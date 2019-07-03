Стерилизованной без ее ведома женщине и ее мужу заплатят компенсацию 31 тыс. евро 🔊 Воспроизвести



Каунасский окружной суд (КОС) в среду присудил 31 тыс. евро в качестве компенсации неимущественного ущерба женщине, которая без ее ведом подверглась стерилизации, а также ее супругу.



"КОС (...) решает удовлетворить иск частично и присудить истице от ответчика – больницы Лаздияй 1 тыс. евро в качестве возмещения имущественного ущерба, 25 тыс. евро в качестве возмещения неимущественного ущерба", – сообщила судья Виргиния Гудинене.



Еще 6 тыс. евро компенсации неимущественного ущерба получит муж женщины.



Это гражданское дело в КОС рассматривалось в закрытом режиме, поэтому решение суда детально не комментируется.



Супруги хотели отсудить у больницы Лаздияй 150 тыс. евро.



Пострадавшая из-за церебрального паралича находится в инвалидной коляске. В 2004 году в результате операции кесарева сечения у них с мужем родился сын. Медики подтвердили, что именно тогда ей и была выполнена стерилизация, так как другие хирургические операции женщине не делались. Каунасский окружной суд (КОС) в среду присудил 31 тыс. евро в качестве компенсации неимущественного ущерба женщине, которая без ее ведом подверглась стерилизации, а также ее супругу."КОС (...) решает удовлетворить иск частично и присудить истице от ответчика – больницы Лаздияй 1 тыс. евро в качестве возмещения имущественного ущерба, 25 тыс. евро в качестве возмещения неимущественного ущерба", – сообщила судья Виргиния Гудинене.Еще 6 тыс. евро компенсации неимущественного ущерба получит муж женщины.Это гражданское дело в КОС рассматривалось в закрытом режиме, поэтому решение суда детально не комментируется.Супруги хотели отсудить у больницы Лаздияй 150 тыс. евро.Пострадавшая из-за церебрального паралича находится в инвалидной коляске. В 2004 году в результате операции кесарева сечения у них с мужем родился сын. Медики подтвердили, что именно тогда ей и была выполнена стерилизация, так как другие хирургические операции женщине не делались. Муж женщины рассказал BNS, что о том, что не может иметь детей из-за хирургического вмешательства, он узнал в 2016 году, когда после неудачных попыток зачать ребенка в течение нескольких лет они с женой обратились в частное медицинское учреждение. Там и был установлен дефект фаллопиевых труб у жены.



Семья полагает, что операция женщине была сделана по просьбе их близких, которые не одобряли планы супругов иметь детей.



Эксперты в области судебной медицины констатировали, что установленные дефекты фаллопиевых труб были симметричные и одинаковые – комиссия сочла это "воздействием механического характера", которое нельзя объяснить врожденной патологией, тем более после того, как у женщины родился ребенок. BNS Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: суд, штраф, стерилизация География: Литва, Каунас — статья прочитана 106 раз Комментарии