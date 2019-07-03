Главная >> Новости >> политика, общество, в Европе >> Премьер Литвы обещает деньги на оборону

Премьер Литвы обещает деньги на оборону



Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис в среду сообщил, что выделит дополнительные средства на то, чтобы финансирование обороны достигло 2% внутреннего валового продукта (ВВП).

"Если это нужно будет сделать, то мы сделаем и в этом году", – сказал премьер журналистам в правительстве.

Он сказал это после того, как выяснилось, что Литва рискует два года подряд не выполнять обязательство о выделении на оборону 2% ВВП, хотя она обещала достигнуть этого показателя еще в 2018 году.

Оборонный бюджет этого года составляет 948 млн евро. Такая сумма была намечена в пересчете на то, что финансирование системы обороны достигнет 2,01% ВВП.

Однако в связи с улучшением прогнозов роста экономики, в обнародованным НАТО подсчетах говорится, что Литва в этом году выделяет на оборону 1,98% ВВП.
Похожая ситуация имела место и в прошлом году, однако даже после того, как правительство выделило на оборону дополнительно 21,5%, показатель 2% ВВП не был достигнут.

"Возможно, в следующем году нужно немного больше запланировать, если надеяться - а я надеюсь, что мы и дальше будем расти", – сказал С. Сквярнялис.

По его словам, оборонный бюджет следующего года превысит 2% ВВП в соответствии с нынешними прогнозами роста экономики.

Министр обороны Раймундас Кароблис призвал правительстве быстрее увеличить финансирование оборонной сферы, чтобы не нужно было балансировать у отметки 2% ВВП.

Премьер ответил, что такое балансирование не является уникальным.

"Мы много балансируем, потому что много областей, где нам нужно сбалансировать нашу позицию", – сказал премьер.

Парламентские политические партии, за исключением социал-демократов, договорились к 2030 году довести оборонный бюджет до 2,5% ВВП.

* * *

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис сожалеет, что политик из Центральной и Восточной Европы не получил важный пост в Евросоюзе (ЕС) после продолжавшихся несколько дней переговоров.

И все же премьер порадовался тому, что лидерам стран-членов ЕС удалось достичь компромисса.

"В данном случае очевидно, что географический баланс не был сохранен, но достигнут компромисс (...) и главное, что достигнут результат", – сказал С. Сквярнялис журналистам в правительстве в среду.

Лидеры стран ЕС во вторник договорились о том, что главой Еврокомиссии (ЕК) станет министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, Европейский совет возглавит премьер Бельгии Шарль Мишель, внешнеполитическое ведомство ЕС – глава испанской дипломатии Жозеп Боррель, а Европейский Центробанк – нынешняя глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

За пост председателя Европейского парламента (ЕП) в среду сразились четыре политика из Италии, Германии, Испании и Чехии.

С. Сквярнялис сказал, что президент Даля Грибаускайте не согласовывала с ним свою позицию на распределении постов ЕС.

Он также сказал, что Литва предложит своего представителя в ЕК, когда ЕП утвердит У. фон дер Ляйен главой ЕК.

Премьер сказал, что у страны "не один" кандидат, но не назвал его. Он не стал комментировать и сферу ответственности в ЕК, на которую претендует Литва.

"В любом случае поедет или уполномоченное мною лицо, или я сам, и мы будем говорить о видении, о кандидатах, о портфелях", – сказал С. Сквярнялис.

"Мы надеемся предложить самого лучшего кандидата и получить важнейший портфель, который нужен нашему государству", – сказал он.

Лидеры стран-членов ЕС рассматривали и кандидатуру Д. Грибаускайте на должность главы ЕК, но ее шансы сильно снизил ее беспартийный статус.
инф.Обзор bns.lt
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: премьер, оборона, Еврокомиссия, кандидаты
статья прочитана 127 раз
добавлена сегодня, 3 июля, 19:30

Комментарии

миротворец
3 июля, 19:35
#
Сотни миллионов евро на войну с лёгкостью находят. Чтобы золотые ложки покрылись платиной. И какое будущее можно построить. Дело даже в не безопасности , о которой так "пекутся" "лидеры" обезлюдевшей страны. Безопасность страны и так уже десятилетия обеспечивают страны НАТО .Дело в том , чтобы понравиться дяде Трампу , который грозит выпороть тех , кто не будет слушаться. Ради этого готовы угробить бюджет страны.
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка