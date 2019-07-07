И.Шимоните о повышении «детских» денег 🔊 Воспроизвести Рано или поздно повышение таких выплат приведёт к тому, что женщины будут думать - а стоит ли вообще работать, об этом в интервью передаче «День на DELFI» сказала депутат Ингрида Шимоните.



- 25 июня миссия МВФ в Литве представила свои выводы, они не изменились: нужны реформы в сфере здравоохранения и образования и новые налоги – на недвижимость и автомобили. Почему Литва не слышит, что ей говорят из года в год?



– Потому что и без МВФ видно - у нас есть проблемы не только в сфере здравоохранения, но и в сфере образования. Если взглянуть на исследования грамотности школьников, показатели смертности, становится понятно, что что-то не так. Также ясно, что для решения этих проблем нужны ресурсы. А это означает неудобную дискуссию, а ведь мы привыкли говорить о налогах в удобном ключе. – Потому что и без МВФ видно - у нас есть проблемы не только в сфере здравоохранения, но и в сфере образования. Если взглянуть на исследования грамотности школьников, показатели смертности, становится понятно, что что-то не так. Также ясно, что для решения этих проблем нужны ресурсы. А это означает неудобную дискуссию, а ведь мы привыкли говорить о налогах в удобном ключе. Поэтому замкнутый круг не прекращается, нам дают всё те же рекомендации. Эти реформы - не моментальные, а их результат можно увидеть спустя много лет. Все говорят, что мы что-то делаем, на микроуровне делаем, но на макроуровне ничего изменить не можем. Для больших реформ нужны серьёзные ресурсы.



– Самое главное замечание экспертов касается повышения выплат на детей, якобы они могут привести к тому, что женщины не будут работать. Как вы считаете, надо ли повышать эти выплаты?



– Я думаю, тут очень хрупкая грань. Понятно, что воспитание детей стоит денег, расходов немало. Семьи со скромным финансовым положением сталкиваются со значительным давлением, когда ребёнку надо купить, например, обувь или какие-то простые вещи. С другой стороны, существовавший ранее порядок, когда у работающих родителей были налоговые льготы, поощрял людей работать; я думаю, верно подмечено было, что ими не все могли воспользоваться, но есть иные способы побуждения людей работать. Можно ввести налоговые льготы через так называемые налоговые кредиты. То, что от этих льгот отказались и пошли самым простым путём, повлекло за собой две проблемы.



Первая - бюджет у нас очень маленький, а универсальные выплаты не зависят от доходов. Если у нас небольшой бюджет, то помощь должна быть ориентирована на тех, кто в ней нуждается. Универсальные выплаты применяют в странах с высокими прогрессивными налогами. Тогда родители получают бонус, который им, возможно, не нужен, а они его возвращают через высокие налоги. В Литве этого нет, значит, мы таким образом позволяем себе роскошь. Каждое повышение таких выплат требует больших денег, потому что детей много. Несмотря на то, что далеко не все из них живут в семьях, которым грозит нищета, видно, что часть этой помощи уходит не туда. И таким образом рано или поздно это приведёт к тому, что женщины задумаются - а стоит ли им вообще работать. А это уже серьёзная проблема. Если подумать о будущем этих женщин, об их пенсии и старости, то последствия этого могут быть печальными.



Проблема в том, что мы мечем­ся из стороны в сторону. До кризиса у нас были универсальные выплаты на детей. Потом они стали зависеть от доходов. Нынешние власти снова сделали выплаты универсальными. Но наша система перераспределения налогов слишком скромная, чтобы мы могли позволить себе универсальные выплаты, или они должны быть небольшими. С одной стороны, можно вернуться к выплатам в зависимости от доходов. Тогда нуждающимся мы могли бы дать больше, чем сейчас.



Власти утверждают, что все дети одинаковые. Хорошо, но тогда эти выплаты могут быть небольшими. С другой стороны, есть семьи, для которых эта помощь не важна.



– Повышение «детских» денег - один из подарков создаваемой власти избирателям. Есть и другие – бесплатные лекарства, это предлагают поляки. Как вы считаете, есть ли финансовая возможность для таких действий?



– Я думаю, что всё будет очень просто. Договорятся, разделят кресла у власти, а потом будут принимать решения с учётом финансовых возможностей. Сейчас всё посчитать несложно. Если у нас 0,5 млн детей, 12 месяцев в году, то значит повышение «детских» денег на 1 евро означает 6 млн в год.



Вот и считаем, сколько мил­лионов надо, а со следующего года снижается и подоходный налог. Доходы бюджета не будут расти так быстро. Тогда всё «ляжет на стол»: индексация пенсий, «детские» деньги, повышение финансирования обороны до 2% и другие потребности. ru.delfi.lt Категории: политика Ключевые слова: Шимоните Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1173 — статья прочитана 127 раз Комментарии