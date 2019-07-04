Президент Литвы назначила двух своих советников послами 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Даля Грибаускайте в среду назначила двух своих советников послами.



В декретах президента намечено, что советник президента по вопросам внешней политики Нериюс Алексеюнас назначается послом во Франции со 2 августа, а главный советник по вопросам социально-экономической политики Лина Антанавичене – послом в Израиле с 8 августа.



Послов в Литве назначает президент по представлению правительства и с одобрения парламентского Комитета по иностранным делам (КИД). Кабмин на прошлой неделе одобрил назначение этих двух долголетних дипломатов.



Н. Алексеюнас начал работать главным советником президента по вопросам внешней политики в 2016 году, до этого он год курировал вопросы Евросоюза (ЕС) в группе советников по внешней политике. Литовский президент Даля Грибаускайте в среду назначила двух своих советников послами.В декретах президента намечено, что советник президента по вопросам внешней политики Нериюс Алексеюнас назначается послом во Франции со 2 августа, а главный советник по вопросам социально-экономической политики Лина Антанавичене – послом в Израиле с 8 августа.Послов в Литве назначает президент по представлению правительства и с одобрения парламентского Комитета по иностранным делам (КИД). Кабмин на прошлой неделе одобрил назначение этих двух долголетних дипломатов.Н. Алексеюнас начал работать главным советником президента по вопросам внешней политики в 2016 году, до этого он год курировал вопросы Евросоюза (ЕС) в группе советников по внешней политике. Ранее дипломат занимал различные посты в МИД, работал советником министр и вторым секретарем в постоянном представительстве Литвы в ЕС, был делегированным национальным экспертом в Еврокомиссии (ЕК).



Л. Антанавичене стала главным советником президента по вопросам социально-экономической политики в 2015 году. До этого она работала послом в Китае, занимала руководящие должности в разных департаментах и отделах МИД, была советником в посольстве Литвы в Норвегии.



Сейчас послом Литвы в Израиле работает Эдминас Багдонас, а послом во Франции - Далюс Чякуолис.



Президент также назначила новых послов в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Венгрии, Румынии, Армении и Азербайджане.



Представительство Литвы в ОАЭ возглавит Э. Багдонас, в Венгрии – Витаутас Пинкус, в Румынии – Виолета Мотулайте, в Армении – Инга Станите-Толочкене, в Азербайджане – Эгидиюс Навикас.



Срок полномочий послов обычно составляет три года, однако он может быть продлен. BNS Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: президент, МИД, дипломаты, назначения География: Литва — статья прочитана 178 раз Комментарии