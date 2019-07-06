Саратовская пенсионерка набрала долгов почти на 12 миллионов рублей при размере пенсии 12 тысяч 🔊 Воспроизвести



В Арбитражный суд Саратовской области обратилась 62-летняя саратовчанка. Женщина попросила признать ее банкротом, сообщает



Как следует из материалов дела, горожанка задолжала кредиторам 11,5 млн рублей. При этом в настоящий момент ее единственный источник дохода — пенсия, размер которой чуть больше 12,3 тыс. рублей. Никакого движимого и недвижимого имущества у саратовчанки нет.



Помимо долгов перед банками у заявительницы есть задолженность перед двумя физическими лицами — одному из них она не вернула 6 млн рублей, второму — 408 тысяч.



Кроме того, среди кредиторов значится ТСЖ «Родник» — в настоящее время долг перед ним составляет 171 тысячу рублей.



Суд признал саратовчанку банкротом. В Арбитражный суд Саратовской области обратилась 62-летняя саратовчанка. Женщина попросила признать ее банкротом, сообщает ВЕРСИЯ САРАТОВ Как следует из материалов дела, горожанка задолжала кредиторам 11,5 млн рублей. При этом в настоящий момент ее единственный источник дохода — пенсия, размер которой чуть больше 12,3 тыс. рублей. Никакого движимого и недвижимого имущества у саратовчанки нет.Помимо долгов перед банками у заявительницы есть задолженность перед двумя физическими лицами — одному из них она не вернула 6 млн рублей, второму — 408 тысяч.Кроме того, среди кредиторов значится ТСЖ «Родник» — в настоящее время долг перед ним составляет 171 тысячу рублей.Суд признал саратовчанку банкротом. nversia.ru Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: банкротство, долги География: Россия — статья прочитана 223 раза Комментарии