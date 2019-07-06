Загрузка... Насильник-мигрант просит снисхождения. Он не знал, что нельзя насиловать 🔊 Воспроизвести Фото: AFP 2019 / Thomas Kienzle



В Германии одновременно проходят два судебных процесса по резонансным делам, в которых обвиняемыми выступают мигранты из Азии.



Несмотря на громкость самих преступлений, национальная пресса освещает их довольно вяло. Видимо, проявляя ту самую политкорректность, что и во время знаменитого скандала с массовыми домогательствами 2016 года в Кельне.



Один из процессов — об убийстве 57-летнего миллионера Махаэля Рихера из городка Хорб-ам-Неккар (земля Баден-Вюртемберг, Юго-Западная Германия). Осенью прошлого года по подозрению в этом преступлении задержали выходца из Сирии Мохаммеда Омрана Альбакра, которого до этого немецкая пресса приводила в качестве «примера удавшейся интеграции». В Германии одновременно проходят два судебных процесса по резонансным делам, в которых обвиняемыми выступают мигранты из Азии.Несмотря на громкость самих преступлений, национальная пресса освещает их довольно вяло. Видимо, проявляя ту самую политкорректность, что и во время знаменитого скандала с массовыми домогательствами 2016 года в Кельне.Один из процессов — об убийстве 57-летнего миллионера Махаэля Рихера из городка Хорб-ам-Неккар (земля Баден-Вюртемберг, Юго-Западная Германия). Осенью прошлого года по подозрению в этом преступлении задержали выходца из Сирии Мохаммеда Омрана Альбакра, которого до этого немецкая пресса приводила в качестве «примера удавшейся интеграции».



Учитывая особые обстоятельства, это дело вызвало поначалу всплеск интереса, но потом, как это часто бывает в Германии с процессами над мигрантами, ушло в тень. И может быть, сейчас никто не обратил бы особого внимания на него, если бы не внезапно возникшая «еврейская» тема, раскрученная израильской прессой.



В ходе судебных слушаний один из свидетелей показал, что Альбакр убедил подельника пойти на ограбление, поскольку его немецкий спонсор — еврей. «Именно евреи разрушили мою страну» — таков был ответ палестинца, если верить свидетелю.



Дело вовсе не в том, что Рихер евреем не был. Но то, что одним из мотивов ограбления, переросшего в убийство, стал антисемитизм, моментально вызвало бурный отклик различных еврейских организаций и израильской прессы. Это дает основания предположить, что разбирательство не будет спущено на тормозах.



Второй процесс связан с групповым изнасилованием 18-летней девушки во Фрайбурге (та же земля Баден-Вюртемберг), которое привело осенью прошлого года к политическим акциям протеста.



В ночь на 14 октября девушку на дискотеке угостили напитком, куда, предположительно, было добавлено наркотическое вещество, после чего ее в течение двух с половиной часов насиловала группа лиц. Главный подозреваемый — сирийский курд, ранее обвинявшийся в преступлениях сексуального характера. Всего были задержаны семь сирийцев и один гражданин Германии. Сейчас в деле также фигурируют выходцы из Алжира и Ирака.



Начавшиеся судебные слушания продемонстрировали, что обвиняемые не выражают признаков раскаяния или сожаления. Один из них агрессивно набрасывался на прессу и кричал: «Те, кто меня фотографируют, отправятся в ад!»



В то же время немецкая полиция сообщила о серии изнасилований немецких девушек в Дюссельдорфе. Происхождение задержанных насильников — Турция, Марокко, Ливан и Палестина.



В подобных случаях публику нередко поражает то, что виновные в сексуальных преступлениях мигранты не раз задерживались, подозревались, а порой даже были осуждены за подобные же правонарушения. Но правоохранительная и судебная система Германии оставляла этих людей в стране и на воле.



Это касается не только Германии, но и ряда других стран Европы с мягкой миграционной политикой. К примеру, в Нидерландах на днях все вздохнули с облегчением, когда после трех недель охоты поймали подозреваемого в жестоком изнасиловании 23-летней жительницы города Хорн (Северная Голландия). Однако вскоре облегчение сменилось шоком.



Газета De Telegraaf сообщила, что задержанный — 29-летний Мурад Тати, в июле 2014 года уже осужденный за изнасилование 16-летней девочки. Несмотря на возраст жертвы, на то, что обвиняемый был также замешан в незаконной торговле наркотиками и при задержании оказал сопротивление полиции, его приговорили всего к 27 месяцам заключения, после чего он вышел и взялся за старое.



«Привет, голландская система правосудия! Ты получила теплые приветствия и очень большой средний палец от Мурада Т.», — едко, но справедливо прокомментировал ситуацию сатирический сайт GeenStijl.



Эту же тему живо обсуждают и в Швеции, еще одном чемпионе толерантности. Сейчас, к примеру, там проходит процесс над 17-летним (во всяком случае, он утверждает, что ему семнадцать) мигрантом, чье имя не называется. Он обвиняется в изнасиловании девочки «гораздо младше его».



При этом обвиняемый заявил судье: «Я не знал, что это считается преступлением в Швеции, потому что мне никто об этом не сказал». Адвокаты просят о снисхождении, учитывая юный возраст парня и его хорошие оценки в школе. Арест, по словам защиты, помешает его учебе.



Шведское правительство инвестировало миллионы крон в развитие образовательного сайта Youmo, посвященного обучению мигрантов сексу со шведками.



Правда, недавний анализ выявил, что большинство заходов на этот сайт совершается из Ирана, Египта, Саудовской Аравии, а не из Швеции. То есть деньги шведских налогоплательщиков расходуются на что угодно, только не на предотвращение насилия в стране.



Пресса же Европы в основном сосредоточена на словах Владимира Путина о смерти западного мультикультурализма и о «кардинальной ошибке» Меркель в отношении миграционного вопроса, а также на критике далай-ламы за его предупреждение о том, что Европа может стать «мусульманской или африканской», если продолжатся современные миграционные тенденции.



Автор: Владимир Корнилов для издания Следствие установило, что 27-летний сириец, которого Рихер приютил у себя в доме, позарился на сейф благодетеля с 250 тысячами евро. Мечтая купить «Феррари» и дом, Альбакр, по версии следователей, подговорил другого беженца (из Палестины) ограбить бизнесмена. Собственно, в ходе ограбления и произошло убийство.Учитывая особые обстоятельства, это дело вызвало поначалу всплеск интереса, но потом, как это часто бывает в Германии с процессами над мигрантами, ушло в тень. И может быть, сейчас никто не обратил бы особого внимания на него, если бы не внезапно возникшая «еврейская» тема, раскрученная израильской прессой.В ходе судебных слушаний один из свидетелей показал, что Альбакр убедил подельника пойти на ограбление, поскольку его немецкий спонсор — еврей. «Именно евреи разрушили мою страну» — таков был ответ палестинца, если верить свидетелю.Дело вовсе не в том, что Рихер евреем не был. Но то, что одним из мотивов ограбления, переросшего в убийство, стал антисемитизм, моментально вызвало бурный отклик различных еврейских организаций и израильской прессы. Это дает основания предположить, что разбирательство не будет спущено на тормозах.Второй процесс связан с групповым изнасилованием 18-летней девушки во Фрайбурге (та же земля Баден-Вюртемберг), которое привело осенью прошлого года к политическим акциям протеста.В ночь на 14 октября девушку на дискотеке угостили напитком, куда, предположительно, было добавлено наркотическое вещество, после чего ее в течение двух с половиной часов насиловала группа лиц. Главный подозреваемый — сирийский курд, ранее обвинявшийся в преступлениях сексуального характера. Всего были задержаны семь сирийцев и один гражданин Германии. Сейчас в деле также фигурируют выходцы из Алжира и Ирака.Начавшиеся судебные слушания продемонстрировали, что обвиняемые не выражают признаков раскаяния или сожаления. Один из них агрессивно набрасывался на прессу и кричал: «Те, кто меня фотографируют, отправятся в ад!»В то же время немецкая полиция сообщила о серии изнасилований немецких девушек в Дюссельдорфе. Происхождение задержанных насильников — Турция, Марокко, Ливан и Палестина.В подобных случаях публику нередко поражает то, что виновные в сексуальных преступлениях мигранты не раз задерживались, подозревались, а порой даже были осуждены за подобные же правонарушения. Но правоохранительная и судебная система Германии оставляла этих людей в стране и на воле.Это касается не только Германии, но и ряда других стран Европы с мягкой миграционной политикой. К примеру, в Нидерландах на днях все вздохнули с облегчением, когда после трех недель охоты поймали подозреваемого в жестоком изнасиловании 23-летней жительницы города Хорн (Северная Голландия). Однако вскоре облегчение сменилось шоком.Газета De Telegraaf сообщила, что задержанный — 29-летний Мурад Тати, в июле 2014 года уже осужденный за изнасилование 16-летней девочки. Несмотря на возраст жертвы, на то, что обвиняемый был также замешан в незаконной торговле наркотиками и при задержании оказал сопротивление полиции, его приговорили всего к 27 месяцам заключения, после чего он вышел и взялся за старое.«Привет, голландская система правосудия! Ты получила теплые приветствия и очень большой средний палец от Мурада Т.», — едко, но справедливо прокомментировал ситуацию сатирический сайт GeenStijl.Эту же тему живо обсуждают и в Швеции, еще одном чемпионе толерантности. Сейчас, к примеру, там проходит процесс над 17-летним (во всяком случае, он утверждает, что ему семнадцать) мигрантом, чье имя не называется. Он обвиняется в изнасиловании девочки «гораздо младше его».При этом обвиняемый заявил судье: «Я не знал, что это считается преступлением в Швеции, потому что мне никто об этом не сказал». Адвокаты просят о снисхождении, учитывая юный возраст парня и его хорошие оценки в школе. Арест, по словам защиты, помешает его учебе.Шведское правительство инвестировало миллионы крон в развитие образовательного сайта Youmo, посвященного обучению мигрантов сексу со шведками.Правда, недавний анализ выявил, что большинство заходов на этот сайт совершается из Ирана, Египта, Саудовской Аравии, а не из Швеции. То есть деньги шведских налогоплательщиков расходуются на что угодно, только не на предотвращение насилия в стране.Пресса же Европы в основном сосредоточена на словах Владимира Путина о смерти западного мультикультурализма и о «кардинальной ошибке» Меркель в отношении миграционного вопроса, а также на критике далай-ламы за его предупреждение о том, что Европа может стать «мусульманской или африканской», если продолжатся современные миграционные тенденции.Автор: Владимир Корнилов для издания STOCK INFOCUS Загрузка... stockinfocus.ru Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: изнасилования, преступность, мигранты — статья прочитана 198 раз Комментарии