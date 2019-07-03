Бесплатные электронные визы в Калининград сократят путь из Прибалтики в ЕС 🔊 Воспроизвести Фото Александра Шахова, "Обзор"







Бесплатные электронные визы в Калининградскую область значительно сократят путь путешествующих на своём автотранспорте из Прибалтики в другие страны ЕС (или в обратном направлении). О том, что новые правила въезда в Калининградскую область не запрещают транзитный проезд ЕС-Калининградская область-ЕС.



Например, въехать со стороны Литвы через КПП Кибартай-Нестерово, а выехать через Мамоново — Гжехотки в Польшу и направиться дальше в страны центральной и западной Европы. До этого граждане Литвы, Латвии, Эстонии, которые направлялись на своём транспорте в другие страны ЕС (или из ЕС в Прибалтику), делали «крюк», въезжая в Польшу со стороны Литвы по направлению к польским Сувалкам. Бесплатные электронные визы в Калининградскую область значительно сократят путь путешествующих на своём автотранспорте из Прибалтики в другие страны ЕС (или в обратном направлении). О том, что новые правила въезда в Калининградскую область не запрещают транзитный проезд ЕС-Калининградская область-ЕС. ИА REGNUM сегодня, 2 июля, подтвердили это в пресс-службе правительства Калининградской области.Например, въехать со стороны Литвы через КПП Кибартай-Нестерово, а выехать через Мамоново — Гжехотки в Польшу и направиться дальше в страны центральной и западной Европы. До этого граждане Литвы, Латвии, Эстонии, которые направлялись на своём транспорте в другие страны ЕС (или из ЕС в Прибалтику), делали «крюк», въезжая в Польшу со стороны Литвы по направлению к польским Сувалкам.



Правда, как подчёркивают в пресс-службе регионального правительства, виза месячная, но однократная. Таким образом, за один месяц новым маршрутом можно воспользоваться только один раз.



Возможность оформить бесплатную электронную визу в Калининградскую область начала действовать с сегодняшнего дня, 1 июля. Бесплатную визу, заполнив форму на специализированном портале Консульского департамента здесь.



Заявка для бесплатной электронной визы рассматривается и оформляется в течении четырёх дней. Виза будет действовать 30 дней, а максимальный срок пребывания на территории Калининградской области составит 8 дней. Дороги в этой части Польши узкие и неудобные. Кроме того, это «крюк» в обход Калининградской области. С введением бесплатных электронных виз в Калининградскую область может значительно сократиться путь для таких путешественников.Правда, как подчёркивают в пресс-службе регионального правительства, виза месячная, но однократная. Таким образом, за один месяц новым маршрутом можно воспользоваться только один раз.Возможность оформить бесплатную электронную визу в Калининградскую область начала действовать с сегодняшнего дня, 1 июля. Бесплатную визу, заполнив форму на специализированном портале Консульского департамента Министерства иностранных дел РФ могут граждане 53 стран. С полным списком стран можно ознакомитьсяЗаявка для бесплатной электронной визы рассматривается и оформляется в течении четырёх дней. Виза будет действовать 30 дней, а максимальный срок пребывания на территории Калининградской области составит 8 дней. Категории: в России Ключевые слова: Калининград, электронная виза — статья прочитана 122 раза Комментарии