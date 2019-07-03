Нуланд: США недооценивали «подрывные методы» русских 🔊 Воспроизвести Виктория Нуланд



Соединённые Штаты, безусловно, недооценили готовность России прибегнуть к «подрывным методам», заявила в интервью Handelsblatt бывший помощник госсекретаря США по делам Европы Виктория Нуланд. «С их помощью у русских хорошо получается вмешиваться в наши выборы и извлекать выгоду из всего, что нас раскалывает», — заверила американский экс-дипломат.



Не в интересах США «запугивать своих друзей», поскольку такие «авторитарные державы», как Россия и Китай, становятся всё могущественнее и меняют правила международного порядка, заявила в интервью немецкой газете Handelsblatt бывший помощник госсекретаря США по делам Европы Виктория Нуланд.



«Если мы как семья либеральных государств не будем держаться вместе, а Соединённые Штаты при этом не возьмут на себя роль лидера, то тем самым мы предоставим авторитарным режимам ещё больше возможностей для развития. И не важно, Россия ли это, которая вмешивается в наши выборы, или Китай, который скупает наши системы электроснабжения, порты и оптоволоконные сети», — подчеркнула Нуланд. Не в интересах США «запугивать своих друзей», поскольку такие «авторитарные державы», как Россия и Китай, становятся всё могущественнее и меняют правила международного порядка, заявила в интервью немецкой газете Handelsblatt бывший помощник госсекретаря США по делам Европы Виктория Нуланд.«Если мы как семья либеральных государств не будем держаться вместе, а Соединённые Штаты при этом не возьмут на себя роль лидера, то тем самым мы предоставим авторитарным режимам ещё больше возможностей для развития. И не важно, Россия ли это, которая вмешивается в наши выборы, или Китай, который скупает наши системы электроснабжения, порты и оптоволоконные сети», — подчеркнула Нуланд.



«Недооценили мы и то, чего можно добиться с их помощью: насколько хорошо русским удаётся вмешиваться в наши дебаты и извлекать выгоду из всего, что нас раскалывает», — пояснила Виктория Нуланд.



В ходе интервью американский экс-дипломат также прокомментировала ситуацию с российским газопроводом «Северный поток — 2» и призвала Вашингтон «не бросать Берлин на произвол судьбы», чтобы тот смог выдержать давление Москвы.



«Никто в США не понимает, зачем нужен «Северный поток — 2». Он лишь усиливает зависимость Германии от российского газа. И это притом что есть множество других возможностей — как, например, американский сжиженный газ или возобновляемые источники энергии», — выразила своё недоумение Нуланд.



И тем не менее бывший помощник госсекретаря США дала понять, что не поддерживает инициативу американского конгресса ввести санкции против европейских компаний, которые принимают участие в строительстве «Северного потока — 2».



«Санкции — так с партнёрами по альянсу не поступают. Нельзя допустить, чтобы дело дошло до этого», — констатировала Нуланд.



Оригинал новости ИноТВ Кроме того, бывший помощник американского государственного секретаря признала, что в своё время Соединённые Штаты, «бесспорно, недооценили готовность Российской Федерации прибегнуть к подрывным методам».«Недооценили мы и то, чего можно добиться с их помощью: насколько хорошо русским удаётся вмешиваться в наши дебаты и извлекать выгоду из всего, что нас раскалывает», — пояснила Виктория Нуланд.В ходе интервью американский экс-дипломат также прокомментировала ситуацию с российским газопроводом «Северный поток — 2» и призвала Вашингтон «не бросать Берлин на произвол судьбы», чтобы тот смог выдержать давление Москвы.«Никто в США не понимает, зачем нужен «Северный поток — 2». Он лишь усиливает зависимость Германии от российского газа. И это притом что есть множество других возможностей — как, например, американский сжиженный газ или возобновляемые источники энергии», — выразила своё недоумение Нуланд.И тем не менее бывший помощник госсекретаря США дала понять, что не поддерживает инициативу американского конгресса ввести санкции против европейских компаний, которые принимают участие в строительстве «Северного потока — 2».«Санкции — так с партнёрами по альянсу не поступают. Нельзя допустить, чтобы дело дошло до этого», — констатировала Нуланд. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, аналитика, отношения, Нуланд — статья прочитана 165 раз Комментарии