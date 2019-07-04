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На острове в Италии извергается вулкан, погиб турист

JAMES ATTLEE


На итальянском острове Стромболи произошло извержение вулкана, погиб один турист, остров покрылся пеплом, сообщает ВВС.

Извержение застало погибшего врасплох, когда он совершал восхождение к вершине вулкана, рассказал итальянскому агентству Анса мэр города Липари Марко Джорджанни.

Турист был убит падающим камнем, сообщил агентству Рейтер представитель службы спасения.

С последствиями извержения борются пожарные. По словам очевидцев, по склону горы стекают два лавовых потока.

Падающий с неба пепел вызвал на острове несколько возгораний.

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"Мы видели взрыв из отеля, - рассказала агентству Рейтер работница одной из гостиниц Микела Фаворито. - Был слышен громкий взрыв".

"Мы заткнули уши, и тогда над нами нависло облако из пепла. Все небо в пепле, облако очень большое", - добавила она.

Отдыхащие, как сообщается, бросались в море, увидев столб пепла, поднимающегося над вулканом.

Звуки извержения были слышны на острове Панареа в 27 километрах от Стромболи, рассказала агентству Рейтер британская туристка Фиона Картер.

"Мы обернулись и увидели грибовидное облако, идущее от Стромболи. Все были в шоке", - рассказала туристка.

Остров считается популярным местом отдыха богатых людей и знаменитостей. Стромболи называют "маяком Средиземноморья".

Вулкан на острове - один из наиболее активных на планете, он практически постоянно извергается с 1932 года. Последнее крупное извержение произошло в апреле 2009 года.
bbc.com
Категории: чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Италия, погибшие, вулкан, извержение
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добавлена сегодня, 4 июля, 09:00

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