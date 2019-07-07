Тут пришла тётя Вера… …И заказала шлем 🔊 Воспроизвести



- Как ты думаешь, мне нужно уже сейчас самой шлем покупать или подождать, пока какую-нибудь специальную акцию объявят для таких, как я? – неожиданным вопросом недавно вогнала меня в кратковременный ступор соседка.



- Вы что, тётя Вера, в байкеры решили податься? – уточнил я у народного политолога.



- Да нет, это я из-за электро­самокатов, - пояснила собесед­ница.



- Вы – на электросамокате? Это круто! – искренне удивился я.



- Да окстись! Какой электро­самокат в моём возрасте! Я по-прежнему буду пешеходом, но дело в том, что у пешеходов нынче такая жизнь настала, что впору побеспокоиться о собственной безопасности загодя. А то будешь идти по тротуару по своим пенсио­нерским делам, а тебя на всём ходу сшибёт какой-нибудь самокатчик. А нам, старикам, много в таких делах и не надо: не всякая пенсионерская голова выдержит встречу с асфальтом, - прояснила, наконец, ситуацию соседка. - Как ты думаешь, мне нужно уже сейчас самой шлем покупать или подождать, пока какую-нибудь специальную акцию объявят для таких, как я? – неожиданным вопросом недавно вогнала меня в кратковременный ступор соседка.- Вы что, тётя Вера, в байкеры решили податься? – уточнил я у народного политолога.- Да нет, это я из-за электро­самокатов, - пояснила собесед­ница.- Вы – на электросамокате? Это круто! – искренне удивился я.- Да окстись! Какой электро­самокат в моём возрасте! Я по-прежнему буду пешеходом, но дело в том, что у пешеходов нынче такая жизнь настала, что впору побеспокоиться о собственной безопасности загодя. А то будешь идти по тротуару по своим пенсио­нерским делам, а тебя на всём ходу сшибёт какой-нибудь самокатчик. А нам, старикам, много в таких делах и не надо: не всякая пенсионерская голова выдержит встречу с асфальтом, - прояснила, наконец, ситуацию соседка. - Я не понял: вы, пешеход, собираетесь надевать шлем, тогда как самокатчики рассекают по тротуарам без шлемов… Где логика?



- А ты не ищи в этом логику, это просто богатый жизненный опыт сказывается. Сам посуди: если власти обяжут само­катчиков надевать шлемы, то это, во-первых, не убережёт от возможных травм пешеходов, а во-вторых, пешеходов пока ещё гораздо больше, чем самокатчиков. Значит, власти должны поза­бо­титься о безопасности пеше­ходов. Следовательно, продажи шлемов вырастут до небес, что, пусть и косвенно, но благотворно скажется в конечном итоге на поступлениях в госбюджет. Учись уже мыс­лить по-государственному, - снисходительно посоветовала соседка.



- Ну, представители госу­дарства, в частности – полиции, в последнее время, вообще-то, не раз уже заявляли, что будут гораздо более строго контролировать тех, кто ездит



на электросамокатах и электро­велосипедах. Чтобы пьяными, например, за руль не вставали и не садились, - начал я на всякий случай защищать родные власти. – И ездить они должны со светом или со светоотражающими элементами и на скорости, не превышающей скорость пешеходов.



- Ну очень логично! Полу­чается, если следовать такой логике, что те, кто ездит на электросамокатах, делают это только потому, что не хотят ходить сами и что скорость передвижения их совершенно не интересует. Впрочем, у наших чиновников нередко бывают проблемы, поскольку они вначале дают отмашку какому-то делу, а потом пытаются вбить то, что получается, в какие-то разумные рамки, - народный политолог явно была не намерена жалеть «слуг народа».



- Не всё же сразу, вот, пом­нится, аренда велосипедов тоже не сразу у нас пошла. А сейчас всё идёт, как по маслу, - опять похвалил я местных чиновников в надежде, что хоть кто-нибудь да заметит мою благонадёжность.



- Так я о том и говорю, что вокруг нас – целый мир, но мы учимся исключительно на своих ошибках. Так что пора, пожалуй, подыскивать себе шлем. Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: электросамокат Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1173 — статья прочитана 139 раз Комментарии