Загрузка... Французам окончательно запретили ругать и шлепать детей 🔊 Воспроизвести Президент Макрон и французские дети, которых отныне шлепать запрещает Гражданский кодекс Франции



Ни отшлепать, ни накричать — отныне французским родителям окончательно запрещено применять к детям любые меры физического или психологического воздействия, которые во Франции называют «обычным воспитательным насилием». 2 июля Сенат утвердил поправку в Гражданский кодекс, ранее принятую Национальным собранием. Как отмечают СМИ, Франция стала 56-й по счету страной мира, полностью запретившей телесные наказания детей, сообщает



Новый закон о запрете «обычного воспитательного насилия» (violences éducatives ordinaires / VEO) в прессе и обиходе прозвали «антишлепковым», хотя касается он не только традиционных шлепков по попе, но и пощечин, оплеух, а также криков, угроз и любых унизительных высказываний в адрес детей. Принятый парламентом закон представляет собой поправку в Гражданский кодекс Франции, в его статью 371-1. Эту статью о родительских правах и обязанностях в обязательном порядке зачитывают во французских мэриях при регистрации брака. Отныне статья дополнена фразой о том, что «родительская власть/полномочия (l'autorité parentale) осуществляются без применения физического или психологического насилия». Ни отшлепать, ни накричать — отныне французским родителям окончательно запрещено применять к детям любые меры физического или психологического воздействия, которые во Франции называют «обычным воспитательным насилием». 2 июля Сенат утвердил поправку в Гражданский кодекс, ранее принятую Национальным собранием. Как отмечают СМИ, Франция стала 56-й по счету страной мира, полностью запретившей телесные наказания детей, сообщает RFI Новый закон о запрете «обычного воспитательного насилия» (violences éducatives ordinaires / VEO) в прессе и обиходе прозвали «антишлепковым», хотя касается он не только традиционных шлепков по попе, но и пощечин, оплеух, а также криков, угроз и любых унизительных высказываний в адрес детей. Принятый парламентом закон представляет собой поправку в Гражданский кодекс Франции, в его статью 371-1. Эту статью о родительских правах и обязанностях в обязательном порядке зачитывают во французских мэриях при регистрации брака. Отныне статья дополнена фразой о том, что «родительская власть/полномочия (l'autorité parentale) осуществляются без применения физического или психологического насилия». В парламенте под символической законодательной поправкой подписались центристы, правящая партия «Вперед, Республика!», крайне левая «Непокорная Франция» и коммунисты. Инициативу безоговорочно поддержало правительство. Национальное собрание одобрило запрет родительского насилия в ноябре 2018 года, теперь «антишлепковый» закон поддержал Сенат.



Парламентский докладчик по законопроекту, депутат от центристской партии MoDem Мод Пети отметила, что «самое сложное теперь только начинается». Теперь нужно добиться исполнения закона, который носит исключительно воспитательный характер и не сопровождается никакими санкциями. Запрет на родительское насилие в любой форме должен заставить взрослых задуматься, изменить их ментальность и поведение, отмечает газета Le Parisien. «Я убеждена, что французы сильно изменились и все меньше применяют воспитательные меры, связанные с насилием», — отмечает депутат Мод Пети.



Впрочем, негосударственный Детский фонд (Fondation pour l'Enfance) утверждает, что до сих пор 85% французов прибегают к запрещенным отныне воспитательным мерам.



Поправка в Гражданский кодекс — помимо воспитательного и символического значения — может все-таки иметь вполне конкретные правовые последствия. Насилие в отношении несовершеннолетних карается статьей 222-13 французского Уголовного кодекса. За настоящую жестокость родитель или опекун вполне может схлопотать до пяти лет тюрьмы и штраф до 75 000 евро.



Иное дело — традиционные шлепки, оплеухи или окрики. В этих случаях, как напоминает Le Parisien, суд руководствуется устоявшейся судебной практикой и понятием «права на (родительское) наказание», восходящее еще к Гражданскому кодексу 1804 года. Газета отмечает, что в 2014 году французский суд оправдал распоясавшегося папашу, побившего сына прутом и давшего ему «отеческий» пинок под зад. Апелляционный суд счел, что родитель вправе в воспитательных целях «применять силу» — «умеренно и в соответствии с возрастом ребенка», если такие меры воздействия не имеют для отпрыска физических последствий.



Судебная практика 2000-х годов предусматривала «право на наказание» не только для родителей, но для учителей или нянь.



Запрет телесных наказаний и любых форм родительского насилия в отношении детей поддержала министр здравоохранения Аньес Бюзен, которая напомнила, что только в 2017 году почти 48 тысяч несовершеннолетних во Франции стали жертвами домашнего насилия, жестокого обращения или были оставлены родителями. Порядка 70 детей ежегодно погибают в стране от семейного насилия, цитирует министра газета Le Monde.



Депутат Мод Пети отмечает, что Франция 29 лет назад подписала Международную конвенцию по правам ребенка. Статья 19 этого соглашения предусматривает полный запрет телесных наказаний. ООН четырежды официально требовала от Франции законодательно запретить порочные практики повсюду — в том числе и в семье.



Швеция полностью запретила телесные наказания еще в 1979 году. В Европе на такой запрет пока не пошли Великобритания, Италия, Бельгия и Чехия. Косово законодательно обогнало Францию, запретив телесные наказания детей на несколько дней раньше — 27 июня.



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Символическую поправку в Гражданский кодекс о запрете любого насилия в отношении детей французский парламент уже принимал в 2016 году. Однако в январе 2017 года ее отменил своим решением Конституционный совет Франции по чисто процедурным причинам: поправка была утверждена в рамках принятия законопроекта, к которому она не имела прямого отношения. Загрузка... ru.rfi.fr Категории: общество, культура, в Европе Ключевые слова: дети, права, Франция, защита — статья прочитана 136 раз Комментарии