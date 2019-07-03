WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Григорий Сысоев



Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA, сообщает



Ранее глава WADA Крэйг Риди заявил, что более 100 дел могут быть открыты по итогам первой волны проверки данных московской лаборатории. Все дела будут переданы в соответствующие антидопинговые организации до конца 2019 года.



"На текущий момент из 298 спортсменов, идентифицированных WADA, были проанализированы данные о 43 спортсменах (150 пробах) и сформированы пакеты информации с доказательствами. Эти пакеты теперь отправлены в соответствующие международные спортивные федерации, которые изучат доказательства, чтобы выявить те дела, которые впоследствии проверят на предмет нарушения антидопинговых правил", – говорится в релизе WADA. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA, сообщает РИА Новости-СПОРТ Ранее глава WADA Крэйг Риди заявил, что более 100 дел могут быть открыты по итогам первой волны проверки данных московской лаборатории. Все дела будут переданы в соответствующие антидопинговые организации до конца 2019 года."На текущий момент из 298 спортсменов, идентифицированных WADA, были проанализированы данные о 43 спортсменах (150 пробах) и сформированы пакеты информации с доказательствами. Эти пакеты теперь отправлены в соответствующие международные спортивные федерации, которые изучат доказательства, чтобы выявить те дела, которые впоследствии проверят на предмет нарушения антидопинговых правил", – говорится в релизе WADA. "Оценка доказательств будет включать перепроверку необработанных начальных (сырых) данных экспертами лаборатории, что займет какое-то время. В ближайшем будущем WADA намерено передать больше информации в соответствующие спортивные федерации. По прогнозам, к концу 2019 года все приоритетные дела будут исследованы WADA", – добавляется в релизе.



Отмечается, что в случае если международные федерации решат не открывать дела, WADA изучит факты и обсудит их с федерациями. При этом WADA оставляет за собой право, если потребуется, передавать дела в Спортивный арбитражный суд (CAS) и будет следить за решениями, принятыми федерациями и CAS.



Из релиза следует, что, независимо от исследования спортивных федераций, департамент расследований WADA начал свою перепроверку образцов. Уже было обнаружено три пробы, которые дали неблагоприятный результат, о них было сообщено. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в сотрудничестве с департаментом расследований WADA проинформировало спортсменов о возможном нарушении ими антидопинговых правил.



Россия выполняет все договоренности и тесно взаимодействует с WADA, являясь сторонником чистого спорта, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.



"Российская сторона выполняет все договорённости. Мы тесно взаимодействуем с WADA и продолжим оказывать содействие экспертам", - говорится в заявлении Колобкова, предоставленном пресс-службой министерства спорта РФ.



"Сейчас определены 298 спортсменов, данные которых подозрительны и будут дополнительно проверены. Следует дождаться результатов экспертизы, а не делать предварительных выводов. По её итогам международные федерации сочтут факты доказательств достаточными или нет. Если спортсмен нарушил антидопинговые правила, он будет дисквалифицирован. Россия является сторонником чистого спорта", - добавил министр.



Исполком WADA 20 сентября 2018 года восстановил статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года. 17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории и основные аналитические данные, сформированные лабораторией. В апреле WADA сообщило, что извлекло 2262 образца из московской лаборатории, они отправлены в аккредитованную WADA лабораторию за пределами России. rsport.ria.ru Категории: спорт, чп и криминал, здоровье, в России Ключевые слова: Россия, соревнования, допинг, WADA География: Россия — статья прочитана 107 раз Комментарии