Премьер Литвы обещает деньги на оборону 🔊 Воспроизвести



Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис в среду сообщил, что выделит дополнительные средства на то, чтобы финансирование обороны достигло 2% внутреннего валового продукта (ВВП).



"Если это нужно будет сделать, то мы сделаем и в этом году", – сказал премьер журналистам в правительстве.



Он сказал это после того, как выяснилось, что Литва рискует два года подряд не выполнять обязательство о выделении на оборону 2% ВВП, хотя она обещала достигнуть этого показателя еще в 2018 году.



Оборонный бюджет этого года составляет 948 млн евро. Такая сумма была намечена в пересчете на то, что финансирование системы обороны достигнет 2,01% ВВП.



Однако в связи с улучшением прогнозов роста экономики, в обнародованным НАТО подсчетах говорится, что Литва в этом году выделяет на оборону 1,98% ВВП. Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис в среду сообщил, что выделит дополнительные средства на то, чтобы финансирование обороны достигло 2% внутреннего валового продукта (ВВП)."Если это нужно будет сделать, то мы сделаем и в этом году", – сказал премьер журналистам в правительстве.Он сказал это после того, как выяснилось, что Литва рискует два года подряд не выполнять обязательство о выделении на оборону 2% ВВП, хотя она обещала достигнуть этого показателя еще в 2018 году.Оборонный бюджет этого года составляет 948 млн евро. Такая сумма была намечена в пересчете на то, что финансирование системы обороны достигнет 2,01% ВВП.Однако в связи с улучшением прогнозов роста экономики, в обнародованным НАТО подсчетах говорится, что Литва в этом году выделяет на оборону 1,98% ВВП. Похожая ситуация имела место и в прошлом году, однако даже после того, как правительство выделило на оборону дополнительно 21,5%, показатель 2% ВВП не был достигнут.



"Возможно, в следующем году нужно немного больше запланировать, если надеяться - а я надеюсь, что мы и дальше будем расти", – сказал С. Сквярнялис.



По его словам, оборонный бюджет следующего года превысит 2% ВВП в соответствии с нынешними прогнозами роста экономики.



Министр обороны Раймундас Кароблис призвал правительстве быстрее увеличить финансирование оборонной сферы, чтобы не нужно было балансировать у отметки 2% ВВП.



Премьер ответил, что такое балансирование не является уникальным.



"Мы много балансируем, потому что много областей, где нам нужно сбалансировать нашу позицию", – сказал премьер.



Парламентские политические партии, за исключением социал-демократов, договорились к 2030 году довести оборонный бюджет до 2,5% ВВП.



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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис сожалеет, что политик из Центральной и Восточной Европы не получил важный пост в Евросоюзе (ЕС) после продолжавшихся несколько дней переговоров.



И все же премьер порадовался тому, что лидерам стран-членов ЕС удалось достичь компромисса.



"В данном случае очевидно, что географический баланс не был сохранен, но достигнут компромисс (...) и главное, что достигнут результат", – сказал С. Сквярнялис журналистам в правительстве в среду.



Лидеры стран ЕС во вторник договорились о том, что главой Еврокомиссии (ЕК) станет министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, Европейский совет возглавит премьер Бельгии Шарль Мишель, внешнеполитическое ведомство ЕС – глава испанской дипломатии Жозеп Боррель, а Европейский Центробанк – нынешняя глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.



За пост председателя Европейского парламента (ЕП) в среду сразились четыре политика из Италии, Германии, Испании и Чехии.



С. Сквярнялис сказал, что президент Даля Грибаускайте не согласовывала с ним свою позицию на распределении постов ЕС.



Он также сказал, что Литва предложит своего представителя в ЕК, когда ЕП утвердит У. фон дер Ляйен главой ЕК.



Премьер сказал, что у страны "не один" кандидат, но не назвал его. Он не стал комментировать и сферу ответственности в ЕК, на которую претендует Литва.



"В любом случае поедет или уполномоченное мною лицо, или я сам, и мы будем говорить о видении, о кандидатах, о портфелях", – сказал С. Сквярнялис.



"Мы надеемся предложить самого лучшего кандидата и получить важнейший портфель, который нужен нашему государству", – сказал он.



Лидеры стран-членов ЕС рассматривали и кандидатуру Д. Грибаускайте на должность главы ЕК, но ее шансы сильно снизил ее беспартийный статус. инф.Обзор bns.lt Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: премьер, оборона, Еврокомиссия, кандидаты — статья прочитана 127 раз Комментарии