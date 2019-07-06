|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Саратовская пенсионерка набрала долгов почти на 12 миллионов рублей при размере пенсии 12 тысяч
В Арбитражный суд Саратовской области обратилась 62-летняя саратовчанка. Женщина попросила признать ее банкротом, сообщает ВЕРСИЯ САРАТОВ.
Как следует из материалов дела, горожанка задолжала кредиторам 11,5 млн рублей. При этом в настоящий момент ее единственный источник дохода — пенсия, размер которой чуть больше 12,3 тыс. рублей. Никакого движимого и недвижимого имущества у саратовчанки нет.
Помимо долгов перед банками у заявительницы есть задолженность перед двумя физическими лицами — одному из них она не вернула 6 млн рублей, второму — 408 тысяч.
Кроме того, среди кредиторов значится ТСЖ «Родник» — в настоящее время долг перед ним составляет 171 тысячу рублей.
Суд признал саратовчанку банкротом.
nversia.ru
Категории: экономика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: банкротство, долги
География: Россия
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|