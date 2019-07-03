Золотая стратегия России сработала. Остальные берут пример 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Павел Лисицын



Россия упорно накапливала золото, выдавливая из резервов доллар, — эту стратегию считали сомнительной. Теперь, когда желтый металл взлетел в цене до шестилетних максимумов, ясно, что в Москве все делали правильно, констатирует Bloomberg. Так же поступают и другие ЦБ. А вот статус американской валюты как самого надежного актива серьезно пошатнулся.



Все правильно сделали



После введения санкций Россия кардинально пересмотрела структуру своих международных резервов. Сейчас у Центробанка 2190 тонн золота — на сумму около 90 миллиардов долларов. Это рекордный объем за всю постсоветскую историю. В последние десять лет доля драгметалла в валютных накоплениях выросла с 3,5 до 18,6 процента. А доллар сократил свою долю почти на четверть — до 21,9 процента. Россия упорно накапливала золото, выдавливая из резервов доллар, — эту стратегию считали сомнительной. Теперь, когда желтый металл взлетел в цене до шестилетних максимумов, ясно, что в Москве все делали правильно, констатирует Bloomberg. Так же поступают и другие ЦБ. А вот статус американской валюты как самого надежного актива серьезно пошатнулся.После введения санкций Россия кардинально пересмотрела структуру своих международных резервов. Сейчас у Центробанка 2190 тонн золота — на сумму около 90 миллиардов долларов. Это рекордный объем за всю постсоветскую историю. В последние десять лет доля драгметалла в валютных накоплениях выросла с 3,5 до 18,6 процента. А доллар сократил свою долю почти на четверть — до 21,9 процента.



Еще в 2010 году вложения Банка России в трежерис превышали 176 миллиардов долларов. С 2014-го, по мере того как нарастало санкционное давление Вашингтона, Центробанк сокращал портфель американских активов, и к началу 2019-го этих бумаг осталось на балансе всего на 14 миллиардов долларов.



"Россия продемонстрировала всему миру, что страна с большой экономикой и пятыми по объему в мире золотовалютными резервами может избавиться от большей части долларовых активов и при этом прекрасно себя чувствовать", — отмечает Bloomberg.



Берут пример



По примеру России мировые центробанки все активнее покупают золото. Данные Всемирного совета по золоту (WGC) свидетельствуют: объем драгоценного металла на балансе центральных банков за прошлый год вырос на 651 тонну — самый высокий показатель с 1971 года, когда США отказались от золотого стандарта.



После Банка России, купившего почти половину всего золота, вторым крупнейшим приобретателем стал Китай. Поднебесная располагает запасом в 1853 тонны на 76 миллиардов долларов. В конце прошлого года Пекин — после более чем двухлетнего перерыва — резко увеличил закупки золота, что привело к росту его стоимости до полугодового максимума — 1300 долларов за унцию.



Еще одним крупным покупателем желтого металла стала Турция — за прошлый год ее золотой запас пополнился на 51,5 тонны. В этот клуб стремится войти и Индия. В минувшем году Резервный банк страны нарастил золотой запас почти на 42 тонны, доведя его до рекордно высокого уровня — 600,4 тонны.



Причина повышенного интереса к универсальному средству накопления — стремление диверсифицировать резервы и сократить зависимость от доллара США, уверены аналитики. Золото приобретает все большую значимость в качестве страховки от дефолта США. Китай и Россия прекрасно понимают, что Штатам будет очень сложно рассчитаться по долговым обязательствам и в конечном итоге покупка американских гособлигаций бесполезна.



"Россия и другие центральные банки осознают, что им необходимо увеличить свои золотовалютные резервы из-за надвигающегося долларового кризиса", — считает глава RT Euro Pacific Capital Питер Шифф.



Золото резко подорожало



Стратегию России по скупке золота ряд экспертов считали ошибочной. Еще четыре года назад немецкая Die Welt отмечала, что "Путин загнал свою страну в ловушку золотых резервов". С 2013 года драгоценный металл пережил серию падений. Один из таких ценовых провалов случился летом 2018-го: за месяц биржевая цена золота упала с 1260 до 1170 долларов за унцию.



А в марте 2019-го котировки снизились с 1324 до 1285 долларов, что ударило по стоимости резервов Банка России. Позже наблюдатели признали: Россия ведет себя как прагматичный инвестор и хладнокровно скупает на бирже по выгодной цене товар, который другие активно продают.



В мае этого года Россия прикупила еще шесть тонн (200 тысяч унций) золота. Это приобретение ЦБ совершил прямо перед июньским ралли: желтый металл с отметок около 1280 долларов подорожал до шестилетних максимумов, пробив уровень в 1400 долларов. На этой неделе стоимость одной унции золота на Лондонской бирже превысила 1428 долларов.



Основной причиной подорожания эксперты назвали обострившиеся отношения США и Ирана. Другой фактор роста — низкие доходности по гособлигациям США. Обычно это указывает на приближение экономического кризиса, так что инвесторы начинают скупать защитные активы, в первую очередь золото. Вдобавок курс доллара ослаб до минимума за три месяца. А в перспективе американскую валюту ждет дальнейшее снижение из-за политики Федеральной резервной системы США, регулятор настроен на понижение процентных ставок.



Эксперты уверены — золото и дальше будет расти в цене. "Близкая к нулевой реальная доходность ослабит спрос на ценные бумаги, номинированные в долларах США, и может повысить спрос на золото, — указывает в своем прогнозе Goldman Sachs. — А движение ставки ФРС в область отрицательных значений гарантированно спровоцирует рост цен на драгоценный металл".



По оценкам британской Standard Chartered, уже в четвертом квартале текущего года золото может подорожать до 1450 долларов за унцию. По прогнозу консалтинговой Metal Focus, растущие аппетиты ювелиров разгонят мировой спрос на драгметалл в 2019 году до самого высокого уровня за последние четыре года.



Кроме того, по прогнозам Goldman Sachs, в ближайшие годы объемы мировой добычи золота снизятся, а по подсчетам одной из крупнейших золотодобывающих компаний Goldcorp, к 2022 году производство драгметалла опустится на уровень начала XXI века. По оценке геологической службы США, при сохранении темпов добычи на нынешних уровнях запасы золота в недрах Земли исчерпаются уже к 2034 году. "В такой ситуации увеличение Банком России своих золотых запасов выглядит исключительно удачной стратегией", — констатирует Bloomberg.



Автор: Наталья Дембинская для Непредсказуемость администрации Трампа, неуемный аппетит Федрезерва США к заимствованиям и геополитическая нестабильность позволяют золоту выглядеть привлекательнее американских гособлигаций.Еще в 2010 году вложения Банка России в трежерис превышали 176 миллиардов долларов. С 2014-го, по мере того как нарастало санкционное давление Вашингтона, Центробанк сокращал портфель американских активов, и к началу 2019-го этих бумаг осталось на балансе всего на 14 миллиардов долларов."Россия продемонстрировала всему миру, что страна с большой экономикой и пятыми по объему в мире золотовалютными резервами может избавиться от большей части долларовых активов и при этом прекрасно себя чувствовать", — отмечает Bloomberg.По примеру России мировые центробанки все активнее покупают золото. Данные Всемирного совета по золоту (WGC) свидетельствуют: объем драгоценного металла на балансе центральных банков за прошлый год вырос на 651 тонну — самый высокий показатель с 1971 года, когда США отказались от золотого стандарта.После Банка России, купившего почти половину всего золота, вторым крупнейшим приобретателем стал Китай. Поднебесная располагает запасом в 1853 тонны на 76 миллиардов долларов. В конце прошлого года Пекин — после более чем двухлетнего перерыва — резко увеличил закупки золота, что привело к росту его стоимости до полугодового максимума — 1300 долларов за унцию.Еще одним крупным покупателем желтого металла стала Турция — за прошлый год ее золотой запас пополнился на 51,5 тонны. В этот клуб стремится войти и Индия. В минувшем году Резервный банк страны нарастил золотой запас почти на 42 тонны, доведя его до рекордно высокого уровня — 600,4 тонны.Причина повышенного интереса к универсальному средству накопления — стремление диверсифицировать резервы и сократить зависимость от доллара США, уверены аналитики. Золото приобретает все большую значимость в качестве страховки от дефолта США. Китай и Россия прекрасно понимают, что Штатам будет очень сложно рассчитаться по долговым обязательствам и в конечном итоге покупка американских гособлигаций бесполезна."Россия и другие центральные банки осознают, что им необходимо увеличить свои золотовалютные резервы из-за надвигающегося долларового кризиса", — считает глава RT Euro Pacific Capital Питер Шифф.Стратегию России по скупке золота ряд экспертов считали ошибочной. Еще четыре года назад немецкая Die Welt отмечала, что "Путин загнал свою страну в ловушку золотых резервов". С 2013 года драгоценный металл пережил серию падений. Один из таких ценовых провалов случился летом 2018-го: за месяц биржевая цена золота упала с 1260 до 1170 долларов за унцию.А в марте 2019-го котировки снизились с 1324 до 1285 долларов, что ударило по стоимости резервов Банка России. Позже наблюдатели признали: Россия ведет себя как прагматичный инвестор и хладнокровно скупает на бирже по выгодной цене товар, который другие активно продают.В мае этого года Россия прикупила еще шесть тонн (200 тысяч унций) золота. Это приобретение ЦБ совершил прямо перед июньским ралли: желтый металл с отметок около 1280 долларов подорожал до шестилетних максимумов, пробив уровень в 1400 долларов. На этой неделе стоимость одной унции золота на Лондонской бирже превысила 1428 долларов.Основной причиной подорожания эксперты назвали обострившиеся отношения США и Ирана. Другой фактор роста — низкие доходности по гособлигациям США. Обычно это указывает на приближение экономического кризиса, так что инвесторы начинают скупать защитные активы, в первую очередь золото. Вдобавок курс доллара ослаб до минимума за три месяца. А в перспективе американскую валюту ждет дальнейшее снижение из-за политики Федеральной резервной системы США, регулятор настроен на понижение процентных ставок.Эксперты уверены — золото и дальше будет расти в цене. "Близкая к нулевой реальная доходность ослабит спрос на ценные бумаги, номинированные в долларах США, и может повысить спрос на золото, — указывает в своем прогнозе Goldman Sachs. — А движение ставки ФРС в область отрицательных значений гарантированно спровоцирует рост цен на драгоценный металл".По оценкам британской Standard Chartered, уже в четвертом квартале текущего года золото может подорожать до 1450 долларов за унцию. По прогнозу консалтинговой Metal Focus, растущие аппетиты ювелиров разгонят мировой спрос на драгметалл в 2019 году до самого высокого уровня за последние четыре года.Кроме того, по прогнозам Goldman Sachs, в ближайшие годы объемы мировой добычи золота снизятся, а по подсчетам одной из крупнейших золотодобывающих компаний Goldcorp, к 2022 году производство драгметалла опустится на уровень начала XXI века. По оценке геологической службы США, при сохранении темпов добычи на нынешних уровнях запасы золота в недрах Земли исчерпаются уже к 2034 году. "В такой ситуации увеличение Банком России своих золотых запасов выглядит исключительно удачной стратегией", — констатирует Bloomberg.Автор: Наталья Дембинская для РИА Новости РИА Новости Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Россия, золото, валюты, запасы География: Россия — статья прочитана 113 раз Комментарии