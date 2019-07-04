Загрузка... П. Скайсгирис: на телеканале Lietuvos rytas будет меньше российских сериалов 🔊 Воспроизвести



После того, как Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) в среду разрешила предприятию продюсера Повиласа Скайсгириса Singing fish приобрести контролируемый одной из крупнейших в Литве медийных групп Lietuvos rytas телеканал Lietuvos rytas, П. Скайсгирис пока не обещает серьезных изменений, однако намерен сократить поток российских сериалов и выяснить, почему канал не приносит прибыль.



Он сказал BNS, что не намерен менять ни генерального директора телекнала Аудрюса Сяурусявичюса, ни директора по программам, ни правления.



П. Скайсгирис говорит, что прежде всего намерен заняться тем, что на телеканале плохо, а потом уже строить планы на будущее. Однако он признал, что одним из его приоритетов будет сокращение объемов российской продукции на телеканале Lietuvos rytas. После того, как Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) в среду разрешила предприятию продюсера Повиласа Скайсгириса Singing fish приобрести контролируемый одной из крупнейших в Литве медийных групп Lietuvos rytas телеканал Lietuvos rytas, П. Скайсгирис пока не обещает серьезных изменений, однако намерен сократить поток российских сериалов и выяснить, почему канал не приносит прибыль.Он сказал BNS, что не намерен менять ни генерального директора телекнала Аудрюса Сяурусявичюса, ни директора по программам, ни правления.П. Скайсгирис говорит, что прежде всего намерен заняться тем, что на телеканале плохо, а потом уже строить планы на будущее. Однако он признал, что одним из его приоритетов будет сокращение объемов российской продукции на телеканале Lietuvos rytas. "Будем сокращать эту российскую продукцию, попытаемся включить больше литовской продукции. Сериалы, без сомнения, литовские, уже сейчас стали показывать, может быть, старые литовские сериалы, которые люди забыли, или те, которые я сам делал", – сказал П. Скайсгирис.



Он также хотел был выяснить, на что убыточный телеканал выделяет больше всего денег.



"Сначала нужно посмотреть, куда идут самые большие расходы – по какому принципу работает это телевидение. Насколько я знаю, другие коммерческие телеканалы работают преимущественно с продюсерскими компаниями. Нужно во все углубиться, где на сегодняшний день самые большие расходы, и попытаться разобраться с этими убытками", – сказал он.



По словам П. Скайсгириса, сделка, стоимость которой он не раскрывает, должна быть завершена в течение двух недель.



Телеканал Lietuvos rytas в последнее время работает убыточно – в прошлом году его чистые убытки составили 577,4 тыс. евро, то есть на 58% больше, чем в 2017 году (365 тыс. евро). В конце 2018 года убытки предприятия составляли 13,175 млн евро.



36% акций группы Lietuvos rytas принадлежит группе Бенаса Гудялиса Big Group, 26% – Гядвидасу Вайнаускасу, 13% – Видмантасу Стримайтису, остальные акции принадлежат мелким акционерам. Загрузка... BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: тв, русский язык, запрет, программы География: Литва — статья прочитана 151 раз Комментарии