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Новым председателем Европарламента избран итальянец Давид Сассоли
Итальянский депутат Давид Сассоли избран новым председателем Европарламента (ЕП). На заседании в среду за него проголосовали 345 депутатов ЕП. Общее число зарегистрированных бюллетеней составляло 667, сообщает ТАСС.
"Абсолютное большинство [голосов] получил господин Сассоли, он новый председатель Европарламента. Я его поздравляю", - заявил на заседании Антонио Таяни, уступивший Сассоли место спикера.
В ответном слове Сассоли поблагодарил членов Европарламента за поддержку, а также отметил работу Таяни на посту председателя.
По результатам голосования, второе место занял чех Ян Заградил, набравший 160 голосов. Третье досталось немке Ска Келлер - 119 голосов, на последнем оказалась испанка Сира Рего, заручившаяся поддержкой 43 депутатов.
Согласно правилам Европарламента, Сассоли стал председателем на ближайшие 2,5 года.
ТАСС
Ключевые слова: выборы, председатель, фракции, депутаты, Европарламент
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