Загрузка... Огромная китовая акула схватила дайвера за ногу. Но оказалось, она просила о помощи! 🔊 Воспроизвести



Про акул существует множество противоречивых данных. Одни исследователи считают, что это безжалостный хищник, которому все равно, кто его добыча. Другие ученые уверяют, что акулы не едят людей, а только пробуют их на вкус.



В любом случае, сотен нападений, в которых люди не выживают, достаточно, чтобы их опасаться.



Этот дайвер стал свидетелем довольно необычного поведения китовой акулы, пишет Про акул существует множество противоречивых данных. Одни исследователи считают, что это безжалостный хищник, которому все равно, кто его добыча. Другие ученые уверяют, что акулы не едят людей, а только пробуют их на вкус.В любом случае, сотен нападений, в которых люди не выживают, достаточно, чтобы их опасаться.Этот дайвер стал свидетелем довольно необычного поведения китовой акулы, пишет LIFTER со ссылкой на Daily Mail. Он как раз погрузился в воду, чтобы исследовать морские глубины, как в поле зрения появился новый персонаж – китовая акула.







Когда тот присмотрелся, то понял, что акула просит помощи.



Этот захватывающий эпизод был записан у острова Сокорро в архипелаге Ревильяджигедо, в 200 милях от побережья Мексики. Он вошел в сериал «Тайны острова акул», показанный Smithsonian Channel.



Несмотря на огромные размеры и грозный вид, китовая акула не опасна для человека.











Питается она в основном планктоном, отфильтровывая его через жабры, иногда проглатывает мелкую рыбешку и медуз.



Китовая акула - редкий вид, численность которого и раньше не была велика, а в последние десятилетия постоянно сокращается. И теперь понятно, почему! Аккуратно, чтобы не навредить дайверу, акула потянула его за ногу, чтобы тот обратил на нее внимание.Когда тот присмотрелся, то понял, что акула просит помощи.Этот захватывающий эпизод был записан у острова Сокорро в архипелаге Ревильяджигедо, в 200 милях от побережья Мексики. Он вошел в сериал «Тайны острова акул», показанный Smithsonian Channel.Несмотря на огромные размеры и грозный вид, китовая акула не опасна для человека.Питается она в основном планктоном, отфильтровывая его через жабры, иногда проглатывает мелкую рыбешку и медуз.Китовая акула - редкий вид, численность которого и раньше не была велика, а в последние десятилетия постоянно сокращается. И теперь понятно, почему! Загрузка... lifter.com.ua Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: акула, спасение, дайверы — статья прочитана 270 раз Комментарии