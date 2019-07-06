Загрузка... Французы в шоке: российский бизнесмен арендовал на юбилей легендарный Форт Боярд 🔊 Воспроизвести Global Look Press



Французских СМИ сообщили о том, что Форт Боярд – знаменитая крепость в Бискайском заливе и площадка для популярнейшего телешоу – был арендован иностранцем, сообщает



Как пишет Le Parisien, отметить свой 50-й день рождения в легендарной крепости, некогда бывшей тюрьмой, решил неназванный российский металлургический магнат.



По сведениям французских журналистов, в распоряжении миллиардера и его гостей были не только сама площадка "Форта Боярд", но и более сотни человек, входящих в техническую команду всемирно известного телешоу.



Сумма, за которую российский бизнесмен арендовал легендарный форт, не сообщается. Известно лишь, что для юбиляра и его друзей со студенческих лет была составлена специальная программа из трех десятков испытаний, передает РИА Новости. Французских СМИ сообщили о том, что Форт Боярд – знаменитая крепость в Бискайском заливе и площадка для популярнейшего телешоу – был арендован иностранцем, сообщает ВЕСТИ Как пишет Le Parisien, отметить свой 50-й день рождения в легендарной крепости, некогда бывшей тюрьмой, решил неназванный российский металлургический магнат.По сведениям французских журналистов, в распоряжении миллиардера и его гостей были не только сама площадка "Форта Боярд", но и более сотни человек, входящих в техническую команду всемирно известного телешоу.Сумма, за которую российский бизнесмен арендовал легендарный форт, не сообщается. Известно лишь, что для юбиляра и его друзей со студенческих лет была составлена специальная программа из трех десятков испытаний, передает РИА Новости. Загрузка... vesti.ru Категории: общество, в Европе, дом и быт Ключевые слова: Франция, аренда, свадьба, Форт Боярд — статья прочитана 224 раза Комментарии