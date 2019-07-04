На острове в Италии извергается вулкан, погиб турист 🔊 Воспроизвести JAMES ATTLEE



На итальянском острове Стромболи произошло извержение вулкана, погиб один турист, остров покрылся пеплом, сообщает



Извержение застало погибшего врасплох, когда он совершал восхождение к вершине вулкана, рассказал итальянскому агентству Анса мэр города Липари Марко Джорджанни.



Турист был убит падающим камнем, сообщил агентству Рейтер представитель службы спасения.



С последствиями извержения борются пожарные. По словам очевидцев, по склону горы стекают два лавовых потока.



Падающий с неба пепел вызвал на острове несколько возгораний.



DONOVAN SUDDELL



"Мы видели взрыв из отеля, - рассказала агентству Рейтер работница одной из гостиниц Микела Фаворито. - Был слышен громкий взрыв".



"Мы заткнули уши, и тогда над нами нависло облако из пепла. Все небо в пепле, облако очень большое", - добавила она.



Отдыхащие, как сообщается, бросались в море, увидев столб пепла, поднимающегося над вулканом.



Звуки извержения были слышны на острове Панареа в 27 километрах от Стромболи, рассказала агентству Рейтер британская туристка Фиона Картер.



"Мы обернулись и увидели грибовидное облако, идущее от Стромболи. Все были в шоке", - рассказала туристка.



Остров считается популярным местом отдыха богатых людей и знаменитостей. Стромболи называют "маяком Средиземноморья".



Вулкан на острове - один из наиболее активных на планете, он практически постоянно извергается с 1932 года. Последнее крупное извержение произошло в апреле 2009 года. На итальянском острове Стромболи произошло извержение вулкана, погиб один турист, остров покрылся пеплом, сообщает ВВС Извержение застало погибшего врасплох, когда он совершал восхождение к вершине вулкана, рассказал итальянскому агентству Анса мэр города Липари Марко Джорджанни.Турист был убит падающим камнем, сообщил агентству Рейтер представитель службы спасения.С последствиями извержения борются пожарные. По словам очевидцев, по склону горы стекают два лавовых потока.Падающий с неба пепел вызвал на острове несколько возгораний."Мы видели взрыв из отеля, - рассказала агентству Рейтер работница одной из гостиниц Микела Фаворито. - Был слышен громкий взрыв"."Мы заткнули уши, и тогда над нами нависло облако из пепла. Все небо в пепле, облако очень большое", - добавила она.Отдыхащие, как сообщается, бросались в море, увидев столб пепла, поднимающегося над вулканом.Звуки извержения были слышны на острове Панареа в 27 километрах от Стромболи, рассказала агентству Рейтер британская туристка Фиона Картер."Мы обернулись и увидели грибовидное облако, идущее от Стромболи. Все были в шоке", - рассказала туристка.Остров считается популярным местом отдыха богатых людей и знаменитостей. Стромболи называют "маяком Средиземноморья".Вулкан на острове - один из наиболее активных на планете, он практически постоянно извергается с 1932 года. Последнее крупное извержение произошло в апреле 2009 года. bbc.com Категории: чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Италия, погибшие, вулкан, извержение — статья прочитана 161 раз Комментарии