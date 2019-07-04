Главная >> Новости >> политика, культура, в Европе, история >> В городах Баварии планируется провести презентацию литовской культуры
Загрузка...

В городах Баварии планируется провести презентацию литовской культуры



Через два года в Мюнхене и других городах Баварии планируется провести презентацию культуры и искусства Литвы.

Это предусмотрена в подписанной в среду в Германии Министерством культуры Литвы и Министерством науки о земле и искусства федеральной земли Бавария декларации о намерениях, сообщил Минкульт.

"Я также надеюсь, что весна и осень литовской культуры в Мюнхене и Баварии в 2021 году станут красочным культурным событием, фундамент которого мы закладываем сейчас, подписывая этот документ", – сказал министр культуры Миндаугас Кветкаускас при подписании документа.

Министры культуры Литвы и Баварии также обсудили возможность провести в 2021 году в Вильнюсе, в Великокняжеском дворце выставку, связанную с хранящимися в Баварии литуанистическими ценностями.
Загрузка...
BNS
Категории: политика, культура, в Европе, история
Ключевые слова: фестиваль, литовцы, бавария, народности
статья прочитана 113 раз
добавлена сегодня, 4 июля, 11:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка