В Кентукки горят 5 миллионов литров бурбона 🔊 Воспроизвести Youtube/WKRG



В США догорают два склада компании Jim Beam с бочками, в которых вызревает бурбон.







Пожар возник поздним вечером 2 июля, на одном из складов, расположенных в округе Вудфорд — по предварительной информации, здание загорелось от удара молнии. Спустя короткое время огонь перекинулся на соседнее хранилище.



К настоящему времени огонь на одном из складов силами пожарных локализован, однако второе хранилище продолжает полыхать. В США догорают два склада компании Jim Beam с бочками, в которых вызревает бурбон. ВЕСТИ со ссылкой на портал CityNews1130 сообщает, что в обоих хранилищах находилось 45 тысяч баррелей спиртного напитка — более 5 миллионов литров.Пожар возник поздним вечером 2 июля, на одном из складов, расположенных в округе Вудфорд — по предварительной информации, здание загорелось от удара молнии. Спустя короткое время огонь перекинулся на соседнее хранилище.К настоящему времени огонь на одном из складов силами пожарных локализован, однако второе хранилище продолжает полыхать. vesti.ru Категории: чп и криминал, технологии Ключевые слова: США, пожар, склады, бурбон — статья прочитана 78 раз Комментарии