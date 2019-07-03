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Служба по правам ребёнка за год получила около 30 тыс. сообщений
Служба защиты и усыновления прав детей сообщила в среду, что за год получила около 28,6 тыс. сообщений, почти половина из них подтвердилась.
Эти сообщения были получены с 1 июля прошлого года по 1 июля этого года.
По данным службы, первый уровень угрозы для ребёнка был установлен в 12,2 тыс. случаев, угроза высшего уровня была установлена в 1,8 тыс. случаев. Угрозы ребёнку не выявлено в 13,4 тыс. случаев.
Первый уровень угрозы означает, что права ребенка нарушены, но нет угрозы их здоровью, безопасности или жизни. Самый высокий - второй уровень означает, что здоровье, безопасность или жизнь ребенка находятся в опасности.
Сообщается, что по представлениям специалистов службы администрации муниципалитетов в 1,5 тыс. случаев установили временную опеку над детьми, лишившимися родительской опеки.
Большинство сообщений были связаны с возможными ненасильственными нарушениями прав детей, наиболее частым источником информации является полиция.
Кроме того, в последние годы команды мобильных служб оказывали интенсивную помощь психолога, социального работника и специалиста, работающего с имеющими зависимость лицами, 891 семье.
Специалисты почти 3,2 тыс. раз посещали семьи, подготовили около 800 рекомендаций для менеджеров по дальнейшей работе с семьями, участвовали более чем в 650 заседаниях.
Категории: чп и криминал, общество, дом и быт
География: Литва
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