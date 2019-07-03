Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Как сообщает Евростат, безработица в мае в Литве была ниже, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС) - в течение года безработица в Литве снизилась на 0,2 пункта, а месячный показатель остался без изменений - на уровне 5,8%.



В целом по ЕС уровень безработицы за год понизился на 0,6 пункта до 6,3%.



В конце мая в Литве не имели работы 85 тыс. человек. Безработица среди молодёжи в возрасте до 25 лет за год снизилась на 0,3 пункта до 10,7% (14,3% по всему ЕС).



В Латвии уровень безработицы за год понизился на 1,3 пункта, а месячный уровень остался без изменения на уровне 6,4%. Эстония не представила последние данные в Статистическую службу ЕС.



Евростат, опираясь на предварительные данные, сообщает, что в мае в ЕС было зарегистрировано 15,7 млн безработных. Как сообщает Евростат, безработица в мае в Литве была ниже, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС) - в течение года безработица в Литве снизилась на 0,2 пункта, а месячный показатель остался без изменений - на уровне 5,8%.В целом по ЕС уровень безработицы за год понизился на 0,6 пункта до 6,3%.В конце мая в Литве не имели работы 85 тыс. человек. Безработица среди молодёжи в возрасте до 25 лет за год снизилась на 0,3 пункта до 10,7% (14,3% по всему ЕС).В Латвии уровень безработицы за год понизился на 1,3 пункта, а месячный уровень остался без изменения на уровне 6,4%. Эстония не представила последние данные в Статистическую службу ЕС.Евростат, опираясь на предварительные данные, сообщает, что в мае в ЕС было зарегистрировано 15,7 млн безработных. * * *



В Литве развивается инициатива, которая позволит стартапам разрабатывать новые технологические решения, повышающие эффективность государственного сектора.



Соглашение о сотрудничестве по инициативе GovTech Lab было подписано в среду. По словам министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса, это относительно новая инициатива, запущенная в 2016 г. в Сингапуре.



"Сегодня она пришла и в Литву. Я бы сказал, что ранее просто не было такой инициативы, возможно, не было и такой необходимости, такого сильного сообщества стартаповцев. Сегодня мы наблюдаем огромный рост в сообществе стартапов", - заявил В.Синкявичюс журналистам в среду после подписания договора.



Бюджет проекта, по его словам, невелик - около 100 тыс. евро.



"Приход инноваций в Литву и их создание в Литве особенно важно. Мы стремимся создать эффективно действующий стартап, экосистему инноваций, и страна может войти в число лидеров европейской энергетической системы и всего государственного сектора", - сказал Дарюс Майкштенас, генеральный директор Lietuvos energija.



Целью GovTech Lab является содействие использованию новейших технологий в государственном секторе для обеспечения лучшего обслуживания населения и принятия наилучших решений.



Соглашение в среду, кроме В.Синкявичюса и Д.Майкштенаса, подписали также член правления Банка Литвы Марюс Юргилас, директор государственного учреждения Keliauk Lietuvoje Далюс Морквенас и директор по международным связям и программам публичного учреждения Kaunas 2022 Ана Чижаускене.



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Мариано Андраде, который почти шесть лет отработал в операционном центре Barclays Group в Вильнюсе, назначен руководителем операционного бюро международной компании финансовых услуг Moody's Corporation в Вильнюсе.



Как сообщает Moody's, М.Андраде будет отвечать за реализацию региональных проектов экономического роста, заботиться о функциях сотрудников вильнюсского подразделения.



"Опыт Мариано обеспечит успешную интеграцию вильнюсского подразделения в нашу глобальную офисную сеть, а он своими талантами поможет развитию нашего бизнеса по всей Европе", - сказал вице-президент копорации по кадровым вопросам для Европы, Ближнего Востока и Африки Данкан Нильсон.



Moody's основало офис в Вильнюсе в декабре прошлого года. Компания планирует в течение нескольких лет закрепиться в Вильнюсе и нанять дополнительный персонал в области оценки кредитного риска, который будет работать с другими офисами в Европе, на Ближнем Востоке и Африке. Ожидается, что для выполнения определённых глобальных корпоративных функций будет привлечено больше сотрудников.



Подразделения корпорации Moody's работают в 42 странах, их штат насчитывает около 13,2 тыс. человек. Доходы Moody's в пролом году составили 4,4 млрд долларов США. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 68 раз Комментарии