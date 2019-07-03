Первая ласточка блиц-фотоконкурса «Мой взгляд на Евроигры» 🔊 Воспроизвести



Вчера «Обзор» объявил о проведении блиц-фотоконкурс, посвящённого II Европейским играм



Присылайте до 18 июля свои фотографии в редакцию по адресу info@obzor.lt. Не забудьте сделать пометку «Евроигры».



Нет никаких жёстких требований к запечатлённому. Единственное пожелание – в кадре обязательно должен быть какой-нибудь элемент, деталь, связанные со II Европейскими играми. Следовательно, селфи «на фоне» также приветствуются.



Лучшие работы будут опубликованы на сайте www.obzor.lt, а победитель блиц-фотоконкурса получит приз, предоставленный белорусским посольством в Литве.



Сегодня "Обзор" публикует первую фотографию, присланную в редакцию в качестве заявки на победу в блиц-фотоконкурсе. Её прислал Сергей Шарафутдинов, запечатлевший в дни II Европейских игр замок в Лиде. Вчера «Обзор» объявил о проведении блиц-фотоконкурс, посвящённого II Европейским играм «Мой взгляд на Евроигры» . Эту идею поддержало Посольство Республики Беларусь в Литве.Присылайте до 18 июля свои фотографии в редакцию по адресу info@obzor.lt. Не забудьте сделать пометку «Евроигры».Нет никаких жёстких требований к запечатлённому. Единственное пожелание – в кадре обязательно должен быть какой-нибудь элемент, деталь, связанные со II Европейскими играми. Следовательно, селфи «на фоне» также приветствуются.Лучшие работы будут опубликованы на сайте www.obzor.lt, а победитель блиц-фотоконкурса получит приз, предоставленный белорусским посольством в Литве.Сегодня "Обзор" публикует первую фотографию, присланную в редакцию в качестве заявки на победу в блиц-фотоконкурсе. Её прислал Сергей Шарафутдинов, запечатлевший в дни II Европейских игр замок в Лиде. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: «Мой взгляд на Евроигры», блиц-фотоконкурс — статья прочитана 140 раз Комментарии