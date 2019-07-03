Минобороны Литвы: Предлагаемый глава ЕК хорошо знает Литву и не питает иллюзий по поводу России 🔊 Воспроизвести Кандидат на пост председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен



Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, назначенная председателем Европейской комиссии, хорошо знает Литву и не питает иллюзий в отношении России, говорит министр обороны Литвы.



По словам Раймундаса Кароблиса, политик продемонстрировала лидерство в решении Германии направить войска в Литву.



"Она достаточно хорошо знакома с Литвой. За два с половиной года моей работы, она совершила два визита к нам", - сказал BNS Кароблис во вторник вечером.



"Она знает, какова ситуация в Литве, у нас были общие истории с пропагандистскими атаками. Я думаю, что у неё нет никаких иллюзий по поводу России", - добавил министр.



По его словам, У. фон дер Ляйен также сделал всё, "насколько рамки коалиции позволили Германии лидировать в Европе и в области обороны", быть искренней и реалистичной в оценке ситуации общей европейской оборонной политики. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, назначенная председателем Европейской комиссии, хорошо знает Литву и не питает иллюзий в отношении России, говорит министр обороны Литвы.По словам Раймундаса Кароблиса, политик продемонстрировала лидерство в решении Германии направить войска в Литву."Она достаточно хорошо знакома с Литвой. За два с половиной года моей работы, она совершила два визита к нам", - сказал BNS Кароблис во вторник вечером."Она знает, какова ситуация в Литве, у нас были общие истории с пропагандистскими атаками. Я думаю, что у неё нет никаких иллюзий по поводу России", - добавил министр.По его словам, У. фон дер Ляйен также сделал всё, "насколько рамки коалиции позволили Германии лидировать в Европе и в области обороны", быть искренней и реалистичной в оценке ситуации общей европейской оборонной политики. По словам Р.Кароблиса, немецкий министр также продемонстрировала способность находить компромиссы по вопросам, в которых мнения расходились.



Германия с 2017 года возглавляет батальон НАТО в Литве. Войска были отправлены в страны Балтии и Польшу для сдерживания России.



У. фон дер Ляйен ещё должен утвердить Европейский парламент.



Президент Литвы Даля Грибаускайте после саммита Европейского союза заявила, что "в Европейском парламенте будут различные реакции и дискуссии".



Она сказала, что немецкий политик на самой важной позиции в ЕС принесёт пользу Литве.



"Мы хорошо знаем министра обороны Германии, она благожелательно относится к Литве, и внесла большой вклад в появление возглавляемого Германией батальона", - сказала Д.Грибаускайте. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: выборы, Еврокомиссия, кандидат, минобороны География: Литва — статья прочитана 72 раза Комментарии