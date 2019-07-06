Загрузка... El Periódico рассказала о самых «таинственных и жутких» местах по всему миру 🔊 Воспроизвести



Испанская газета El Periódico рассказала о самых «таинственных и жутких» местах для «тёмного туризма», которые ежегодно привлекают множество посетителей. Среди наиболее интересных подобных мест по всему миру издание выделяет Припять, мексиканский остров кукол и рынок колдунов вуду в Того.



До выхода на экраны сериала «Чернобыль» ежегодно покинутый город Припять, расположенный неподалёку от Чернобыльской АЭС, посещали около 70 тыс. человек, пишет El Periódico.



Тем не менее, как отмечает журналистка и автор книги «Тёмный туризм» Мириам дель Рио отмечает, что «влияние сериала увеличило эту цифру в два раза».



«Интерес ко всему оккультному и жуткому не является чем-то новым. Римляне развлекались походами в цирк, а в средневековые времена еретиков казнили на городской площади», — приводит издание слова журналистки. Испанская газета El Periódico рассказала о самых «таинственных и жутких» местах для «тёмного туризма», которые ежегодно привлекают множество посетителей. Среди наиболее интересных подобных мест по всему миру издание выделяет Припять, мексиканский остров кукол и рынок колдунов вуду в Того.До выхода на экраны сериала «Чернобыль» ежегодно покинутый город Припять, расположенный неподалёку от Чернобыльской АЭС, посещали около 70 тыс. человек, пишет El Periódico.Тем не менее, как отмечает журналистка и автор книги «Тёмный туризм» Мириам дель Рио отмечает, что «влияние сериала увеличило эту цифру в два раза».«Интерес ко всему оккультному и жуткому не является чем-то новым. Римляне развлекались походами в цирк, а в средневековые времена еретиков казнили на городской площади», — приводит издание слова журналистки.



Одним из таких мест она называет «постапокалиптический» город Припять, построенный для семей рабочих Чернобыльской АЭС и эвакуированный через 36 часов после аварии. В городе всё сохранилось так же, как это оставили жители, вынужденные спешно покинуть город, от детских игрушек до наполовину собранных чемоданов. При этом там и по сей день сохраняется высокий уровень радиационного фона.



Ещё одним популярным среди туристов заброшенным местом Мириам дель Рио называет остров кукол, расположенный к югу от столицы Мексики, Мехико, в районе Сочимилько. Известность этот остров приобрёл благодаря единственному местному жителю Хулиану Сантане, который в 50-х годах прошлого века стал развешивать на деревьях кукол, чтобы отогнать злых духов. После его смерти на острове остался небольшой музей под присмотром Агустины, первой из собранных Сантаной кукол.



Первый музей в России, построенный в 1714 году в Санкт-Петербурге, Кунсткамера считается самой странной выставкой в мире. Вдохновлённый европейскими кабинетами редкостей российский император Пётр I построил собственную «комнату чудес», в которой и сейчас хранятся всевозможные антропологические раритеты. От мертворождённых детей, сохранённых в формальдегиде, до животных с анатомическими аномалиями.



Священная для австралийских аборигенов Чёрная гора обрела мировую известность в качестве места многочисленных исчезновений. Путешественники, исследователи и пастухи — никто из тех, кто однажды поднялся на гору, так и не вернулся с неё. Единственный выживший, чешский исследователь Ивана Маркерле, рассказал, что гора состоит из скал и дорог, объединяющихся в лабиринты, а также описал стоящую там вонь.



Ещё одним местом, которое может прийтись по вкусу любителям острых ощущений — рынок для колдунов вуду в местечке Акодесеву, Того. Прилавки на этом самом большом в мире рынке чёрной магии заполнены головами, костями и шкурами животных, которые жрецы вуду используют во время проведения ритуалов.



Несколько мест для «тёмного туризма» находятся и в Испании. Так, в Барселоне можно посетить кладбище Побленоу и заброшенный госпиталь дель Торакс, главное набраться мужества, пишет El Periódico.



Оригинал новости ИноТВ Подобные места привлекали множество людей на протяжении многих тысячелетий. Мириам дель Рио составила собственный список самых «таинственных и жутких» мест по всему миру для тех, кого и сегодня привлекает «тёмный туризм».Одним из таких мест она называет «постапокалиптический» город Припять, построенный для семей рабочих Чернобыльской АЭС и эвакуированный через 36 часов после аварии. В городе всё сохранилось так же, как это оставили жители, вынужденные спешно покинуть город, от детских игрушек до наполовину собранных чемоданов. При этом там и по сей день сохраняется высокий уровень радиационного фона.Ещё одним популярным среди туристов заброшенным местом Мириам дель Рио называет остров кукол, расположенный к югу от столицы Мексики, Мехико, в районе Сочимилько. Известность этот остров приобрёл благодаря единственному местному жителю Хулиану Сантане, который в 50-х годах прошлого века стал развешивать на деревьях кукол, чтобы отогнать злых духов. После его смерти на острове остался небольшой музей под присмотром Агустины, первой из собранных Сантаной кукол.Первый музей в России, построенный в 1714 году в Санкт-Петербурге, Кунсткамера считается самой странной выставкой в мире. Вдохновлённый европейскими кабинетами редкостей российский император Пётр I построил собственную «комнату чудес», в которой и сейчас хранятся всевозможные антропологические раритеты. От мертворождённых детей, сохранённых в формальдегиде, до животных с анатомическими аномалиями.Священная для австралийских аборигенов Чёрная гора обрела мировую известность в качестве места многочисленных исчезновений. Путешественники, исследователи и пастухи — никто из тех, кто однажды поднялся на гору, так и не вернулся с неё. Единственный выживший, чешский исследователь Ивана Маркерле, рассказал, что гора состоит из скал и дорог, объединяющихся в лабиринты, а также описал стоящую там вонь.Ещё одним местом, которое может прийтись по вкусу любителям острых ощущений — рынок для колдунов вуду в местечке Акодесеву, Того. Прилавки на этом самом большом в мире рынке чёрной магии заполнены головами, костями и шкурами животных, которые жрецы вуду используют во время проведения ритуалов.Несколько мест для «тёмного туризма» находятся и в Испании. Так, в Барселоне можно посетить кладбище Побленоу и заброшенный госпиталь дель Торакс, главное набраться мужества, пишет El Periódico. Загрузка... russian.rt.com Категории: общество, в мире, история Ключевые слова: земля, ЧП, зоны — статья прочитана 79 раз Комментарии