Саммит ЕС согласовал назначения на ключевые европейские посты 🔊 Воспроизвести Председатель Европейского совета Дональд Туск © EPA-EFE/GEOFFROY VAN DER HASSELT/POOL



Лидеры 28 стран - членов Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе согласовали имена кандидатов на ключевые европейские посты. Об этом заявил



"Европейский совет согласовал будущее руководство институтов ЕС", - сказал он.



Так, саммит ЕС согласовал кандидатуру министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии (ЕК) - наиболее важную должность, которая дает своему обладателю самые широкие реальные полномочия. Кроме того, лидеры выдвинули премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета, и.о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля на должность главы дипломатии ЕС и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард на пост главы Европейского Центробанка. Лидеры 28 стран - членов Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе согласовали имена кандидатов на ключевые европейские посты. Об этом заявил ТАСС во вторник глава Евросовета Дональд Туск."Европейский совет согласовал будущее руководство институтов ЕС", - сказал он.Так, саммит ЕС согласовал кандидатуру министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии (ЕК) - наиболее важную должность, которая дает своему обладателю самые широкие реальные полномочия. Кроме того, лидеры выдвинули премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета, и.о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля на должность главы дипломатии ЕС и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард на пост главы Европейского Центробанка. По мнению Туска, Лагард будет очень независимым главой Центробанка. "Я знаю Кристин много лет, и я уверен, что она будет очень независимым председателем Европейского Центробанка", - сказал он.



Как сообщили ТАСС источники в кулуарах саммита, кандидатуру Лагард выдвинул президент Франции Эмманюэль Макрон. Он заручился поддержкой канцлера ФРГ Ангелы Меркель, пообещав в свою очередь поддержать назначение министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.



Саммит ЕС ранее во вторник выдвинул кандидатуру Лагард на пост главы ЕЦБ. Теперь это решение должен утвердить Европарламент. На этом посту она сменит 1 ноября текущего года итальянца Марио Драги.



Сразу после решения саммита Кристин Лагард объявила, что временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя МВФ в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского



Единственный кандидат, который пока неизвестен, - это новый спикер Европарламента (ЕП). По данным источников, лидеры ЕС рассматривали на этот пост кандидатуру родившегося на Украине болгарского политика Сергея Станишева, представляющего европейские левые политические силы в ЕП. При этом, по словам дипломатов, ряд восточноевропейских стран выступили против Станишева "из-за его российского прошлого", подразумевая под этим то, что политик якобы получал образование в России и будто бы даже был гражданином РФ.



Теперь все эти кандидатуры должны быть одобрены новым составом Европарламента. Мандат нынешних европейских чиновников истекает 31 октября. ТАСС Категории: экономика, политика, общество, в Европе Ключевые слова: выборы, руководство, ЕС — статья прочитана 147 раз Комментарии