Скончался Ли Якокка

В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.



Каких-либо подробностей произошедшего собеседник портала не предоставил.



Агентство Associated Press со ссылкой на бывших коллег предпринимателя подтверждает появившуюся в сети информацию.



Якокка — влиятельный американский бизнесмен, общественный деятель и благотворитель.



Наиболее известен работой в компаниях Ford и Chrysler, считается разработчиком автомобиля Ford Mustang.



Лидо Энтони «Ли» Якокка (англ. Lido Anthony «Lee» Iacocca) – это живая икона бизнеса и маркетинга, а его произведения «Куда подевались все лидеры?», а также «Карьера менеджера» для бизнесменов не менее важны, чем культовый «Капитал» Карла Маркса. Именно они украшают столы руководителей мировых концернов. Этот человек прожил очень интересную и насыщенную жизнь, пройдя путь от простого инженера до президента «Форда» и главы совета директоров «Крайслера».



ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ



Родился будущий гигант автомобильного бизнеса 15 октября 1924 г в семье Николы и Антуанетты Якокка, потомственных итальянцев, эмигрировавших в Америку. Жил Ли Якокка в штате Пенсильвания, в городке Аллентаун. Лидо, как и вся его семья, очень религиозный человек.



С 10 лет он пошел работать разносчиком фруктов и овощей, а его отец, прогоревший во время Великой Депрессии, снова занялся бизнесом. Именно Никола Якокка привил сыну резко отрицательное отношение к долгам и чувство бережливости.



ОБРАЗОВАНИЕ



Лидо получил отличное образование, окончив школу, колледж и Лихайский университет по специальности «инженер». Уже в те годы он мечтал работать в компании «Форд», так как видел, что каждый год в университет приезжает Маккормик-Гурдхарт в роскошном Линкольне и отбирает лучшего студента.



То, что Ли не попал на фронт во время Второй мировой войны по причине ревматизма (хотя сам Якокка горел желанием отправиться воевать) дало ему возможность практически без конкурентов начать свой путь в автомобильном бизнесе.



НАЧАЛО КАРЬЕРЫ



И мечта Ли осуществилась – как первого по успеваемости студента его отобрали в штат компании. Однако почти сразу же он получил приглашение от Принстонского университета, где мог получить степень магистра. Лидо выбрал учебу, тем более что Маккормик-Гурдхарт дал ему обещание зарезервировать за ним место в корпорации. Но он запамятовал оформить это документально и немного позже ушел в армию, а когда Якокка позвонил в компанию, то получил отказ. Но после разговора со старшим менеджером он смог решить вопрос о своем найме. В 1946 году он поступает на службу в корпорацию «Форд» инженером-стажером.



Но такая работа его не прельщала – Лидо интересовался маркетингом. Однако ему никто не давал дилерского места, потому как оно считалось чрезвычайно прибыльным – огромный спрос на легковые автомобили был очень далек от удовлетворения. Как следствие, за возможность купить новый авто дилеры получали огромные взятки. Но со временем ситуация изменилась, многие менеджеры уволились и началась настоящая битва за клиентов. Вот тогда Лидо и получил свой шанс.



РАБОТА В ФОРД



Начало



Вначале Ли не везло и через некоторое время его зона ответственности стала последней в списке по объему продаж. Но его шеф Чарли Бичем относился к новичку благосклонно, поддерживал и учил продавать автомобили. Ли Якокка звонил клиентам купившим авто примерно через месяц и интересовался как друзья отозвались об автомобиле. Этим он поддерживал покупателей, а также получал адреса потенциальных клиентов. И дела пошли вверх.



Взлет



Ли Якокку перевели на юг, где он получил должность главы Филадельфийского округа (последнего по объему продаж). Тут и произошел его прорыв! В 50-х продажи активно падали, так как рынок был перенасыщен. Но Лидо придумал гениальную идею «56 за 56». То есть клиент имел право заплатить только 20% стоимости авто при покупке, а остальную сумму отдавать в течение 3-х лет по 56 $ в месяц. И всего за 3 месяца Филадельфийский округ из аутсайдера превратился в лидера!



В корпорации по достоинству оценили замысел Якокки и внедрили такую систему во все дилерские центры, что позволило продать дополнительно порядка 75 000 автомобилей, а самого Лидо перевели в Вашингтон. Там он стал хорошо зарабатывать, имея еще и процент от продаж.



В это время Ли со своей невестой решили пожениться и купить дом, но всего за неделю до торжества пришло известите о переводе Лидо в Детройт – центр корпорации Форд. Там Якокка впервые встретился с Генри Фордом II.



Эпопея с «Мустангом»



Тут Лидо проявил себя во всем блеске, быстро поняв, что причиной провала модели «Эдсел» стал его старческий дизайн (хотя сама модель была вполне приличной), совершенно неприемлемый молодежью, причем Якокка с самого начала выступал против «Эдсела». В итоге концерн понес огромные убытки.



Фото: Ford Mustang (1965 год)



В итоге модель, названная после долгих прений «Мустангом», поступила в производство, а 9 марта 1964 года первый экземпляр сошел с конвейера. Началось что-то невообразимое! По самым смелым подсчетам в первый год планировали реализовать порядка 75 000 авто, а реальности же цифра была в несколько раз выше!



В зените славы



После этого Якокка поднял на должный уровень подразделение «Линкольн-Меркьюри», которое сильно потеснил «Кадиллак», входящий в «Дженерал Моторс». Лидо ждал для себя поста президента компании, но на его место назначили Саймона Кнудсена, впрочем, ненадолго. Вскоре Якокка был назначен президентом с окладом в 1 000 000 $ в год.



Увольнение



Но у него начались разногласия с Фордом, который принимал волюнтаристские решения, не считаясь с обстановкой. Да и неудача с моделью Ford Pinto (неправильное расположение бензобака) сказалась на положении президента корпорации. Все закончилось постепенным увольнением сподвижников Якокки из компании, а затем и его самого.



РАБОТА В КРАЙСЛЕР



Трудности и их преодоление



В то время положение Chrysler было катастрофическим – проблемы с качеством автомобилей, целая линейка неудачных моделей (Dodge St. Regis, Plymouth Volare и Dodge Aspen), непродуманная политика фирмы и энергетический кризис поставили «Крайслер» под угрозу банкротства.



Приглашенный туда в 1987 году Ли Якокка пошел на беспрецедентный шаг – он попросил у правительства заем в 1 500 000 000 $. Многие не хотели оказывать «Крайслеру» подобной услуги, считая это вмешательством государства в бизнес, однако Лидо смог убедить правительство в том, что в случае закрытия такого концерна Америку ждет настоящий социальный взрыв, так как на заводах предприятия работают десятки тысяч человек.



После получения займа команда Якокки приступила к созданию новой модели – она просто обязана была стать мега-популярной, чтобы вытянуть компанию из ямы. Была создана модель «К», а продуманная рекламная кампания и грамотные шаги руководства смогли ее раскрутить. Как итог, уже в 1983 году Крайслер смог расплатиться с кредитом.



Якокка возглавлял эту компанию до 1995 года.



ЖИЗНЬ ПОСЛЕ



Была создана модель «К», а продуманная рекламная кампания и грамотные шаги руководства смогли ее раскрутить. Как итог, уже в 1983 году Крайслер смог расплатиться с кредитом.Якокка возглавлял эту компанию до 1995 года.Якокка ушел на пенсию, но не мог сидеть, сложа руки. В итоге он занялся общественной деятельностью, писал мемуары, выступал с лекциями в известных университетах, причем за каждую из них получал порядка 50 000 – 60 000 $. Кроме того, он вложил немало средств в электронную коммерцию и до сих пор активно исследует этот рынок, считая его чрезвычайно перспективным. Вполне вероятно, что он успеет еще не раз удивить деловой мир!