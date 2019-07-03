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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В команде Г. Науседы – дипломат А. Скайсгирите - Ляушкене, юрист Ю. Шовене
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа выбрал советником по вопросам внешней политики дипломата Асту Скайсгирите-Ляушкене, а советником по вопросам права – заместителя председателя Совета по конкуренции (СК, антимонопольной службы) Юрате Шовене, подтвердили BNS несколько информированных источников.
Пресс-секретарь Г. Науседы Айстис Забараускас отказался комментировать BNS состав будущей президентской команды. По его словам, советники будут представлены на следующей неделе, перед инаугурацией.
А. Скайсгирите-Ляушкене работает в МИД с 1993 года. Она занимала должность вице-министра ИД, работала послом во Франции и Великобритании, сейчас является директором по политике МИД.
Ю. Шовене работает в составе СК с 2007 года. Ее второй шестилетний срок полномочий должен был закончиться в сентябре, с 2013 года она была заместителем председателя. До этого Ю. Шовене работала юристом в СК и на частном предприятии.
Ключевые слова: администрация, советники, Науседа
География: Литва
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