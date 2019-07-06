Загрузка... Китай вложит $17 млрд в водородные автомобили 🔊 Воспроизвести



На эти деньги будет налажено масштабное производство топливных элементов, построена сеть высокотехнологичных АЗС и создана цепь поставок. Водородные автомобили идеально дополнят электрические, для которых Китай уже стал самым большим рынком, сообщает



Китай, крупнейший автомобильный рынок в мире, твердо намерен сделать транспортную отрасль экологически безопасной. Правительство страны уже вложило миллиарды долларов в развитие электромобилей, а теперь готовит аналогичные меры поддержки для машин на водородном топливе.



Согласно планам, в течение десяти лет на китайские дороги должен выйти 1 млн водородных транспортных средств. На эти деньги будет налажено масштабное производство топливных элементов, построена сеть высокотехнологичных АЗС и создана цепь поставок. Водородные автомобили идеально дополнят электрические, для которых Китай уже стал самым большим рынком, сообщает ХАЙТЕК+ Китай, крупнейший автомобильный рынок в мире, твердо намерен сделать транспортную отрасль экологически безопасной. Правительство страны уже вложило миллиарды долларов в развитие электромобилей, а теперь готовит аналогичные меры поддержки для машин на водородном топливе.Согласно планам, в течение десяти лет на китайские дороги должен выйти 1 млн водородных транспортных средств. По данным Bloomberg, китайские инвестиции в водородный транспорт до 2023 года составят более $17 млрд. $7,6 млрд из них вложит Китайская национальная корпорация тяжелых грузовиков. Деньги пойдут на создание водородных автомобилей на заводе в провинции Шаньдун на восточном побережье страны.



Компания Mingtian Hydrogen, название которой переводится как «водород завтрашнего дня», планирует инвестировать $363 млн в создание промышленного парка в провинции Аньхой. Серийное производство водородных топливных элементов здесь должно начаться в следующем году. К 2022 году ежегодно будет выпускаться 100 000 комплектов, а к 2028 году — 300 000.



«Водородная революция» не будет быстрой. По прогнозам правительства, в следующем году на дорогах Китая будет всего лишь 5000 автомобилей, использующих этот вид топлива.



Масштабный парк коммерческого транспорта на водороде появится через пять лет, а пассажирского — через десять. За это время предстоит наладить производство водорода, создать цепь поставок и построить сеть заправочных станций.



В необходимости развивать водородный транспорт уверен Вань Ган, «отец» китайских электромобилей. В свое время именно он убедил руководство страны инвестировать миллиарды в развитие электрического транспорта. Теперь он призывает правительство обратить внимание на водородные автомобили, которые дополнят электрические в качестве грузовиков и междугородних автобусов. Загрузка... hightech.plus Категории: авто, технологии Ключевые слова: водород, Китай, автопром, топливо — статья прочитана 132 раза Комментарии