The Federalist США : журнал Vogue пропагандирует проституцию среди подростков

Журналистка возмущена публикацией в популярном среди подростков журнале, в которой женщина, врач-сексолог, предлагает легализовать проституцию. Она уверена, что её консультации, как и секс-услуги, сводятся к передаче денежных средств, — а потому одинаково законны. По этой логике, считает автор, надо легализовать все наркотики, раз врачи их выписывают…



26 апреля журнал «Тин Вог» (Teen Vogue) для подростков опубликовал статью доктора Тлаленг Мофокенг (Tlaleng Mofokeng) «Почему секс-услуги — это серьезное занятие». Сегодня журнал снова опубликовал эту ссылку в «твиттере».



Yes, sex work is real work! https://t.co/v9T3b7eBj6 — Teen Vogue (@TeenVogue) 16 June 2019 26 апреля журнал «Тин Вог» (Teen Vogue) для подростков опубликовал статью доктора Тлаленг Мофокенг (Tlaleng Mofokeng) «Почему секс-услуги — это серьезное занятие». Сегодня журнал снова опубликовал эту ссылку в «твиттере».



В своей статье доктор Мофокенг, основательница организации за «репродуктивную справедливость», объясняет, почему проституцию надо легализовать.



«Покупка интимной близости придает сил многим людям, лишенным человеческого общения, дружбы и эмоциональной поддержки», — пишет Мофокенг.



Помимо очевидного, многих возмутило еще и то, что статья появилась в журнале для подростков, чей круг читателей — тринадцатилетние девочки.



Статья приравнивает труд врача к труду секс-работника. Мофокенг вопрошает, почему для того, чтобы говорить о сексуальных расстройствах, нужен медицинский диплом, и чем это отличается от физического исполнения половых актов. И то, и другое сводится к передаче денежных средств — и потому одинаково законно.



По этой логике надо легализовать все наркотики: раз врачи выписывают сильнодействющие средства, то пускай и дилеры продают крэк. Это ведь передача денежных средств — только и всего.



Мофокенг пояснила: «Я нахожу странным, что мне, врачу, платят за советы, как лечить сексуальные расстройства. Я консультирую по вопросам взаимоотношений и лечения венерических заболеваний и назначаю терапию. Разве это не секс-услуги? Мне кажется, это неправильно, что мне за это платят деньги, а людей, которые оказывают секс-услуги, наказывают. Только ли диплом врача гарантирует человеческое достоинство, самостоятельность, безопасность на рабочем месте или свободу занятости? Нет. Так быть не должно. Секс-работники тоже этого заслуживают».



С какой стати журнал для подростков рекламирует тему столь сомнительной нравственности?



Подростком я брала «Тин Вог» и отправлялась в бассейн. Журнал пестрел статьями о моде и Селине Гомес (Selena Gomez). Насколько я помню, жареной темой тогда была ее размолвка с Джастином Бибером (Justin Bieber). Как журнал о жизни суперзвезд дошел до того, чтобы проповедовать девушкам секс-работу?



Мало того что статья — вопиющая безвкусица с учетом аудитории журнала, так она еще и умалчивает о тесной связи проституции по обоюдному согласию с торговлей людьми.



I don't doubt that a small % of women enter into sex work consensually. But it is beyond selfish for @TeenVogue to prioritize their needs & desires above the needs & desires of women who are victims of this industry—women (and girls) who are trafficked, abused, and desperate. https://t.co/PZ6REWnT0N — Kelsey Bolar (Harkness) (@kelseybolar) 17 June 2019







Твит: Ничуть не сомневаюсь, что некоторые женщины приходят в секс-индустрию по своей воле. Но для «Тин Вог» ставить свои потребности превыше жертв этой отрасли — женщинами и девочками, пострадавшими от торговли людьми и жестокого обращения, — сущий эгоизм.



Эта статья — пощечина бесчисленным женщинам, ставшим жертвами издевательства и насилия. Только в период с 2010 по 2015 год число случаев сексуальной эксплуатации детей увеличилось на 846%.



В 2014 году Министерство юстиции сообщило, что более половины жертв секс-торговли — девушки 17 лет или моложе. В то время как «Тин Вог» рекламирует юным девицам идею свободного секса, журнал обходит печальную правду о том, что некоторые из его читателей могут стать жертвами этой индустрии.



Нельзя продвигать среди девушек неограниченную и легальную проституцию — особенно сейчас, когда американские женщины преуспевают, и перед ними раскрыты все двери. По разным опросам, практически 70% видят массу плюсов, когда начальник — женщина. Как можно допустить, чтобы женщины попадали в опасные тиски секс-индустрии или, что еще хуже, сексуальной эксплуатации, когда деловые женщины имеют такой вес?



Нельзя пропагандировать тринадцатилетним доктрину сексуального освобождения. Подростков надо учить общественным ценностям, таким как семья и карьера. Да все, что угодно, лишь бы не это. Казалось бы, кому как ни врачу это знать.



В голове не укладывается, как можно насаждать идеологически перекошенный феминизм среди столь ранимой публики.



