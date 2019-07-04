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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Кремле рассказали о приглашениях мировым лидерам на 75-летие Победы
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин, помимо лидеров США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, передал приглашения на 75-летие Победы канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и председателю КНР Си Цзиньпину.
«Наш президент уже передал официально несколько приглашений от своего имени — в частности, в ходе саммита «двадцатки» — и президенту США, и президенту Франции, и канцлеру Германии. Естественно, также приглашали и председателя Китайской Народной Республики», — приводит RT со ссылкой на РИА Новости слова Ушакова.
Он отметил, что «буквально в ближайшие дни» будут направлены «официальные приглашения в очень большое число столиц».
Ушаков добавил, что на праздник планируется пригласить достаточно широкий круг лиц.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в мае 2020 года посетит Москву по случаю празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
russian.rt.com
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