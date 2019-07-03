Школа «Традиция» накануне двадцатилетия

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Такого нет нигде, эта школа уникальна!… Каждый год ждем этого события… Воздействие народного искусства и отличная организация занятий – что может быть лучше?..



Здесь так естественно сплачиваются люди разных национальностей, сближаются взрослые и дети!..



Восторженные отзывы о международной летней творческой школе «Традиция», организуемой Вильнюсским центром русского фольклора, Школой славянской традиционной музыки и Центром фольклора и этнографии национальных меньшинств Литвы, возглавляемыми музыкантами Иреной и Николаем Захаровыми, слышу не в первый раз. Нынче здесь в девятнадцатый раз собралось более 150 учеников и педагогов из Литвы, Украины, России, Польши, Англии, Франции, Германии, Голландии, Грузии, Норвегии.



С каждым годом растёт география школы вместе с числом тех, кто хочет приобщиться к народному песенному богатству, обменяться опытом, насладиться красотой древних традиций, глубже изучить русский язык. Программа школы очень насыщенная – это и концерты фольклорных коллективов, и круглый стол «Актуальность традиционной народной культуры и её влияние на мировоззрение подрастающего поколения», и семинар для педагогов, и тренинги, викторины по русскому языку и вечера народного танца и – главная ценность школы – мастер-классы прославленных педагогов-фольклористов из разных стран.

В центре этого, тщательно продуманного организаторами действа - конечно, дети. Поэтому, при всей серьезности и кропотливости музыкальной работы, здесь немало игр, затей, даже детский театр, и всё - весело, живо, по-настоящему!



Многие знают друг друга, ощущение, что все они - одна семья. Не удивительно, ведь сплачивает их Традиция с большой буквы – многовековая, народная, мощная… И - супруги Захаровы, известные не только как талантливые педагоги, в свое время начавшие свою работу в Вильнюсе с нуля, с создания детского фольклорного ансамбля «Аринушка», но и как организаторы масштабного международного столичного фольклорного фестиваля «Покровские колокола».



Школа «Традиция» - как круги по воде - распространяет этот уникальный опыт на весь балтийский регион.



Ирена Захарова так определяет значение и задачи школы: «Для нас это - глоток чистого воздуха. Общение с известными специалистами – мастерами своего дела дорогого стоит. В «Традицию» съезжаются коллективы, знакомятся, получают новые знания. Уверена, что дети, воспитанные на народных традициях, никогда не оторвутся от корней, не станут «перевёртышами», будут любить свой родной язык, свою культуру и уважать культуру других народов. Сегодня мы можем гордиться тем, что наши выпускники уже сами преподают в нашей школе. Таким образом и осуществляется преемственность традиций, передача опыта следующим поколениям, а это и есть наша главная цель».



В достижении этой цели Захаровы явно преуспевают. Задумаемся: какую колоссальную работу они проделали, как им это удалось? Не фантастика ли - сегодня сплачивать на почве фольклора взрослых и детей, когда вся современная жизнь, особенно городская, рвёт эти связи, когда с отчуждением поколений, кажется, уже смирились все, когда многих подростков не оттянешь от компьютера, не защитишь от влияния пошлой всеядности, не оторвешь от навязчивой попсы… А тут!



Одевают мальчики вышитые рубахи, девочки, уложив косы на голове, - деревенские сарафаны, и пускаются они по волнам музыки предков.



Кропотливо, годами учатся «правильному звукоизвлечению», народному танцу, знакомятся с обрядами, с самой жизнью. Бесследно это пройти не может, запечатлевается в характерах, делая ребят личностями.



Не на это ли в сфере воспитания любому государству стоит бросать все силы и средства? Не подобным ли педагогам в первую очередь помогать? Не таких ли детей - которые предпочтут дискотеке хороводы на поляне и которых один их зарубежных гостей палангской школы назвал «святыми» - взращивать?



Своими мыслями делится участница летней школы в Паланге, доцент МГГУ им. Шолохова Елена Боронина, возглавляющая российское представительство Европейской фольклорной ассоциации: «Молодежь, с которой серьёзно занимаешься, влюбляется в народное искусство, просто Америку для себя открывает, они так и говорят: мы об Америке знаем больше, чем о своем, народном. Обидно. Нет, резче скажу – ужасно! Ведь это признак культурного самоуничтожения народов.



В некоторых западноевропейских странах этот «процесс» уже завершен… Часто бываю за границей. И там с огромным удивлением и даже недоверием относятся к моим словам, что в России, в Литве фольклором занимается немало детей и молодежи. У них, как правило, народные песни являются лишь приятным занятием для пожилых людей. У нас в России сейчас наоборот – старшего поколения людей в фольклоре очень мало. Европейские коллеги, когда слышат, как много у нас вузов, школ готовят профессиональных фольклористов, когда узнают, для какого количества наших людей фольклор - образ жизни, бывают потрясены! Молодежные фольклорные коллективы в Москве, например, сами собираются на праздники, сами народные костюмы себе шьют, используют их элементы в обычной повседневной жизни (это лен в первую очередь, который традиционен и для Литвы особенно). Они женятся друг на друге, у них свой круг!



Мы – старшее поколение – в свое время замесили это «тесто», теперь оно само бродит. Молодцы! Но тенденций полно и негативных. Не скажу, что нас в этом смысле ждет то же, что и Западную Европу, но государственной поддержки мало, более того, есть ощущение, что фольклор выдавливается из российской ментальности. Всё зависит от социума, захотят люди «снизу» свои традиции поддержать – им жить, не захотят…



Отдельное слово о костюме. Это очень важно! Народный костюм во многом предопределяет и манеру двигаться, говорить, и – главное – способ мыслить, особенно это проявляется у девушек. Причем в народном костюме они не перестают быть современными. Сколько раз наблюдала: как разительно преображается девушка, сменившая пресловутые джинсы на яркий сарафан, сколько появляется в ней женственности, стати, грации, очарования! А как мило выглядит она в простой длинной рубашке подпоясанной, как открываются женственные черты лица, когда она приберёт волосы или повяжет платок - глаза другие, линия бровей, взгляд другой!



Если бы женщины не боялись демонстрировать принадлежность своему полу, а мужчины – своему… Это ведь удивительно красиво, это здорово, когда это видишь - радуешься!



Не надо стараться создать какую-нибудь чушь, стремясь все к новой и новой свободе. Вот она – свобода: когда вспоминаешь традиции и примеряешь к себе вековые, Богом данные пропорции и законы бытия! Они ведь обладают силой. Все это в полной мере относится и к палангской школе «Традиция».



- Чего бы вы пожелали её участникам?



- Оставаться молодыми! Молодость дает заряжающий градус восприятия жизни, доброжелательность к людям, умение общаться без всякой задней мысли. А Захаровым, великолепно работающим, - обновляться и расти в творчестве дальше. Такую «Традицию» я бы пожелала любой стране, то, что здесь происходит – уникально! Это своего рода энциклопедия народного духовного наследия, передающаяся напрямую от больших мастеров к детям.



Хочу пожелать педагогам, чтобы мы были достойны идеи служения духовному, взращивания молодёжи. Когда начинали, дети были крошками, а сегодня - парни и девушки! Среди них – люди разных профессий, но они несут, возвращают энергию фольклора в свою страну, в свой город, в свой круг. Какая это сила и красота! И мы за это отвечаем.



А вот что говорит другой педагог – Елена Бессонова из Подольска, – вместе с супругом Михаилом отдавшая 40 лет созданию Центра фольклора «Истоки», старейшего в России, поднявшего целый пласт этой культуры и ведущего за собой коллег из других регионов и стран.



«19 лет я наблюдаю за развитием школы «Традиция». Захаровы делают огромное дело, ежегодно созывая в Литву - где есть собственные вековые песенные традиции местных старообрядцев - мастеров и любителей русского фольклора, - говорит Е.Бессонова. - Для людей, живущих в разных языковых средах, прикосновение к этому – один из лучших способов сохранить в себе способность думать и чувствовать по-русски. Здесь, в Паланге, где есть и прекрасная возможность немного отдохнуть на море, происходит обучение. Способы изучения фольклора разных народов в принципе похожи, материал каждый раз - свой, особенный. Это и показывают приезжающие сюда педагоги. Начинали с малого количества людей, сейчас участников все больше, география все шире. И это прекрасно! В России, где существуют похожие семинары, школы с подобной концентрацией уроков фольклора, к сожалению, нет. Нет её, пожалуй, и в Европе. Такого, как у Захаровых, профессионального подхода, такого масштабного охвата, такой энергии, с которой люди занимаются изучением славянской песенной народной традиции, нет нигде! Я много езжу по разным странам на фольклорные мероприятия и могу сказать: школа «Традиция» одна в своем роде».



Череду мнений специалистов завершает разговор с руководителем московского ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» Андреем Котовым, многолетним педагогом школы «Традиция»: «Я вижу, как растут ребята, какой достигается результат. Здесь в Литве, в Европейском союзе, особенно чувствуешь ценность, глубину, степень сохранности русского фольклора, как явления мирового. Западноевропейцы, которые понимают в этом толк, когда бывают на наших фольклорных концертах, с завистью восклицают: это же золото! вы по нему ходите!



- Куда же «испарился» их собственный фольклор?



- Он всегда отражает то, чем живёт народ. Когда раньше там были многочисленные крестьянские общины, привязанные к земле, люди свои песни и пели. Когда земля стала товаром, и связь со своей землей для многих оборвалась, разрушилась и их музыкальная культура. Теперь там большинство людей живут в городах, и фольклор остался в микроскопических дозах где-нибудь в дальних деревеньках.



- Вы занимаетесь таким редким жанром, как духовные стихи. Как воспринимают их ребята?



- Это, собственно, народные христианские песни. Песни, в которых присутствует Господь. Их открывают сейчас и те люди, которые считали, что фольклор строится исключительно на языческой основе. Самые древние духовные стихи известны нам с конца 15 века – это монастырская поэзия, древняя русская песенная лирика, плюс духовные стихи русских поэтов 18-19 веков. И детям это интересно.



Эти и другие темы – лишь малая часть того, чего коснулись педагоги и их ученики на завершившейся в Паланге школе «Традиция». Сколько там было обсуждений, песен, танцев, игр, дружбы и единения!



Красноречива финальная сцена на вильнюсском вокзале, свидетелем которой я стала: взрослые и дети провожают друг друга, чтобы встретиться в Литве через год, когда «Традиции» исполнится двадцать – искренние рукопожатия, пожелания, даже слёзы расставания и обязательная, просящаяся из сердца, песня «на дорожку».



Ирма ФЕДАРАВИЧУТЕ,



специально для «Обзора»



Фотографии Юлии Малышкиной