В команде Г. Науседы – дипломат А. Скайсгирите - Ляушкене, юрист Ю. Шовене 🔊 Воспроизвести Гитанас Науседа, избранный президент Литвы



Избранный президент Литвы Гитанас Науседа выбрал советником по вопросам внешней политики дипломата Асту Скайсгирите-Ляушкене, а советником по вопросам права – заместителя председателя Совета по конкуренции (СК, антимонопольной службы) Юрате Шовене, подтвердили BNS несколько информированных источников.



Пресс-секретарь Г. Науседы Айстис Забараускас отказался комментировать BNS состав будущей президентской команды. По его словам, советники будут представлены на следующей неделе, перед инаугурацией.



А. Скайсгирите-Ляушкене работает в МИД с 1993 года. Она занимала должность вице-министра ИД, работала послом во Франции и Великобритании, сейчас является директором по политике МИД.



Ю. Шовене работает в составе СК с 2007 года. Ее второй шестилетний срок полномочий должен был закончиться в сентябре, с 2013 года она была заместителем председателя. До этого Ю. Шовене работала юристом в СК и на частном предприятии. Избранный президент Литвы Гитанас Науседа выбрал советником по вопросам внешней политики дипломата Асту Скайсгирите-Ляушкене, а советником по вопросам права – заместителя председателя Совета по конкуренции (СК, антимонопольной службы) Юрате Шовене, подтвердили BNS несколько информированных источников.Пресс-секретарь Г. Науседы Айстис Забараускас отказался комментировать BNS состав будущей президентской команды. По его словам, советники будут представлены на следующей неделе, перед инаугурацией.А. Скайсгирите-Ляушкене работает в МИД с 1993 года. Она занимала должность вице-министра ИД, работала послом во Франции и Великобритании, сейчас является директором по политике МИД.Ю. Шовене работает в составе СК с 2007 года. Ее второй шестилетний срок полномочий должен был закончиться в сентябре, с 2013 года она была заместителем председателя. До этого Ю. Шовене работала юристом в СК и на частном предприятии. BNS Категории: общество, политика Ключевые слова: администрация, советники, Науседа География: Литва — статья прочитана 83 раза Комментарии