Главная >> Новости >> экономика, в странах Балтии, дом и быт >> Жители всё больше внимания уделяют общественным пространствам многоэтажек

Жители всё больше внимания уделяют общественным пространствам многоэтажек

Для жителей Литвы всё важнее становится не только качество их индивидуального жилья, но и окружающая среда: двор, улица и прилегающие пространства. Опрос, проведённый в этом году исследовательской компанией «Spinter», показал, что для 93% жителей Литвы очень важна окружающая среда - это двор, улица и прилегающие пространства.

Более половины (52%) респондентов указали, что окружающая среда дома, в котором они живут, очень важна для них, ещё 41% сказали, что это важно. Эксперты отмечают, что большое внимание населения к окружающей среде свидетельствует также и о том, что люди становятся более социальными.

«Люди всё больше осознают, что качество жизни определяется не только пространством дома, но и окружающей его средой. Если сравнить с подходом, который преобладал 15 и более лет назад, то раньше жилое пространство часто заканчивалось у дверей квартиры. Люди следили только за своим собственным жильём, стараясь обустроиться максимально удобно и комфортно, но лестничные клетки многоэтажек или дворы они воспринимали как «ничейную» территорию, которой никто из них не уделял внимания», - говорит директор инициировавшего исследование Агентства энергоэффективности в жилом секторе (BETA) Валюс Сярбента.
Потребности также отражены и в тенденциях реновации

По словам эксперта, перемены во взглядах общества отражаются в тенденциях реализации программы реновации жилых многоквартирных домов в Литве. В последнее время всё больше муниципалитетов переходит от реновации отдельных домов к реновации квартальной, когда приводятся в порядок не только дома, но и их окружение - улицы, дворы, зоны отдыха, освещение общественных пространств и т.д.

Участники опроса также указали, какие изменения в обустройстве жилой среды могут улучшить качество жизни. Более половины опрошенных заявили, что хотели бы иметь асфальтовые покрытия в своих дворах и рядом с ними обустроенные тротуары и расширенную парковку.

Зелёные зоны и пространства для отдыха также важны для людей. 46% участников опроса предпочли бы ухоженные газоны, цветники и другие зелёные насаждения возле дома, а 37% респондентов хотели бы оборудовать зоны отдыха со скамейками.

Решение о реализации потребностей уже есть

Указанные жильцами многоквартирных домов потребности могут быть удовлетворены в случае, когда муниципалитет принимается за комплексную реновацию и включается в процесс обновления кварталов.

«Опрос также показал, что более активное участие муниципалитета может способствовать тому, чтобы всё больше людей вкладывали средства в реновацию своих многоквартирных домов. 76% респондентов, проживающих в не реновированных домах, утверждали, что финансовый вклад муниципалитета в обновление среды вокруг многоквартирного дома побудит их приступить к реновации дома», - отмечает директор BETA.
"Обзор"
Категории: экономика, в странах Балтии, дом и быт
Ключевые слова: Литва, реновация, жилье
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1173
статья прочитана 179 раз
добавлена сегодня, 7 июля, 12:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка