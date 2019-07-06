Загрузка... Кассир с 40 миллионами рублей сбежала через окно от доверчивого россиянина 🔊 Воспроизвести Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости



В Москве у клиента обменного пункта похитили 41 миллион рублей, на которые он хотел купить доллары. Об этом сообщили в столичной полиции, передает



Преступление было совершено в среду, 3 июля.



Клиент передал рубли кассиру обменного пункта. Она пересчитала деньги, оставила их в кассе и сообщила, что у нее нет необходимой суммы в долларах. Женщина заверила клиента, что валюту должны подвезти, но ему нужно подождать снаружи около входа в обменный пункт. Когда посетитель вышел на улицу, кассир с деньгами сбежала через окно.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В Москве у клиента обменного пункта похитили 41 миллион рублей, на которые он хотел купить доллары. Об этом сообщили в столичной полиции, передает ЛЕНТА со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».Преступление было совершено в среду, 3 июля.Клиент передал рубли кассиру обменного пункта. Она пересчитала деньги, оставила их в кассе и сообщила, что у нее нет необходимой суммы в долларах. Женщина заверила клиента, что валюту должны подвезти, но ему нужно подождать снаружи около входа в обменный пункт. Когда посетитель вышел на улицу, кассир с деньгами сбежала через окно.Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Загрузка... lenta.ru Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: мошенничество, обмен, валюта География: Россия, Москва — статья прочитана 156 раз Комментарии