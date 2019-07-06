Загрузка... Британку выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте 🔊 Воспроизвести



Жительницу Великобритании Харриет Осборн выгнали из самолета, следовавшего из испанской Малаги в Лондон, из-за слишком откровенного наряда. Об этом сообщает



Пассажирка надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера. Как утверждает британка, стюардесса лайнера потребовала от нее покинуть салон из-за неуместного выбора одежды.



A WOMAN was booted off an easyJet flight — because her outfit was too low-cut.

Stunned mum-of-two Harriet Osborne, 31, was told...https://t.co/XAGEBKNyPE pic.twitter.com/vqlPaGLMPg — Networkofnews UK (@NetworkofnewsUK) 29 June 2019 Жительницу Великобритании Харриет Осборн выгнали из самолета, следовавшего из испанской Малаги в Лондон, из-за слишком откровенного наряда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik International.Пассажирка надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера. Как утверждает британка, стюардесса лайнера потребовала от нее покинуть салон из-за неуместного выбора одежды.



В свою очередь, в авиакомпании EasyJet настаивают на том, что не пустили женщину в самолет из-за неподобающего поведения. По словам представителя авиаперевозчика, члены экипажа попросили Осборн надеть что-либо поверх блузки. Женщина согласилась, однако продолжила грубить сотрудникам EasyJet.



Осборн пришлось провести ночь в аэропорту и приобрести билет на другой рейс. Загрузка... РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: женщина, аэропорт, отказ, декольте — статья прочитана 228 раз Комментарии