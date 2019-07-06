Загрузка... Полярная лисица поразила ученых, пробежав 3, 5 тыс. км от Шпицбергена до Канады 🔊 Воспроизвести



Молодая полярная лисица переместилась с восточного побережья норвежского архипелага Шпицберген на канадский остров Элсмир за два с половиной месяца, преодолев более 3500 км, чем вызвала глубокое изумление у зоологов.



"Песец лишил ученых дара речи", - утверждает



Исследователи из норвежского Полярного института закрепили на теле молодой самки полярной лисицы устройство GPS-слежения и в конце марта прошлого года выпустили ее на волю на восточном побережье главного острова архипелага Шпицберген.



Лисе было меньше года, когда она отправилась на запад в поисках пищи, достигнув Гренландии всего через 21 день после старта и преодолев 1512 километров. Молодая полярная лисица переместилась с восточного побережья норвежского архипелага Шпицберген на канадский остров Элсмир за два с половиной месяца, преодолев более 3500 км, чем вызвала глубокое изумление у зоологов."Песец лишил ученых дара речи", - утверждает ВВС со ссылкой на гренландскую газету Sermitsiaq.Исследователи из норвежского Полярного института закрепили на теле молодой самки полярной лисицы устройство GPS-слежения и в конце марта прошлого года выпустили ее на волю на восточном побережье главного острова архипелага Шпицберген.Лисе было меньше года, когда она отправилась на запад в поисках пищи, достигнув Гренландии всего через 21 день после старта и преодолев 1512 километров.



"Глазам своим не поверили"



Особенно поразила исследователей не столько преодоленная юной хищницей дистанция, сколько скорость, с которой она ее покрыла - в среднем чуть более 46 километров в день, а в некоторые сутки самка песца преодолевала по 155 километров.



"Сначала мы не могли поверить своим глазам. Мы подумали, что, возможно, она погибла или ее поймали и везут на каком-то судне, но в том районе не было кораблей. Мы были ошеломлены", - сказала Ева Фуглей из Полярного института Норвегии в интервью NRK.



Ни за одной полярной лисой в мире ранее не замечали такой прыти.



Ева Фуглей вместе с Арно Тарру из Норвежского института исследований природы отслеживает, как лисы справляются с особенностями смен сезонов в Арктике.



"Летом достаточно еды, но зимой становится труднее. Именно тогда песец часто мигрирует в другие районы, чтобы найти пропитание. Но эта лиса пошла намного дальше, чем большинство ее сородичей, которых мы отслеживали раньше, что показывает исключительные способности этого маленького существа", - добавляет эксперт.



Полярный институт даже составил график, который показывает, что лиса дважды останавливалась отдохнуть, пока странствовала по северной Гренландии.



Ученые полагают, что она могла свернуться клубком на снегу, чтобы переждать непогоду, что вполне возможно с такой плотной пушистой шубой, или же найти источник пищи в открытой воде, например, морских птиц.



"Ледяной покров всё меньше"



В Полярном институте полагают, что нам будет всё сложнее узнать, чем занимается лисица в Канаде, поскольку её трекер прекратил работу ещё в феврале,.



Но ей определенно придется изменить свой пищевой набор: как утверждает Ева Фуглей, песцы острова Элсмир живут в основном на леммингах, а не на морепродуктах, как на Шпицбергене.



DEAGOSTINI/GETTY IMAGES Image caption Популяция шпицбергенских песцов тесно зависит от количества тамошних оленей



Сокращение арктического ледяного покрова оказывает влияние на песцов: к примеру, они больше не могут посещать Исландию по льду, и со временем популяция Шпицбергена может оказаться полностью изолированной.



Но Фуглей уверена, что это не смертный приговор песцам норвежского архипелага, поскольку более высокие температуры могут означать увеличение поголовья оленей на острове, а полярные лисы с удовольствием доедают их трупы. Дальше лисица приступила ко второму этапу большого путешествия, и натуралисты заметили ее уже на канадском острове Элсмир - ещё на 2 тыс. километров западнее, всего через 76 дней после выхода со Шпицбергена."Глазам своим не поверили"Особенно поразила исследователей не столько преодоленная юной хищницей дистанция, сколько скорость, с которой она ее покрыла - в среднем чуть более 46 километров в день, а в некоторые сутки самка песца преодолевала по 155 километров."Сначала мы не могли поверить своим глазам. Мы подумали, что, возможно, она погибла или ее поймали и везут на каком-то судне, но в том районе не было кораблей. Мы были ошеломлены", - сказала Ева Фуглей из Полярного института Норвегии в интервью NRK.Ни за одной полярной лисой в мире ранее не замечали такой прыти.Ева Фуглей вместе с Арно Тарру из Норвежского института исследований природы отслеживает, как лисы справляются с особенностями смен сезонов в Арктике."Летом достаточно еды, но зимой становится труднее. Именно тогда песец часто мигрирует в другие районы, чтобы найти пропитание. Но эта лиса пошла намного дальше, чем большинство ее сородичей, которых мы отслеживали раньше, что показывает исключительные способности этого маленького существа", - добавляет эксперт.Полярный институт даже составил график, который показывает, что лиса дважды останавливалась отдохнуть, пока странствовала по северной Гренландии.Ученые полагают, что она могла свернуться клубком на снегу, чтобы переждать непогоду, что вполне возможно с такой плотной пушистой шубой, или же найти источник пищи в открытой воде, например, морских птиц.В Полярном институте полагают, что нам будет всё сложнее узнать, чем занимается лисица в Канаде, поскольку её трекер прекратил работу ещё в феврале,.Но ей определенно придется изменить свой пищевой набор: как утверждает Ева Фуглей, песцы острова Элсмир живут в основном на леммингах, а не на морепродуктах, как на Шпицбергене.Сокращение арктического ледяного покрова оказывает влияние на песцов: к примеру, они больше не могут посещать Исландию по льду, и со временем популяция Шпицбергена может оказаться полностью изолированной.Но Фуглей уверена, что это не смертный приговор песцам норвежского архипелага, поскольку более высокие температуры могут означать увеличение поголовья оленей на острове, а полярные лисы с удовольствием доедают их трупы. Загрузка... bbc.com Категории: в мире, образование Ключевые слова: животные, исследование, миграция, север — статья прочитана 129 раз Комментарии