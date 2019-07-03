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С парома Швеция-Литва выпали и пропали два литовца



С парома, который шел из Швеции в Литву, в ночь на вторник выпали и пропали два литовца, сообщил BNS представитель по странам Балтии компании DFDS Seaways Вайдас Клумбис.

Принадлежащий предприятию DFDS seaways паром Optima Seaways вышел из порта Карлсхамна в 20 часов по литовскому времени", – сказал В. Клумбис.

Он сказал, что около 22.50 поступила информация о том, что два человека упали за борт. Была начата спасательная процедура, паром развернулся и вернулся на место, где выпали люди.

Были информированы службы, главной службой был Шведский координационный центр спасения на море. Инцидент произошел вблизи берегов Швеции. Поисковая операция продолжалась около 5 часов.

Представитель предприятия сказал, что выпали два пятидесятилетних гражданина Литвы, попутчики.

Паром в среду, в 13 часов, с опозданием примерно в четыре часа, пришел в Клайпедский порт.

Представитель полиции Клайпедского уезда Юрате Альбректене сказала BNS, что полиция выясняет обстоятельства происшествия.

"Правоохранители находятся на вернувшемся, пришедшем в Клайпеду пароме", – сказала она.
BNS
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: люди, Швеция, паром, море, погибшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 3 июля, 15:38

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