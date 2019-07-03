В плане повышения кибербезопасности - центр в Каунасе, система раннего предупреждения 🔊 Воспроизвести



В среду правительство одобрило меры по повышению кибербезопасности.



Этот план является реализацией ранее утвержденной Национальной стратегии кибербезопасности.



Руководитель группы по политике в области кибербезопасности и информационных технологий Министерства обороны Йонас Скардинскас BNS сказал, что центр кибербезопасности в Каунасе находится в "фазе создания".



План предусматривает в 2019 году на учреждение совместно с Соединёнными Штатами выделить почти 1,3 млн евро, но это, вероятно, ещё будет скорректировано путём изменения даты до 2020 года.



"Всё зависит от строительных работ, но само здание не сложное. У нас такая цель, чтобы этот центр начал функционировать к концу 2020 года", - сказал Скардинскас.



Официальные лица Литвы ведут переговоры с американцами о возможности работы в центре специалистов по кибербезопасности из гвардии Пенсильвании (США). Американцы также должны предоставить часть оборудования. В среду правительство одобрило меры по повышению кибербезопасности.Этот план является реализацией ранее утвержденной Национальной стратегии кибербезопасности.Руководитель группы по политике в области кибербезопасности и информационных технологий Министерства обороны Йонас Скардинскас BNS сказал, что центр кибербезопасности в Каунасе находится в "фазе создания".План предусматривает в 2019 году на учреждение совместно с Соединёнными Штатами выделить почти 1,3 млн евро, но это, вероятно, ещё будет скорректировано путём изменения даты до 2020 года."Всё зависит от строительных работ, но само здание не сложное. У нас такая цель, чтобы этот центр начал функционировать к концу 2020 года", - сказал Скардинскас.Официальные лица Литвы ведут переговоры с американцами о возможности работы в центре специалистов по кибербезопасности из гвардии Пенсильвании (США). Американцы также должны предоставить часть оборудования. Согласно плану, новый центр в Каунасе будет функционировать как подразделение Национального центра кибербезопасности, из которого тоже можно было бы управлять и планируемыми к созданию по инициативе Литвы силами быстрого кибер-реагирования ЕС .



План мероприятий также предусматривает выделение в 2019-2021 гг. 430 тыс. евро на создание системы раннего предупреждения, отправку сигналов о возможных кибератаках управляющим объектами критической инфраструктуры.



По словам Скардинскаса, учёные Национального центра кибербезопасности уже создают такие системы, действующие на базе искусственного интеллекта.



Данные системы планируется изготовить и внедрить в течении пяти-шести лет.



План мероприятий также предусматривает выделение в 2019-2021 гг. 430 тыс. евро на создание системы раннего предупреждения, отправку сигналов о возможных кибератаках управляющим объектами критической инфраструктуры, перечень которых засекречен.



Власти также планируют выделить в следующем году почти полмиллиона евро на создание армейского батальона связи и информационных систем, чтобы тот мог приобрести средства киберзащиты.



Министерство обороны не указывает, какое конкретное оборудование планирует приобрести, потому что это секретная информация.



Сотрудники службы кибербезопасности говорят, что в Литве атаки в основном проводятся против государственных институтов и энергетического сектора. BNS Категории: политика, в мире, технологии Ключевые слова: нато, центр, кибербезопасность География: Литва, Каунас — статья прочитана 133 раза Комментарии