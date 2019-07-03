Дания может вздохнуть с облегчением: российский газопровод через ее территориальные воды не пройдет Berlingske, Дания 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Илья Питалев



С датских плеч упало тяжкое бремя, сообщает издание, комментируя отмену Россией заявки на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании. Между тем о заморозке проекта речи не идет. Последние годы Дания разрывалась между противоположными интересами, «как между чумой и холерой»: поссориться предстояло либо с США, либо с Россией. Теперь выбор сделан - и не датчанами.



Компания «Северный поток — 2» отказалась от планов строительства газопровода через датские территориальные воды. Теперь газопровод пройдет либо к северу, либо к югу от острова Борнхольм — но в любом случае за пределами датской зоны.



«Компания «Северный поток — 2» отозвала свою первую заявку от 2017 года, предполагавшей трассировку в датских территориальных водах и через континентальный шельф к юго-востоку от острова Борнхольм», — сообщает Датское энергетическое агентство. В компании это сообщение подтвердили. Компания «Северный поток — 2» отказалась от планов строительства газопровода через датские территориальные воды. Теперь газопровод пройдет либо к северу, либо к югу от острова Борнхольм — но в любом случае за пределами датской зоны.«Компания «Северный поток — 2» отозвала свою первую заявку от 2017 года, предполагавшей трассировку в датских территориальных водах и через континентальный шельф к юго-востоку от острова Борнхольм», — сообщает Датское энергетическое агентство. В компании это сообщение подтвердили.



Таким образом, этот политический вопрос над Данией больше не висит, и поэтому с датских плеч упало тяжкое бремя.



«Пройдет ли трубопровод к югу или к северу от острова, теперь перед Датским энергетическим агентством остались сугубо практические соображения — политическое давление прошло. Сейчас речь идет лишь о вопросах экологии и соблюдении соглашений о судоходстве. Газопровод будет. Только не в датских территориальных водах», — сообщил «Берлингске» источник из администрации.



Вздох облегчения



Представители как прошлого, так и нынешнего правительства могут вздохнуть с облегчением, ведь вопрос о газопроводе долгое время висел над Данией дамокловым мечом — даже во внутриевросоюзных делах. Выбирать приходилось из двух зол — между чумой и холерой. Дании предстояло поссориться либо с США, либо с Россией.



Последние годы правительство Дании буквально разрывается между противоположными интересами.



Россия и Германия, главный получатель газа, настаивают на разрешении прямо сейчас, в то время как США вместе Прибалтикой и Польшей давят на Данию, чтобы та остановила трубопровод.



Иначе, полагают они, Европа впадет в чрезмерную зависимость от российского природного газа, и Россия тем самым сможет шантажировать Украину, которая зарабатывает на транзите российского газа в Европу.



«Русские могут в любой момент — и они уже не раз так делали — повернуть вентиль, перекрыть Украине газ и подвергать страну беспрецедентному экономическому давлению, ведь Украина потеряет доход», — сообщали прежде украинские источники.



«Со строительством газопровода в Балтийском море ситуация усугубится, ведь ведь газ попросту хлынет через него», — предупреждали украинские и американские оценки.



Угроза безопасности



Как сообщает ряд источников, давление на Данию было велико с обоих сторон. Выбор стоял так: нажить себе врагов в США либо в России.



Поэтому правительство и Фолькетинг (датский парламент, прим. перев.) решили, что новый трубопровод — в отличие от своего предшественника, который уже прошел через территориальные воды Дании — должен оцениваться с точки зрения внешней политики и политики безопасности. Это привело к задержкам, затянувшим начало строительства.



Эту стратегию проволочек явственно видна из письма датскому правительства от компании-оператора. В нем компания признает, что свое решение приняла вынужденно, потому что разрешение никак не выдается. Это письмо ясно дает понять, что датскую стратегию — тянуть до тех пор, пока намерение провести газопровод через территориальные воды Дании не окажется разорительным — уже раскусили.



«Компании «Северный поток — 2», а также нашим инвесторам, требуется законодательная определенность и защита правомерных ожиданий, то есть прозрачный и предсказуемый процесс принятия решения, особенно с учетом того, что в водах четырех других стран строительство газопровода находится на продвинутом этапе», — пишет Маттиас Варниг.



Датская стратегия



Датская стратегия всегда заключалась в том, чтобы не оставаться в одиночестве и подключить к принятию решения ЕС. Брюссель на это не соглашался. Но у ЕС имеется газовая директива, на которую можно было бы списать по крайней мере часть решения.



По датской трактовке, эта оговорка вынуждает ЕС взвалить на себя хотя бы часть ответственности, и Германия сквозь зубы согласилась — после давления со стороны Франции. Дипломатические успехи последних лет можно назвать измором — вообще же датская стратегия заключается в том, чтобы проект не рассматривался сам по себе, а подпал под действие газовой директивы ЕС, которая устанавливает ряд ограничений.



По всей видимости, стратегия проволочек увенчалась успехом. Вопрос, конечно, в том, как к новой ситуации отнесутся США. Что касается американского президента Дональда Трампа, то он не раз ругал немцев за стремление заполучить российский природный газ и без обиняков грозил, что канцлер Германии Ангела Меркель окажется «у России в кармане». Так что последнее слово здесь еще прозвучит. Но Дания, по всей видимости, из этой дилеммы уже выскочила.



Справка: российский газ мимо Борнхольма



Российский трубопровод «Северный поток — 2» мощностью 55 миллиардов кубометров пройдет через Балтийское море и обеспечит газом 26 миллионов европейских хозяйств.



Дания оказалась втянута в геополитическую игру вокруг «Северного потока — 2» — Россия и Германия его поддерживают, но ряд стран Восточной Европы, Прибалтика и США выступают против.



В апреле 2017 года концерн «Северный поток — 2», куда входит российский энергетический гигант «Газпром», подал заявку на строительство трубопровода длиной 1 224 километра через датские территориальные воды к югу от Борнхольма.



Спустя несколько месяцев Фолькетинг принял закон, который позволяет отказаться от этого маршрута по соображениям безопасности. Многие датские политики обеспокоены последствиями, которыми газопровод чреват для Украины.



После двухлетнего ожидания «Северный поток — 2» отказался от трассировки через территориальные воды Дании.



Однако компания подала еще одну заявку. По ней газопровод пройдет к северу от Борнхольма. Этот район в датские территориальные воды не входит, поэтому заблокировать его строительство Дания бессильна.



Кроме того, Дания предложила и третий маршрут, в обход своих территориальных вод, но через континентальный шельф. В соответствии с морским правом, сказать «нет» Дания не может.



Свыше половины акций «Северного потока — 2» принадлежит Газпрому. Другие акционеры — немецкие компании BASF и Eon, голландская Gasunie и французская GDF Suez.



Автор: Кристиан Моуритсен (Kristian Mouritsen) для Berlingske, Дания, перевод «Данный шаг был необходим, так как более чем за два года с момента подачи этой заявки бывшее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято», — пояснил Маттиас Варниг (Matthias Warnig), исполнительный директор компании «Северный поток — 2».Таким образом, этот политический вопрос над Данией больше не висит, и поэтому с датских плеч упало тяжкое бремя.«Пройдет ли трубопровод к югу или к северу от острова, теперь перед Датским энергетическим агентством остались сугубо практические соображения — политическое давление прошло. Сейчас речь идет лишь о вопросах экологии и соблюдении соглашений о судоходстве. Газопровод будет. Только не в датских территориальных водах», — сообщил «Берлингске» источник из администрации.Представители как прошлого, так и нынешнего правительства могут вздохнуть с облегчением, ведь вопрос о газопроводе долгое время висел над Данией дамокловым мечом — даже во внутриевросоюзных делах. Выбирать приходилось из двух зол — между чумой и холерой. Дании предстояло поссориться либо с США, либо с Россией.Последние годы правительство Дании буквально разрывается между противоположными интересами.Россия и Германия, главный получатель газа, настаивают на разрешении прямо сейчас, в то время как США вместе Прибалтикой и Польшей давят на Данию, чтобы та остановила трубопровод.Иначе, полагают они, Европа впадет в чрезмерную зависимость от российского природного газа, и Россия тем самым сможет шантажировать Украину, которая зарабатывает на транзите российского газа в Европу.«Русские могут в любой момент — и они уже не раз так делали — повернуть вентиль, перекрыть Украине газ и подвергать страну беспрецедентному экономическому давлению, ведь Украина потеряет доход», — сообщали прежде украинские источники.«Со строительством газопровода в Балтийском море ситуация усугубится, ведь ведь газ попросту хлынет через него», — предупреждали украинские и американские оценки.Как сообщает ряд источников, давление на Данию было велико с обоих сторон. Выбор стоял так: нажить себе врагов в США либо в России.Поэтому правительство и Фолькетинг (датский парламент, прим. перев.) решили, что новый трубопровод — в отличие от своего предшественника, который уже прошел через территориальные воды Дании — должен оцениваться с точки зрения внешней политики и политики безопасности. Это привело к задержкам, затянувшим начало строительства.Эту стратегию проволочек явственно видна из письма датскому правительства от компании-оператора. В нем компания признает, что свое решение приняла вынужденно, потому что разрешение никак не выдается. Это письмо ясно дает понять, что датскую стратегию — тянуть до тех пор, пока намерение провести газопровод через территориальные воды Дании не окажется разорительным — уже раскусили.«Компании «Северный поток — 2», а также нашим инвесторам, требуется законодательная определенность и защита правомерных ожиданий, то есть прозрачный и предсказуемый процесс принятия решения, особенно с учетом того, что в водах четырех других стран строительство газопровода находится на продвинутом этапе», — пишет Маттиас Варниг.Датская стратегия всегда заключалась в том, чтобы не оставаться в одиночестве и подключить к принятию решения ЕС. Брюссель на это не соглашался. Но у ЕС имеется газовая директива, на которую можно было бы списать по крайней мере часть решения.По датской трактовке, эта оговорка вынуждает ЕС взвалить на себя хотя бы часть ответственности, и Германия сквозь зубы согласилась — после давления со стороны Франции. Дипломатические успехи последних лет можно назвать измором — вообще же датская стратегия заключается в том, чтобы проект не рассматривался сам по себе, а подпал под действие газовой директивы ЕС, которая устанавливает ряд ограничений.По всей видимости, стратегия проволочек увенчалась успехом. Вопрос, конечно, в том, как к новой ситуации отнесутся США. Что касается американского президента Дональда Трампа, то он не раз ругал немцев за стремление заполучить российский природный газ и без обиняков грозил, что канцлер Германии Ангела Меркель окажется «у России в кармане». Так что последнее слово здесь еще прозвучит. Но Дания, по всей видимости, из этой дилеммы уже выскочила.Автор: Кристиан Моуритсен (Kristian Mouritsen) для Berlingske, Дания, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: в Европе, политика, экономика Ключевые слова: Германия, Россия, Швеция, маршрут, Дания, СП-2 — статья прочитана 99 раз Комментарии