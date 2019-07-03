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В Кентукки горят 5 миллионов литров бурбона

Youtube/WKRG


В США догорают два склада компании Jim Beam с бочками, в которых вызревает бурбон. ВЕСТИ со ссылкой на портал CityNews1130 сообщает, что в обоих хранилищах находилось 45 тысяч баррелей спиртного напитка — более 5 миллионов литров.



Пожар возник поздним вечером 2 июля, на одном из складов, расположенных в округе Вудфорд — по предварительной информации, здание загорелось от удара молнии. Спустя короткое время огонь перекинулся на соседнее хранилище.

К настоящему времени огонь на одном из складов силами пожарных локализован, однако второе хранилище продолжает полыхать.
vesti.ru
Категории: чп и криминал, технологии
Ключевые слова: США, пожар, склады, бурбон
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добавлена сегодня, 3 июля, 18:39

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