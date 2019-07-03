С парома Швеция-Литва выпали и пропали два литовца 🔊 Воспроизвести



С парома, который шел из Швеции в Литву, в ночь на вторник выпали и пропали два литовца, сообщил BNS представитель по странам Балтии компании DFDS Seaways Вайдас Клумбис.



Принадлежащий предприятию DFDS seaways паром Optima Seaways вышел из порта Карлсхамна в 20 часов по литовскому времени", – сказал В. Клумбис.



Он сказал, что около 22.50 поступила информация о том, что два человека упали за борт. Была начата спасательная процедура, паром развернулся и вернулся на место, где выпали люди.



Были информированы службы, главной службой был Шведский координационный центр спасения на море. Инцидент произошел вблизи берегов Швеции. Поисковая операция продолжалась около 5 часов.



Представитель предприятия сказал, что выпали два пятидесятилетних гражданина Литвы, попутчики.



Паром в среду, в 13 часов, с опозданием примерно в четыре часа, пришел в Клайпедский порт.



Представитель полиции Клайпедского уезда Юрате Альбректене сказала BNS, что полиция выясняет обстоятельства происшествия.



"Правоохранители находятся на вернувшемся, пришедшем в Клайпеду пароме", – сказала она. С парома, который шел из Швеции в Литву, в ночь на вторник выпали и пропали два литовца, сообщил BNS представитель по странам Балтии компании DFDS Seaways Вайдас Клумбис.Принадлежащий предприятию DFDS seaways паром Optima Seaways вышел из порта Карлсхамна в 20 часов по литовскому времени", – сказал В. Клумбис.Он сказал, что около 22.50 поступила информация о том, что два человека упали за борт. Была начата спасательная процедура, паром развернулся и вернулся на место, где выпали люди.Были информированы службы, главной службой был Шведский координационный центр спасения на море. Инцидент произошел вблизи берегов Швеции. Поисковая операция продолжалась около 5 часов.Представитель предприятия сказал, что выпали два пятидесятилетних гражданина Литвы, попутчики.Паром в среду, в 13 часов, с опозданием примерно в четыре часа, пришел в Клайпедский порт.Представитель полиции Клайпедского уезда Юрате Альбректене сказала BNS, что полиция выясняет обстоятельства происшествия."Правоохранители находятся на вернувшемся, пришедшем в Клайпеду пароме", – сказала она. BNS Категории: чп и криминал Ключевые слова: люди, Швеция, паром, море, погибшие География: Литва — статья прочитана 100 раз Комментарии