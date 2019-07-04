Загрузка... В городах Баварии планируется провести презентацию литовской культуры 🔊 Воспроизвести



Через два года в Мюнхене и других городах Баварии планируется провести презентацию культуры и искусства Литвы.



Это предусмотрена в подписанной в среду в Германии Министерством культуры Литвы и Министерством науки о земле и искусства федеральной земли Бавария декларации о намерениях, сообщил Минкульт.



"Я также надеюсь, что весна и осень литовской культуры в Мюнхене и Баварии в 2021 году станут красочным культурным событием, фундамент которого мы закладываем сейчас, подписывая этот документ", – сказал министр культуры Миндаугас Кветкаускас при подписании документа.



Министры культуры Литвы и Баварии также обсудили возможность провести в 2021 году в Вильнюсе, в Великокняжеском дворце выставку, связанную с хранящимися в Баварии литуанистическими ценностями. Через два года в Мюнхене и других городах Баварии планируется провести презентацию культуры и искусства Литвы.Это предусмотрена в подписанной в среду в Германии Министерством культуры Литвы и Министерством науки о земле и искусства федеральной земли Бавария декларации о намерениях, сообщил Минкульт."Я также надеюсь, что весна и осень литовской культуры в Мюнхене и Баварии в 2021 году станут красочным культурным событием, фундамент которого мы закладываем сейчас, подписывая этот документ", – сказал министр культуры Миндаугас Кветкаускас при подписании документа.Министры культуры Литвы и Баварии также обсудили возможность провести в 2021 году в Вильнюсе, в Великокняжеском дворце выставку, связанную с хранящимися в Баварии литуанистическими ценностями. Загрузка... BNS Категории: политика, культура, в Европе, история Ключевые слова: фестиваль, литовцы, бавария, народности — статья прочитана 113 раз Комментарии