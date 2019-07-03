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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Первая ласточка блиц-фотоконкурса «Мой взгляд на Евроигры»
Вчера «Обзор» объявил о проведении блиц-фотоконкурс, посвящённого II Европейским играм «Мой взгляд на Евроигры». Эту идею поддержало Посольство Республики Беларусь в Литве.
Присылайте до 18 июля свои фотографии в редакцию по адресу info@obzor.lt. Не забудьте сделать пометку «Евроигры».
Нет никаких жёстких требований к запечатлённому. Единственное пожелание – в кадре обязательно должен быть какой-нибудь элемент, деталь, связанные со II Европейскими играми. Следовательно, селфи «на фоне» также приветствуются.
Лучшие работы будут опубликованы на сайте www.obzor.lt, а победитель блиц-фотоконкурса получит приз, предоставленный белорусским посольством в Литве.
Сегодня "Обзор" публикует первую фотографию, присланную в редакцию в качестве заявки на победу в блиц-фотоконкурсе. Её прислал Сергей Шарафутдинов, запечатлевший в дни II Европейских игр замок в Лиде.
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: «Мой взгляд на Евроигры», блиц-фотоконкурс
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