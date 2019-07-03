Два корабля НАТО вошли в Черное море 🔊 Воспроизвести CC BY 2.0 / NATO / Royal Navy LPhot Paul Hall / SNMG2 sailing in the Black Sea



Два боевых корабля НАТО вошли в Черное море, сообщил



Британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto прошли через пролив Дарданеллы, пересекли Мраморное море и вошли в черноморскую акваторию.



Корабли направились на Украину, чтобы принять участие в маневрах Sea Breeze 2019.



Совместные учения американских и украинских военных будут проходить до 12 июля. По данным Нацгвардии Украины, в них примут участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава подразделений морской пехоты. Ранее для участия в маневрах в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США "Карни".



В российском МИД отметили, что проведение украинско-американских учений — опасная идея, добавив, что будут относиться к ним соответствующим образом. Два боевых корабля НАТО вошли в Черное море, сообщил РИА Новости мониторинговый ресурс Bosphorus Observer.Британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto прошли через пролив Дарданеллы, пересекли Мраморное море и вошли в черноморскую акваторию.Корабли направились на Украину, чтобы принять участие в маневрах Sea Breeze 2019.Совместные учения американских и украинских военных будут проходить до 12 июля. По данным Нацгвардии Украины, в них примут участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава подразделений морской пехоты. Ранее для участия в маневрах в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США "Карни".В российском МИД отметили, что проведение украинско-американских учений — опасная идея, добавив, что будут относиться к ним соответствующим образом. РИА Новости Категории: политика, в мире Ключевые слова: нато, корабли, Черное море География: Украина — статья прочитана 129 раз Комментарии