Испания не прочь повторить 🔊 Воспроизвести Фото: www.fiba.basketball







На женском чемпионате Европы по баскетболу, проходящем в эти дни в двух странах - в Латвии и Сербии, определились все участники этапа плей-офф, которые продолжат борьбу за награды.



Победители четырёх предварительных групп получили прямые пропуска в четвертьфинал – это были сборные Испании, Сербии, Франции и Венгрии.



Их соперники определялись в одной восьмой финала во встречах команд, занявших вторые и третьи места в своих группах:



Италия - Россия - 54:63 (17:17, 16:12, 12:18, 9:16),



Швеция - Латвия – 77:62 (23:14, 22:9, 14:17, 18:22),



Бельгия - Словения - 72:67 (10:20, 24:12, 19:19, 19:16),



Великобритания - Черногория – 92:71 (22:14, 22:27, 25:19, 23:11). Победители четырёх предварительных групп получили прямые пропуска в четвертьфинал – это были сборные Испании, Сербии, Франции и Венгрии.Их соперники определялись в одной восьмой финала во встречах команд, занявших вторые и третьи места в своих группах:Италия - Россия - 54:63 (17:17, 16:12, 12:18, 9:16),Швеция - Латвия – 77:62 (23:14, 22:9, 14:17, 18:22),Бельгия - Словения - 72:67 (10:20, 24:12, 19:19, 19:16),Великобритания - Черногория – 92:71 (22:14, 22:27, 25:19, 23:11). Примечательно, что сборная России, считавшаяся одним из фаворитов турнира, начала чемпионат с двух поражений подряд и только в матче заключительного тура в предварительной группе «D» в сербском Зренянине смогла обыграть сборную Белоруссии со счётом 76:62 (15:19, 18:8, 19:14, 24:21).



4 июля состоятся матчи четвертьфинала:



Венгрия – Великобритания,



Испания – Россия,



Франция – Бельгия,



Сербия – Швеция.



По итогам Евробаскета-2019 первая шестёрка получит путёвки на предолимпийский квалификационный турнир к Олимпиаде-2020.



Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд - один из старейших турниров континента. Впервые он состоялся в 1938 году в Риме и завершился победой итальянской сборной. С 1950 года в соревнованиях принимала участие сборная СССР, выигравшая в общей сложности 21 титул.



На Евробаскете-2017 году чемпионками стали испанки, победившие в решающем поединке француженок со счётом 71:55. «Бронзу» завоевали бельгийки, разгромившие в матче за третье место гречанок - 78:45.



Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Россия, баскетбол, Чемпионат Европы по баскетболу, Италия, женский, женщины География: Латвия, Рига — статья прочитана 41 раз Комментарии