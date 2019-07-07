Фонтан оперы и балета 🔊 Воспроизвести Fontano prie Operos ir baleto teatro atidarymas© Saulius Žiūra



4 июля открыт знаменитый фонтан у Литовского национального театра оперы и балета. Фонтан, напомним, открывается после реконструкции, длившейся год, хотя первоначально руководство театра оперы и балета заявляло, что работы будут завершены к концу 2018 года.



«Вильнюсцы давно ждали возрождения фонтана, который не действовал целые десятилетия, однако по-прежнему вызывая добрые воспоминания у многих. Надеюсь, что, поскольку обновлён не только фонтан, но и его окрестности, сквер, это место станет одним из самых любимых у горожан для проведения досуга, организации здесь различной деятельности», - сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.



Здание Литовского национального театра оперы и балета (ЛНТОБ) спроектировано в советское время, в 1974 году, Эляной Нийоле Бучюте, родившейся в 1930 году. «Вильнюсцы давно ждали возрождения фонтана, который не действовал целые десятилетия, однако по-прежнему вызывая добрые воспоминания у многих. Надеюсь, что, поскольку обновлён не только фонтан, но и его окрестности, сквер, это место станет одним из самых любимых у горожан для проведения досуга, организации здесь различной деятельности», - сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.Здание Литовского национального театра оперы и балета (ЛНТОБ) спроектировано в советское время, в 1974 году, Эляной Нийоле Бучюте, родившейся в 1930 году. Она, едва перешагнув порог 30-летия, предложила вариант театра и его окрестностей в стиле функционализма. В то время это было очень современное здание. Важно было и то, что у национальных кадров была возможность искать и предлагать что-то новое, развивая культуру Литвы.



Удивительно, но при реконструкции выяснилось, что установленный ещё в 1974 году водный насос исправно циркулирует и по сей день, поэтому было решено не менять его. Нынешние же его аналоги, к слову, работают примерно по 10 лет.



На обновление фонтана и прилежащей к нему территории из городского бюджета было выделено около 300 тысяч евро, ещё 240 тысяч выделил сам театр.



4 июля, в 21 час, горожан у фонтана ждут бесплатное мороженое и другие десерты, замечательная музыка – на большом экране будет демонстрироваться опера Р.Штрауса «Саломея» с Асмик Григорян в главной роли. "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: фонтан Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1173 — статья прочитана 181 раз Комментарии