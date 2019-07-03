Литва присоединяется к Канадскому фонду поддержки реформ в Украине 🔊 Воспроизвести



Литва присоединяется к администрируемому Канадой Фонду поддержки реформ на Украине.



Такое соглашение было подписано во время визита министра иностранных дел Линаса Линкявичюса в Канаду, сообщило в среду Министерство иностранных дел Литвы.



Четвёртая Конференция по реформам Украины в следующем году должна состояться в Вильнюсе.



Во время встречи с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд Л.Линкявичюс приветствовал "совместные усилия наших стран по поддержке страдающей от агрессии России Украины и проводимых ею реформ". Литва присоединяется к администрируемому Канадой Фонду поддержки реформ на Украине.Такое соглашение было подписано во время визита министра иностранных дел Линаса Линкявичюса в Канаду, сообщило в среду Министерство иностранных дел Литвы.Четвёртая Конференция по реформам Украины в следующем году должна состояться в Вильнюсе.Во время встречи с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд Л.Линкявичюс приветствовал "совместные усилия наших стран по поддержке страдающей от агрессии России Украины и проводимых ею реформ". Категории: политика, в мире Ключевые слова: Литва, фонд, помощь, Канада География: Украина — статья прочитана 106 раз Комментарии