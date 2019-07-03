Что известно о АПЛ Лошарик, на которой случилась трагедия 🔊 Воспроизвести



Всегда приятно осознавать, что в нашей стране еще могут построить что-то, чему нет аналогов у других мировых держав, пишет







Несмотря на то, что про подводную лодку Лошарик говорят и пишут очень много, до сих пор нигде не имеется ни одной официальной ее фотографии, а под всеми имеющимися снимками стоит подпись со словами «возможно» или «вероятно». Соответственно, это порождает много слухов и домыслов. Давайте по возможности разберемся, что из высказанного является слухами, а что не совсем. Всегда приятно осознавать, что в нашей стране еще могут построить что-то, чему нет аналогов у других мировых держав, пишет ЯНДЕКС . Одним из таких примеров является подводная лодка АС-12, которую еще во время постройки неофициально окрестили Лошариком из-за ее модульной структуры, чем она походит на героя из одноименного мультфильма.Несмотря на то, что про подводную лодку Лошарик говорят и пишут очень много, до сих пор нигде не имеется ни одной официальной ее фотографии, а под всеми имеющимися снимками стоит подпись со словами «возможно» или «вероятно». Соответственно, это порождает много слухов и домыслов. Давайте по возможности разберемся, что из высказанного является слухами, а что не совсем.







Известно, что создание подобной подводной лодки началось в 1988 году, известно, что из-за кризиса в 90-х, оно было остановлено, известно, что в 2000-ом году процесс был заново запущен и, наконец, в августе 2003 года, субмарина была спущена на воду. Также известно, что она оборудована автономным атомным реактором, двигателем на 10 тысяч л.с. и в ее составе 25 офицеров. Далее данные уже идут с пометкой «не проверено».











Глубина погружения субмарины, заявленная, как 1000 метров, в разных источниках легко меняется на 6 тысяч. При условиях, что Лошарик выполнял работы на глубине 2,5-3 тысяч метров в Северном Ледовитом океане. Подводная скорость при этом у лодки составляет 30 узлов. Неудивительно, что западные страны занервничали. Просто на такой глубине и относительной бесшумности подводной лодки, она становится практически неуязвима. Ибо ее не сможет услышать ни один гидроакустик. Следовательно, у нас в руках есть почти идеальное средство для разведки.











Конструкцию АС-12 составляют несколько сферических камер, изготовленных из титана. Снаружи полисферическая конструкция «обернута» легким классическим корпусом. Такая схема позволяет лодке выдерживать давление на очень больших глубинах.











Полное водоизмещение лодки составляет 2000 тонн, а в качестве ее носителя используется другая подводная лодка, специально переделанная для этой цели. Она называется БС-136 «Оренбург». Для длительных перемещений используется носитель, а в дальнейшем Лошарик уже плавает сам. Учитывая его способность несколько месяцев находиться под водой.











Еще одной особенностью подводной лодки АС-12 является следующее. Несмотря на то, что она приписана, к Северному флоту России, она не подчиняется его командованию. Подчиняется субмарина непосредственно Министерству обороны и входит в состав Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ. Которое также называется, как «глубоководная разведка».



При всем при этом, Лошарик – это не военный корабль. По официальной классификации лодка числится, как атомная глубоководная станция. На её борту нет ни одного орудия или торпедной установки. Там есть лишь инструменты для забора грунта, гидролокатор и некоторые другие устройства, связанные с научной деятельностью. Но все прекрасно понимают, что при возникновении военного конфликта, все эти инструменты из носовой части легко превращаются… превращаются… в элегантные шорты.











Известно, что создание подобной подводной лодки началось в 1988 году, известно, что из-за кризиса в 90-х, оно было остановлено, известно, что в 2000-ом году процесс был заново запущен и, наконец, в августе 2003 года, субмарина была спущена на воду. Также известно, что она оборудована автономным атомным реактором, двигателем на 10 тысяч л.с. и в ее составе 25 офицеров. Далее данные уже идут с пометкой «не проверено».Глубина погружения субмарины, заявленная, как 1000 метров, в разных источниках легко меняется на 6 тысяч. При условиях, что Лошарик выполнял работы на глубине 2,5-3 тысяч метров в Северном Ледовитом океане. Подводная скорость при этом у лодки составляет 30 узлов. Неудивительно, что западные страны занервничали. Просто на такой глубине и относительной бесшумности подводной лодки, она становится практически неуязвима. Ибо ее не сможет услышать ни один гидроакустик. Следовательно, у нас в руках есть почти идеальное средство для разведки.Конструкцию АС-12 составляют несколько сферических камер, изготовленных из титана. Снаружи полисферическая конструкция «обернута» легким классическим корпусом. Такая схема позволяет лодке выдерживать давление на очень больших глубинах.Полное водоизмещение лодки составляет 2000 тонн, а в качестве ее носителя используется другая подводная лодка, специально переделанная для этой цели. Она называется БС-136 «Оренбург». Для длительных перемещений используется носитель, а в дальнейшем Лошарик уже плавает сам. Учитывая его способность несколько месяцев находиться под водой.Еще одной особенностью подводной лодки АС-12 является следующее. Несмотря на то, что она приписана, к Северному флоту России, она не подчиняется его командованию. Подчиняется субмарина непосредственно Министерству обороны и входит в состав Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ. Которое также называется, как «глубоководная разведка».При всем при этом, Лошарик – это не военный корабль. По официальной классификации лодка числится, как атомная глубоководная станция. На её борту нет ни одного орудия или торпедной установки. Там есть лишь инструменты для забора грунта, гидролокатор и некоторые другие устройства, связанные с научной деятельностью. Но все прекрасно понимают, что при возникновении военного конфликта, все эти инструменты из носовой части легко превращаются… превращаются… в элегантные шорты. yandex.ru Категории: чп и криминал, технологии Ключевые слова: проект, катастрофа, подлодка, погибшие, спуск, ВМФ РФ, Посейдон География: Россия — статья прочитана 135 раз Комментарии