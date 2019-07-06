Главная >> Новости >> общество, чп и криминал, в Европе >> Британку выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте
Загрузка...

Британку выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте



Жительницу Великобритании Харриет Осборн выгнали из самолета, следовавшего из испанской Малаги в Лондон, из-за слишком откровенного наряда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik International.

Пассажирка надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера. Как утверждает британка, стюардесса лайнера потребовала от нее покинуть салон из-за неуместного выбора одежды.



В свою очередь, в авиакомпании EasyJet настаивают на том, что не пустили женщину в самолет из-за неподобающего поведения. По словам представителя авиаперевозчика, члены экипажа попросили Осборн надеть что-либо поверх блузки. Женщина согласилась, однако продолжила грубить сотрудникам EasyJet.

Осборн пришлось провести ночь в аэропорту и приобрести билет на другой рейс.
Загрузка...
РИА Новости
Категории: общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: женщина, аэропорт, отказ, декольте
статья прочитана 228 раз
добавлена сегодня, 6 июля, 13:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка