Жители всё больше внимания уделяют общественным пространствам многоэтажек 🔊 Воспроизвести Для жителей Литвы всё важнее становится не только качество их индивидуального жилья, но и окружающая среда: двор, улица и прилегающие пространства. Опрос, проведённый в этом году исследовательской компанией «Spinter», показал, что для 93% жителей Литвы очень важна окружающая среда - это двор, улица и прилегающие пространства.



Более половины (52%) респондентов указали, что окружающая среда дома, в котором они живут, очень важна для них, ещё 41% сказали, что это важно. Эксперты отмечают, что большое внимание населения к окружающей среде свидетельствует также и о том, что люди становятся более социальными.



«Люди всё больше осознают, что качество жизни определяется не только пространством дома, но и окружающей его средой. Если сравнить с подходом, который преобладал 15 и более лет назад, то раньше жилое пространство часто заканчивалось у дверей квартиры. Люди следили только за своим собственным жильём, стараясь обустроиться максимально удобно и комфортно, но лестничные клетки многоэтажек или дворы они воспринимали как «ничейную» территорию, которой никто из них не уделял внимания», - говорит директор инициировавшего исследование Агентства энергоэффективности в жилом секторе (BETA) Валюс Сярбента. Более половины (52%) респондентов указали, что окружающая среда дома, в котором они живут, очень важна для них, ещё 41% сказали, что это важно. Эксперты отмечают, что большое внимание населения к окружающей среде свидетельствует также и о том, что люди становятся более социальными.«Люди всё больше осознают, что качество жизни определяется не только пространством дома, но и окружающей его средой. Если сравнить с подходом, который преобладал 15 и более лет назад, то раньше жилое пространство часто заканчивалось у дверей квартиры. Люди следили только за своим собственным жильём, стараясь обустроиться максимально удобно и комфортно, но лестничные клетки многоэтажек или дворы они воспринимали как «ничейную» территорию, которой никто из них не уделял внимания», - говорит директор инициировавшего исследование Агентства энергоэффективности в жилом секторе (BETA) Валюс Сярбента. Потребности также отражены и в тенденциях реновации



По словам эксперта, перемены во взглядах общества отражаются в тенденциях реализации программы реновации жилых многоквартирных домов в Литве. В последнее время всё больше муниципалитетов переходит от реновации отдельных домов к реновации квартальной, когда приводятся в порядок не только дома, но и их окружение - улицы, дворы, зоны отдыха, освещение общественных пространств и т.д.



Участники опроса также указали, какие изменения в обустройстве жилой среды могут улучшить качество жизни. Более половины опрошенных заявили, что хотели бы иметь асфальтовые покрытия в своих дворах и рядом с ними обустроенные тротуары и расширенную парковку.



Зелёные зоны и пространства для отдыха также важны для людей. 46% участников опроса предпочли бы ухоженные газоны, цветники и другие зелёные насаждения возле дома, а 37% респондентов хотели бы оборудовать зоны отдыха со скамейками.



Решение о реализации потребностей уже есть



Указанные жильцами многоквартирных домов потребности могут быть удовлетворены в случае, когда муниципалитет принимается за комплексную реновацию и включается в процесс обновления кварталов.



«Опрос также показал, что более активное участие муниципалитета может способствовать тому, чтобы всё больше людей вкладывали средства в реновацию своих многоквартирных домов. 76% респондентов, проживающих в не реновированных домах, утверждали, что финансовый вклад муниципалитета в обновление среды вокруг многоквартирного дома побудит их приступить к реновации дома», - отмечает директор BETA. "Обзор" Категории: экономика, в странах Балтии, дом и быт Ключевые слова: Литва, реновация, жилье Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1173 — статья прочитана 179 раз Комментарии