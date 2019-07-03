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Стерилизованной без ее ведома женщине и ее мужу заплатят компенсацию 31 тыс. евро



Каунасский окружной суд (КОС) в среду присудил 31 тыс. евро в качестве компенсации неимущественного ущерба женщине, которая без ее ведом подверглась стерилизации, а также ее супругу.

"КОС (...) решает удовлетворить иск частично и присудить истице от ответчика – больницы Лаздияй 1 тыс. евро в качестве возмещения имущественного ущерба, 25 тыс. евро в качестве возмещения неимущественного ущерба", – сообщила судья Виргиния Гудинене.

Еще 6 тыс. евро компенсации неимущественного ущерба получит муж женщины.

Это гражданское дело в КОС рассматривалось в закрытом режиме, поэтому решение суда детально не комментируется.

Супруги хотели отсудить у больницы Лаздияй 150 тыс. евро.

Пострадавшая из-за церебрального паралича находится в инвалидной коляске. В 2004 году в результате операции кесарева сечения у них с мужем родился сын. Медики подтвердили, что именно тогда ей и была выполнена стерилизация, так как другие хирургические операции женщине не делались.
Муж женщины рассказал BNS, что о том, что не может иметь детей из-за хирургического вмешательства, он узнал в 2016 году, когда после неудачных попыток зачать ребенка в течение нескольких лет они с женой обратились в частное медицинское учреждение. Там и был установлен дефект фаллопиевых труб у жены.

Семья полагает, что операция женщине была сделана по просьбе их близких, которые не одобряли планы супругов иметь детей.

Эксперты в области судебной медицины констатировали, что установленные дефекты фаллопиевых труб были симметричные и одинаковые – комиссия сочла это "воздействием механического характера", которое нельзя объяснить врожденной патологией, тем более после того, как у женщины родился ребенок.
BNS
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: суд, штраф, стерилизация
География: Литва, Каунас
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добавлена сегодня, 3 июля, 20:30

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