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Минобороны Литвы: Предлагаемый глава ЕК хорошо знает Литву и не питает иллюзий по поводу России

Кандидат на пост председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен


Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, назначенная председателем Европейской комиссии, хорошо знает Литву и не питает иллюзий в отношении России, говорит министр обороны Литвы.

По словам Раймундаса Кароблиса, политик продемонстрировала лидерство в решении Германии направить войска в Литву.

"Она достаточно хорошо знакома с Литвой. За два с половиной года моей работы, она совершила два визита к нам", - сказал BNS Кароблис во вторник вечером.

"Она знает, какова ситуация в Литве, у нас были общие истории с пропагандистскими атаками. Я думаю, что у неё нет никаких иллюзий по поводу России", - добавил министр.

По его словам, У. фон дер Ляйен также сделал всё, "насколько рамки коалиции позволили Германии лидировать в Европе и в области обороны", быть искренней и реалистичной в оценке ситуации общей европейской оборонной политики.
По словам Р.Кароблиса, немецкий министр также продемонстрировала способность находить компромиссы по вопросам, в которых мнения расходились.

Германия с 2017 года возглавляет батальон НАТО в Литве. Войска были отправлены в страны Балтии и Польшу для сдерживания России.

У. фон дер Ляйен ещё должен утвердить Европейский парламент.

Президент Литвы Даля Грибаускайте после саммита Европейского союза заявила, что "в Европейском парламенте будут различные реакции и дискуссии".

Она сказала, что немецкий политик на самой важной позиции в ЕС принесёт пользу Литве.

"Мы хорошо знаем министра обороны Германии, она благожелательно относится к Литве, и внесла большой вклад в появление возглавляемого Германией батальона", - сказала Д.Грибаускайте.
BNS
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: выборы, Еврокомиссия, кандидат, минобороны
География: Литва
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добавлена сегодня, 3 июля, 13:30

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