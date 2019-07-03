Новым председателем Европарламента избран итальянец Давид Сассоли 🔊 Воспроизвести Давид-Мария Сассоли © EPA-EFE/PATRICK SEEGER



Итальянский депутат Давид Сассоли избран новым председателем Европарламента (ЕП). На заседании в среду за него проголосовали 345 депутатов ЕП. Общее число зарегистрированных бюллетеней составляло 667, сообщает



"Абсолютное большинство [голосов] получил господин Сассоли, он новый председатель Европарламента. Я его поздравляю", - заявил на заседании Антонио Таяни, уступивший Сассоли место спикера.



В ответном слове Сассоли поблагодарил членов Европарламента за поддержку, а также отметил работу Таяни на посту председателя.



По результатам голосования, второе место занял чех Ян Заградил, набравший 160 голосов. Третье досталось немке Ска Келлер - 119 голосов, на последнем оказалась испанка Сира Рего, заручившаяся поддержкой 43 депутатов.



Согласно правилам Европарламента, Сассоли стал председателем на ближайшие 2,5 года. Итальянский депутат Давид Сассоли избран новым председателем Европарламента (ЕП). На заседании в среду за него проголосовали 345 депутатов ЕП. Общее число зарегистрированных бюллетеней составляло 667, сообщает ТАСС "Абсолютное большинство [голосов] получил господин Сассоли, он новый председатель Европарламента. Я его поздравляю", - заявил на заседании Антонио Таяни, уступивший Сассоли место спикера.В ответном слове Сассоли поблагодарил членов Европарламента за поддержку, а также отметил работу Таяни на посту председателя.По результатам голосования, второе место занял чех Ян Заградил, набравший 160 голосов. Третье досталось немке Ска Келлер - 119 голосов, на последнем оказалась испанка Сира Рего, заручившаяся поддержкой 43 депутатов.Согласно правилам Европарламента, Сассоли стал председателем на ближайшие 2,5 года. ТАСС Категории: в Европе, политика, общество Ключевые слова: выборы, председатель, фракции, депутаты, Европарламент — статья прочитана 84 раза Комментарии