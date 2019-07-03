Волшебные грани бытия Михаила Качанова 🔊 Воспроизвести







В Вильнюсском Доме национальных общин по инициативе Русского литературного клуба им.Г.Державина (председатель Галим Ситдыков) и партнёрстве с Домом национальных общин прошёл литературно-музыкальный вечер « Волшебные грани бытия», посвящённый 100-летию со дня рождения основателя Русского литературного клуба им. Г. Державина, почётного председателя клуба, поэта, писателя, д-ра Качанова Михаила Николаевича.



С докладом о жизни и судьбе Михаила Качанова выступил председатель Русского литературного клуба им. Г.Державина, журналист Галим Ситдыков. Он рассказал собравшейся публике о некоторых редких и малоизвестных фактах жизни М. Качанова, о своём содружестве и взаимоотношениях с ним.



До самых преклонных лет, для многих недостижимых или отличающихся лишь физическим существованием, М. Качанов занимался напряжённым умственным трудом, активной общественной деятельностью. Родился он 27 февраля 1919 года в большой крестьянской семье, в селе Покровка Алтайского края. С докладом о жизни и судьбе Михаила Качанова выступил председатель Русского литературного клуба им. Г.Державина, журналист Галим Ситдыков. Он рассказал собравшейся публике о некоторых редких и малоизвестных фактах жизни М. Качанова, о своём содружестве и взаимоотношениях с ним.До самых преклонных лет, для многих недостижимых или отличающихся лишь физическим существованием, М. Качанов занимался напряжённым умственным трудом, активной общественной деятельностью. Родился он 27 февраля 1919 года в большой крестьянской семье, в селе Покровка Алтайского края.



Люди, как России, так и Литвы должны воздать ему должное за самоотверженное служение искусству. В памяти всех его знавших он остаётся Человеком с большой буквы, остаётся преданным борцом за свои идеалы, остаётся уникальной личностью.



Жена-муза сыграла не последнюю роль в его становлении как поэта и писателя. Михаил Качанов посвящал ей свои первые стихотворения, сочинял полные чувств и любви поэмы к юбилеям их совместной жизни.



Впервые читающая публика увидела его стихи в 1987 году в сборнике поэзии «Муза в храме науки», в котором были собраны поэтические произведения учёных от Ломоносова до наших дней.



Не каждому дано любить



Одну с неистовством и силой.



Но кто сумеет так прожить



И восторгаться лишь любимой?!



Члены Русской общины Каунаса (стоят, слева направо) Валентина Борщук, Валентина Александрова, Геннадий Пенсахевич поздравили с 90-летним юбилеем первого председателя общины Михаила Качанова, 2010 г. Фото Галима Ситдыкова (Фото из архива "Обзора")







Судьба Михаила Качанова была наполнена годами счастливой супружеской жизни. Вот его слова: «Не был ни в одном театре, ни в одном ресторане без жены, а она — без меня. Не было семейных разборок, а были откровенные, честные друг перед другом беседы о жизни. Она мне много помогала, особенно когда были сбои по службе. Все мои неурядицы сглаживала своим вниманием, нежностью и заботой. Изумительной чистоты женщина. За свою жизнь она не сказала ни одного осуждающего слова о других женщинах. Жена сохранила все мои фронтовые письма, все послания из командировок. Ей я посвятил более ста стихотворений».



Лирика Михаила Качанова была посвящена одной единственной женщине…







На вечере в честь этого незаурядного чловека – общественного деятеля, поэта и писателя Михила Качанова, участники Русского литературного клуба им. Г.Державина читали его авторские произведения, стихотворения, сочинённые поэтами клуба в память о нём, а также стихи Гавриила Державина, в честь которого и был назван этот Русский литературный клуб.



Среди выступивших поэтов были: Лилия Король, Татьяна Казюнене, Лилия Носко, Людмила Куприна, Евгения Дудко, Людмила Интеева. Воспоминаниями о событиях жизни Михаила Качанова поделились д-р гуманитарных наук Е.П.Бахметьева и В.Харитонов.



На протяжении всего вечера со своей программой песен и романсов выступали Александр Харин и Виктор Пустовой. Программу разнообразили номера оригинального жанра, представленные Виктором Хариным.



Торжественный вечер, посвящённый памяти этого незаурядного и талантливого человека - Михаила Качанова, оставил в умах и сердцах присутствовавших зрителей неизгладимое впечатление, наполнил их мыслями о сути бытия и великой силе любви, которую он пронёс через всю свою жизнь.



«В космос готов! Там ноги не нужны», — говорил Михаил Николаевич, кавалер ордена Петра Великого первой степени, отвечая на вопрос о здоровье.Люди, как России, так и Литвы должны воздать ему должное за самоотверженное служение искусству. В памяти всех его знавших он остаётся Человеком с большой буквы, остаётся преданным борцом за свои идеалы, остаётся уникальной личностью.Жена-муза сыграла не последнюю роль в его становлении как поэта и писателя. Михаил Качанов посвящал ей свои первые стихотворения, сочинял полные чувств и любви поэмы к юбилеям их совместной жизни.Впервые читающая публика увидела его стихи в 1987 году в сборнике поэзии «Муза в храме науки», в котором были собраны поэтические произведения учёных от Ломоносова до наших дней.Судьба Михаила Качанова была наполнена годами счастливой супружеской жизни. Вот его слова: «Не был ни в одном театре, ни в одном ресторане без жены, а она — без меня. Не было семейных разборок, а были откровенные, честные друг перед другом беседы о жизни. Она мне много помогала, особенно когда были сбои по службе. Все мои неурядицы сглаживала своим вниманием, нежностью и заботой. Изумительной чистоты женщина. За свою жизнь она не сказала ни одного осуждающего слова о других женщинах. Жена сохранила все мои фронтовые письма, все послания из командировок. Ей я посвятил более ста стихотворений».Лирика Михаила Качанова была посвящена одной единственной женщине…На его лирические стихотворения литовский композитор Саулюс Йонкус написал музыку. Романсы, написанные им, прозвучали на 19-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в исполнении ведущей солистки Каунасского государственного музыкального театра Риты Прейкшайте и были встречены слушателями возгласами «Браво!».На вечере в честь этого незаурядного чловека – общественного деятеля, поэта и писателя Михила Качанова, участники Русского литературного клуба им. Г.Державина читали его авторские произведения, стихотворения, сочинённые поэтами клуба в память о нём, а также стихи Гавриила Державина, в честь которого и был назван этот Русский литературный клуб.Среди выступивших поэтов были: Лилия Король, Татьяна Казюнене, Лилия Носко, Людмила Куприна, Евгения Дудко, Людмила Интеева. Воспоминаниями о событиях жизни Михаила Качанова поделились д-р гуманитарных наук Е.П.Бахметьева и В.Харитонов.На протяжении всего вечера со своей программой песен и романсов выступали Александр Харин и Виктор Пустовой. Программу разнообразили номера оригинального жанра, представленные Виктором Хариным.Торжественный вечер, посвящённый памяти этого незаурядного и талантливого человека - Михаила Качанова, оставил в умах и сердцах присутствовавших зрителей неизгладимое впечатление, наполнил их мыслями о сути бытия и великой силе любви, которую он пронёс через всю свою жизнь. Галина ИВАНОВА , специально для «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Галим Ситдыков, Русский литературный клуб им.Г.Державина, Качанов Михаил Николаевич — статья прочитана 145 раз Комментарии