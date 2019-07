Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина 🔊 Воспроизвести © AFP 2019 / Belga/Nicolas Maeterlinck Глава МИД Канады Христя Фриланд. Архивное фото



Глава МИД Канады Христя Фриланд начала свое выступление на конференции по Украине перед ее новым лидером Владимиром Зеленским с цитаты российского президента Владимира Путина, сообщает



Взойдя на подиум, министр объявила, что процитирует одного человека, и мало кто в аудитории этого ожидает. "И это президент Владимир Путин", - сказала она.



"В преддверии "Большой двадцатки" он дал интервью моему альма-матер, Financial Times, в котором объявил, что либеральная идея изжила себя", - сообщила Фриланд. "Вчера был день Канады, так что я надеюсь, что вы меня простите за то, что я буду экстрапатриотичной. Но правда в том, что я не могу представить, чтобы какая-то страна так же отважно осуждала бы это заявление", - сказала она.



Министр добавила, что премьер Канады Джастин Трюдо отважно защищает идеи либерализма "как внутри страны, так и по всему миру". "Поддержка демократий и мирового порядка, основанного на международном праве - ядро внешней политики Канады", - заключила Фриланд.



В интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 в японской Осаке Путин заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Эти слова вызвали широкое обсуждение как среди политиков, так и среди журналистов.



Путину по-прежнему близки идеи либерализма, но он против их принудительного навязывания другим, пояснил после интервью пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.