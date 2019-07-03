Литва из-за засухи просит Белоруссию помочь восстановить уровень реки Нярис 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



Литва попросила Белоруссию помочь восстановить уровень реки Нярис, протекающей по обеим странам, из-за резкого падения уровня вследствие засухи, заявило в среду Министерство окружающей среды Литвы.



Министр Кястутис Мажейка проинформировал Министерство природных ресурсов и экологии Республики Беларусь о том, что в реке Нярис на территории Литвы возникла критическая ситуация.



По словам министра, резко снизившийся уровень воды угрожает экосистемам, флоре и фауне Нярис, а также судоходству в Литве и Белоруссии.



"Мы надеемся, что соседи примут во внимание ситуацию при регулировании уровня воды в Нярис. Они могут запустить больше воды и так помочь водной флоре и фауне", - приводятся в сообщении слова Мажейки. Литва попросила Белоруссию помочь восстановить уровень реки Нярис, протекающей по обеим странам, из-за резкого падения уровня вследствие засухи, заявило в среду Министерство окружающей среды Литвы.Министр Кястутис Мажейка проинформировал Министерство природных ресурсов и экологии Республики Беларусь о том, что в реке Нярис на территории Литвы возникла критическая ситуация.По словам министра, резко снизившийся уровень воды угрожает экосистемам, флоре и фауне Нярис, а также судоходству в Литве и Белоруссии."Мы надеемся, что соседи примут во внимание ситуацию при регулировании уровня воды в Нярис. Они могут запустить больше воды и так помочь водной флоре и фауне", - приводятся в сообщении слова Мажейки. В письме он задал Белоруссии вопрос, не проводилась ли в период засухи на территории страны какая-либо деятельность, которая могла привести к снижению уровня воды в Нярис.



На этой неделе Литовская гидрометеорологическая служба объявила о гидрологической засухе в национальном масштабе, обнаружив, что уровень воды ниже среднего на более чем половине станций измерения уровня воды.



Гидролог этой службы Рамуте Батутене сказала BNS, что уровень Нярис в настоящее время на 41 см ниже среднего уровня июля и на 73 см ниже среднегодового значения.



Нярис - вторая по величине река Литвы после Нямунаса. Истоки этой реки лежат в Белоруссии, она протекает через Вильнюс, Кярнаве и впадает в Нямунас возле Каунаса.



У истоков Нярис белорусы построили водохранилище, поэтому у них есть возможность повысить уровень воды в реке, открыв шлюзы.



К.Мажейка во вторник в передаче LRT "Тема дня" заявил, что надеется на "позитивный отклик" Белоруссии, и утверждал, что Литва взамен может помочь белорусам в развитии проекта по рыбоводству. Инф. «Обзора», BNS Категории: общество, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: Беларусь, Нерис, засуха, просьба, реки География: Литва — статья прочитана 95 раз Комментарии