Служба по правам ребёнка за год получила около 30 тыс. сообщений 🔊 Воспроизвести



Служба защиты и усыновления прав детей сообщила в среду, что за год получила около 28,6 тыс. сообщений, почти половина из них подтвердилась.



Эти сообщения были получены с 1 июля прошлого года по 1 июля этого года.



По данным службы, первый уровень угрозы для ребёнка был установлен в 12,2 тыс. случаев, угроза высшего уровня была установлена ​​в 1,8 тыс. случаев. Угрозы ребёнку не выявлено в 13,4 тыс. случаев.



Первый уровень угрозы означает, что права ребенка нарушены, но нет угрозы их здоровью, безопасности или жизни. Самый высокий - второй уровень означает, что здоровье, безопасность или жизнь ребенка находятся в опасности.



Сообщается, что по представлениям специалистов службы администрации муниципалитетов в 1,5 тыс. случаев установили временную опеку над детьми, лишившимися родительской опеки.



Большинство сообщений были связаны с возможными ненасильственными нарушениями прав детей, наиболее частым источником информации является полиция.



Кроме того, в последние годы команды мобильных служб оказывали интенсивную помощь психолога, социального работника и специалиста, работающего с имеющими зависимость лицами, 891 семье.



Специалисты почти 3,2 тыс. раз посещали семьи, подготовили около 800 рекомендаций для менеджеров по дальнейшей работе с семьями, участвовали более чем в 650 заседаниях. Служба защиты и усыновления прав детей сообщила в среду, что за год получила около 28,6 тыс. сообщений, почти половина из них подтвердилась.Эти сообщения были получены с 1 июля прошлого года по 1 июля этого года.По данным службы, первый уровень угрозы для ребёнка был установлен в 12,2 тыс. случаев, угроза высшего уровня была установлена ​​в 1,8 тыс. случаев. Угрозы ребёнку не выявлено в 13,4 тыс. случаев.Первый уровень угрозы означает, что права ребенка нарушены, но нет угрозы их здоровью, безопасности или жизни. Самый высокий - второй уровень означает, что здоровье, безопасность или жизнь ребенка находятся в опасности.Сообщается, что по представлениям специалистов службы администрации муниципалитетов в 1,5 тыс. случаев установили временную опеку над детьми, лишившимися родительской опеки.Большинство сообщений были связаны с возможными ненасильственными нарушениями прав детей, наиболее частым источником информации является полиция.Кроме того, в последние годы команды мобильных служб оказывали интенсивную помощь психолога, социального работника и специалиста, работающего с имеющими зависимость лицами, 891 семье.Специалисты почти 3,2 тыс. раз посещали семьи, подготовили около 800 рекомендаций для менеджеров по дальнейшей работе с семьями, участвовали более чем в 650 заседаниях. BNS Категории: чп и криминал, общество, дом и быт Ключевые слова: сейм, дети, права, закон, защита География: Литва — статья прочитана 101 раз Комментарии