Загрузка... Буркини возвращается: полемика о купальных костюмах возобновилась во Франции 🔊 Воспроизвести Активистки ассоциации Alliance Citoyenne рассказывают посетителям бассейна Jean-Bron в Гренобле о праве каждого свободного человека купаться в буркини. 30.06.2019



Во Франции вновь разгорелся скандал, связанный с противостоянием женщин, желающих купаться в общественных бассейнах в буркини, и противников «радикального ислама», видящих в таком купании покушение на республиканские ценности. «Горячей точкой» на этот раз стал город Гренобль. К скандалу подключился премьер-министр Франции, сообщает



В прошлый раз полемика о буркини громко звучала во Франции три года назад, летом-осенью 2016-го. И вот она вернулась в телесюжеты и на полосы французских газет, — стараниями небольшой группы женщин из Гренобля и окрестностей. Во Франции вновь разгорелся скандал, связанный с противостоянием женщин, желающих купаться в общественных бассейнах в буркини, и противников «радикального ислама», видящих в таком купании покушение на республиканские ценности. «Горячей точкой» на этот раз стал город Гренобль. К скандалу подключился премьер-министр Франции, сообщает RFI В прошлый раз полемика о буркини громко звучала во Франции три года назад, летом-осенью 2016-го. И вот она вернулась в телесюжеты и на полосы французских газет, — стараниями небольшой группы женщин из Гренобля и окрестностей.



Забравшись в бассейн Jean-Bron, женщины спели: «Мы будем купаться — даже, если расисты и не хотят, — мы будем купаться!»



Désobéissance civique des musulmanes grenobloises pour des piscines publiques qui respectent la liberté de conscience. @_Pourquoi @EricPiolle #burkini #islamoféminisme pic.twitter.com/nyAvjsryKK — AllianceCitoyenne (@alliancecitoyen) 23 June 2019







Латифа, одна из участниц акции, в интервью французской редакции AJ+ (Al Jazeera) объяснила, за что сражается она и ее «соратницы»: «Говорят о нашем подчинении (мусульманским нормам), но по факту это нас хотят подчинить дискриминационным правилам. Так что мы будем сражаться… И не отступим!»



Другая активистка, Ясним Шамаа, говорит о том, что «тяжело жить во Франции, нося хиджаб» и подчеркивает, что, несмотря на это, она и ее соратницы решили устроить «акции гражданского неповиновения» — «потому что это единственное решение, которое осталось».



Власти Гренобля 26 июня, в ответ на «акции», закрыли оба бассейна. Вновь открылись они только в пятницу — при этом было сокращено время их работы, увеличено число персонала, и контроль на входе стали проводить сотрудники муниципальной полиции.



Кроме того, для противостояния сторонницам «свободного купания» в буркини, группа неназванных «жителей Гренобля», к которой присоединилось полторы тысячи человек, создала в фейсбуке «мероприятие» на воскресенье, 30 июня. Создатели группы призвали всех «защитников республиканских ценностей» прийти в бассейны голыми и, таким образом, оказать «сопротивление радикальному исламу».



Впрочем, вечером 30 июня AFP сообщило, что в бассейны Гренобля не прошли ни те, кто хочет купаться в буркини, ни их «идеологические противники». Телеканал France 3 рассказал о получасовых очередях на входе в бассейн Jean-Bron, где дежурили пятеро полицейских и куда пускали только тех, у кого были купальники и плавки «разрешенного образца».



Сторонницы ношения буркини из ассоциации «Гражданский альянс» пришли ко входу в бассейн, вели себя спокойно и пытались убедить остальных граждан в «праве каждого» купаться, как ему хочется.



Чуть раньше, 28 июня, дистанционно в эту дискуссию вступил премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Отвечая в прямом эфире на вопросы пользователей Facebook, премьер напомнил о том, что «фундаментом (Французской) республики» является закон 1905 года о разделении церкви и государства. «Этот закон предусматривает принцип соблюдения светскости во Франции, — сказал Филипп. — Принцип подразумевает два условия»: «абсолютный нейтралитет государства по отношению к религиям» и «свобода совести, свобода религии, свобода верить или не верить».



Рассказав о принципах, премьер добавил: «И в то же время мы гарантируем, что ни один гражданин не может перейти границы законов или общих правил на основании своих религиозных убеждений… А в общественных бассейнах есть правила относительно одежды, которую нужно надевать, чтобы прийти поплавать».



Но мусульманские активистки движения «Гражданский альянс» намерены «продолжить борьбу», чтобы добиться изменения правил пользования бассейнами в стране — так, чтобы правила «не противоречили» религиозным убеждениям. Мусульманки, человек десять, по призыву местной правозащитной ассоциации «Гражданский альянс» (Alliance Citoyenne), дважды за месяц провели «акцию». Содержание акции состояло в том, чтобы, несмотря на протесты сотрудников, залезть в общественный бассейн в буркини. И тем самым показать, что в свободной стране имеют право купаться, в чем им нравится, где им нравится, и никто не смеет им этого запретить. Первую «акцию»провели в бассейне Dauphins 17 мая, вторую — в бассейне Jean-Bron 23 июня.Забравшись в бассейн Jean-Bron, женщины спели: «Мы будем купаться — даже, если расисты и не хотят, — мы будем купаться!»Латифа, одна из участниц акции, в интервью французской редакции AJ+ (Al Jazeera) объяснила, за что сражается она и ее «соратницы»: «Говорят о нашем подчинении (мусульманским нормам), но по факту это нас хотят подчинить дискриминационным правилам. Так что мы будем сражаться… И не отступим!»Другая активистка, Ясним Шамаа, говорит о том, что «тяжело жить во Франции, нося хиджаб» и подчеркивает, что, несмотря на это, она и ее соратницы решили устроить «акции гражданского неповиновения» — «потому что это единственное решение, которое осталось».Власти Гренобля 26 июня, в ответ на «акции», закрыли оба бассейна. Вновь открылись они только в пятницу — при этом было сокращено время их работы, увеличено число персонала, и контроль на входе стали проводить сотрудники муниципальной полиции.Кроме того, для противостояния сторонницам «свободного купания» в буркини, группа неназванных «жителей Гренобля», к которой присоединилось полторы тысячи человек, создала в фейсбуке «мероприятие» на воскресенье, 30 июня. Создатели группы призвали всех «защитников республиканских ценностей» прийти в бассейны голыми и, таким образом, оказать «сопротивление радикальному исламу».Впрочем, вечером 30 июня AFP сообщило, что в бассейны Гренобля не прошли ни те, кто хочет купаться в буркини, ни их «идеологические противники». Телеканал France 3 рассказал о получасовых очередях на входе в бассейн Jean-Bron, где дежурили пятеро полицейских и куда пускали только тех, у кого были купальники и плавки «разрешенного образца».Сторонницы ношения буркини из ассоциации «Гражданский альянс» пришли ко входу в бассейн, вели себя спокойно и пытались убедить остальных граждан в «праве каждого» купаться, как ему хочется.Чуть раньше, 28 июня, дистанционно в эту дискуссию вступил премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Отвечая в прямом эфире на вопросы пользователей Facebook, премьер напомнил о том, что «фундаментом (Французской) республики» является закон 1905 года о разделении церкви и государства. «Этот закон предусматривает принцип соблюдения светскости во Франции, — сказал Филипп. — Принцип подразумевает два условия»: «абсолютный нейтралитет государства по отношению к религиям» и «свобода совести, свобода религии, свобода верить или не верить».Рассказав о принципах, премьер добавил: «И в то же время мы гарантируем, что ни один гражданин не может перейти границы законов или общих правил на основании своих религиозных убеждений… А в общественных бассейнах есть правила относительно одежды, которую нужно надевать, чтобы прийти поплавать».Но мусульманские активистки движения «Гражданский альянс» намерены «продолжить борьбу», чтобы добиться изменения правил пользования бассейнами в стране — так, чтобы правила «не противоречили» религиозным убеждениям. Загрузка... ru.rfi.fr Категории: общество, в Европе Ключевые слова: одежда, Франция, мусульмане — статья прочитана 111 раз Комментарии