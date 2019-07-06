Загрузка... Самый большой самолет в мире поставили на 40-минутный рейс 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES Image caption A380 авиакомпании Emirates



Авиакомпания Emirates выполнила первый рейс на А380 - самом большом серийном авиалайнере в мире - между городами Дубай и Маскат. Расстояние между крупнейшим городом ОАЭ и столицей Омана составляет всего 340 километров, сообщает



Самолет будет находиться в воздухе примерно 40 минут. За это время он не сможет подняться на высоту, которую обычно занимают такие самолеты во время продолжительных полетов - примерно 10 тысяч метров и выше. Максимальная высота полета составит 5791 метр.



Компания сообщает, что в день будет выполняться два рейса в обе стороны. Авиакомпания Emirates выполнила первый рейс на А380 - самом большом серийном авиалайнере в мире - между городами Дубай и Маскат. Расстояние между крупнейшим городом ОАЭ и столицей Омана составляет всего 340 километров, сообщает ВВС Самолет будет находиться в воздухе примерно 40 минут. За это время он не сможет подняться на высоту, которую обычно занимают такие самолеты во время продолжительных полетов - примерно 10 тысяч метров и выше. Максимальная высота полета составит 5791 метр.Компания сообщает, что в день будет выполняться два рейса в обе стороны.



Emirates уже выполняет самый длинный беспосадочный рейс на А380. Полет из новозеландского Окленда в Дубай длится примерно 17 часов (обратно 15), а длина маршрута составляет более 14 тысяч километров.



Крупнейший заказчик



Emirates - самый большой заказчик А380, крупнейшего серийного в мире авиалайнера. Компания владеет более чем сотней таких самолетов.



В феврале 2019 года Emirates уменьшила общий заказ A380 с 162 до 123 самолетов. Таким образом, вместо 53 самолетов A380 к 2021 году будет поставлено только 14.



GETTY IMAGES Image caption Emirates - самый большой заказчик А380



Вместо них авиакомпания заключила соглашение о поставке самолетов меньшего размера - 30 широкофюзеляжных А350-900 и 40 самолетов A330-900.



Этот отказ пагубно сказался на всем проекте А380. Компания Airbus объявила , что прекратит производство A380, последние лайнеры будут поставлены в 2021 году.



Крупнейший самолет



Самый большой в мире двухэтажный авиалайнер A380 Superjumbo был разработан, чтобы бросить вызов конкурентам с их Boeing 747.



Вместимость самолета - 525 пассажиров в салоне трех классов, 853 пассажира в одноклассовой конфигурации.



Лайнер может совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15 400 километров. Эксплуатация самолета началась в 2007 году.



Пик производства Airbus A380 пришелся на 2014 год, когда было выпущено 30 лайнеров. На этой линии будут задействованы два Airbus А380, оба в трехклассной компоновке. В эконом-классе будет 429 мест, 76 - в бизнес-классе и 14 в первом.Emirates уже выполняет самый длинный беспосадочный рейс на А380. Полет из новозеландского Окленда в Дубай длится примерно 17 часов (обратно 15), а длина маршрута составляет более 14 тысяч километров.Emirates - самый большой заказчик А380, крупнейшего серийного в мире авиалайнера. Компания владеет более чем сотней таких самолетов.В феврале 2019 года Emirates уменьшила общий заказ A380 с 162 до 123 самолетов. Таким образом, вместо 53 самолетов A380 к 2021 году будет поставлено только 14.Вместо них авиакомпания заключила соглашение о поставке самолетов меньшего размера - 30 широкофюзеляжных А350-900 и 40 самолетов A330-900.Этот отказ пагубно сказался на всем проекте А380. Компания Airbus объявила , что прекратит производство A380, последние лайнеры будут поставлены в 2021 году.Самый большой в мире двухэтажный авиалайнер A380 Superjumbo был разработан, чтобы бросить вызов конкурентам с их Boeing 747.Вместимость самолета - 525 пассажиров в салоне трех классов, 853 пассажира в одноклассовой конфигурации.Лайнер может совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15 400 километров. Эксплуатация самолета началась в 2007 году.Пик производства Airbus A380 пришелся на 2014 год, когда было выпущено 30 лайнеров. Загрузка... bbc.com Категории: экономика, технологии Ключевые слова: самолет, аэробус, Emirates — статья прочитана 202 раза Комментарии