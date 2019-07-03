WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA, сообщает РИА Новости-СПОРТ.
Ранее глава WADA Крэйг Риди заявил, что более 100 дел могут быть открыты по итогам первой волны проверки данных московской лаборатории. Все дела будут переданы в соответствующие антидопинговые организации до конца 2019 года.
"На текущий момент из 298 спортсменов, идентифицированных WADA, были проанализированы данные о 43 спортсменах (150 пробах) и сформированы пакеты информации с доказательствами. Эти пакеты теперь отправлены в соответствующие международные спортивные федерации, которые изучат доказательства, чтобы выявить те дела, которые впоследствии проверят на предмет нарушения антидопинговых правил", – говорится в релизе WADA.
"Оценка доказательств будет включать перепроверку необработанных начальных (сырых) данных экспертами лаборатории, что займет какое-то время. В ближайшем будущем WADA намерено передать больше информации в соответствующие спортивные федерации. По прогнозам, к концу 2019 года все приоритетные дела будут исследованы WADA", – добавляется в релизе.
Отмечается, что в случае если международные федерации решат не открывать дела, WADA изучит факты и обсудит их с федерациями. При этом WADA оставляет за собой право, если потребуется, передавать дела в Спортивный арбитражный суд (CAS) и будет следить за решениями, принятыми федерациями и CAS.
Из релиза следует, что, независимо от исследования спортивных федераций, департамент расследований WADA начал свою перепроверку образцов. Уже было обнаружено три пробы, которые дали неблагоприятный результат, о них было сообщено. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в сотрудничестве с департаментом расследований WADA проинформировало спортсменов о возможном нарушении ими антидопинговых правил.
Россия выполняет все договоренности и тесно взаимодействует с WADA, являясь сторонником чистого спорта, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
"Российская сторона выполняет все договорённости. Мы тесно взаимодействуем с WADA и продолжим оказывать содействие экспертам", - говорится в заявлении Колобкова, предоставленном пресс-службой министерства спорта РФ.
"Сейчас определены 298 спортсменов, данные которых подозрительны и будут дополнительно проверены. Следует дождаться результатов экспертизы, а не делать предварительных выводов. По её итогам международные федерации сочтут факты доказательств достаточными или нет. Если спортсмен нарушил антидопинговые правила, он будет дисквалифицирован. Россия является сторонником чистого спорта", - добавил министр.
Исполком WADA 20 сентября 2018 года восстановил статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года. 17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории и основные аналитические данные, сформированные лабораторией. В апреле WADA сообщило, что извлекло 2262 образца из московской лаборатории, они отправлены в аккредитованную WADA лабораторию за пределами России.
Отмечается, что в случае если международные федерации решат не открывать дела, WADA изучит факты и обсудит их с федерациями. При этом WADA оставляет за собой право, если потребуется, передавать дела в Спортивный арбитражный суд (CAS) и будет следить за решениями, принятыми федерациями и CAS.
Из релиза следует, что, независимо от исследования спортивных федераций, департамент расследований WADA начал свою перепроверку образцов. Уже было обнаружено три пробы, которые дали неблагоприятный результат, о них было сообщено. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в сотрудничестве с департаментом расследований WADA проинформировало спортсменов о возможном нарушении ими антидопинговых правил.
Россия выполняет все договоренности и тесно взаимодействует с WADA, являясь сторонником чистого спорта, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
"Российская сторона выполняет все договорённости. Мы тесно взаимодействуем с WADA и продолжим оказывать содействие экспертам", - говорится в заявлении Колобкова, предоставленном пресс-службой министерства спорта РФ.
"Сейчас определены 298 спортсменов, данные которых подозрительны и будут дополнительно проверены. Следует дождаться результатов экспертизы, а не делать предварительных выводов. По её итогам международные федерации сочтут факты доказательств достаточными или нет. Если спортсмен нарушил антидопинговые правила, он будет дисквалифицирован. Россия является сторонником чистого спорта", - добавил министр.
Исполком WADA 20 сентября 2018 года восстановил статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года. 17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории и основные аналитические данные, сформированные лабораторией. В апреле WADA сообщило, что извлекло 2262 образца из московской лаборатории, они отправлены в аккредитованную WADA лабораторию за пределами России.