Европа и Южная Америка заключили торговую сделку века. На это ушло 20 лет 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES Image caption Европейские фермеры боятся конкуренции с ковбоями Амазонии



Европейский союз подписал крупнейшее в своей истории торговое соглашение, которое отворяет европейскому бизнесу двери на рынок четырех стран Южной Америки с населением в 260 млн человек. В ответ Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай получат льготный доступ к полумиллиарду европейских потребителей, пишет



После 20 лет переговоров 28 стран ЕС согласились приоткрыть границы для заокеанского мяса и сахара в обмен на возможность беспошлинно поставлять в Южную Америку автомобили, лекарства, вино и сыр. Европейский союз подписал крупнейшее в своей истории торговое соглашение, которое отворяет европейскому бизнесу двери на рынок четырех стран Южной Америки с населением в 260 млн человек. В ответ Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай получат льготный доступ к полумиллиарду европейских потребителей, пишет ВВС После 20 лет переговоров 28 стран ЕС согласились приоткрыть границы для заокеанского мяса и сахара в обмен на возможность беспошлинно поставлять в Южную Америку автомобили, лекарства, вино и сыр.



Теперь им предстоит убедить парламенты каждой страны-участницы ратифицировать сделку. Тогда через несколько лет она постепенно вступит в силу, и на карте появится зона свободной торговли с общим населением более 770 млн человек и совокупным ВВП в $21 трлн - это четверть всей мировой экономики.



Война и мир



Вторая в этом году торговая мегасделка ЕС заключена на фоне роста протекционизма в мире и торговых войн между двумя крупнейшими экономиками планеты - США и Китаем. Она стала не только иллюстрацией различий во взглядах на мировую торговлю между уходящей Еврокомиссией и президентом США Дональдом Трампом, но и доказательством того, что на заключение торговых соглашений уходят годы и даже десятилетия.







"Это - исторический момент, и поверьте, я тщательно подобрал слова, - сказал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. - Соглашение сэкономит обеим сторонам 4 млрд евро пошлин в год, что делает его крупнейшим в истории ЕС. Среди нарастающей напряженности в международной торговле мы посылаем нашим южноамериканским партнерам четкий сигнал о том, что мы выступаем за игру по правилам".



Победы на этом фронте приносят Европе очки как в соревновании за лидерство в мире, так и в борьбе за единство собственных рядов в свете решения Великобритании покинуть ЕС. Сторонники "брексита" утверждают, что в одиночку Лондон быстро договорится со всеми странами о выгодной торговле. Противники говорят, что от имени крупнейшего в мире единого рынка ЕС договариваться проще, да и условия лучше.



Их аргумент - за последние пять лет ЕС заключил полтора десятка торговых соглашений, включая эпохальные сделки с Канадой и Японией, а теперь вот и с четырьмя странами, объединенными в организацию общего рынка Южной Америки - Меркосур.



Однако торжественное подписание, обмен ручками и банкет еще не означают, что беспошлинные немецкие BMW доедут до Патагонии, а бразильская говядина завалит немецкие супермаркеты.



Время торговаться



Немецкий автопром мечтает заполнить пустынные дороги Патагонии



Ратифицировать сделку придется уже другому Европарламенту и другой Еврокомиссии. К осени власть в ЕС обновится, и ей придется заново договариваться с недовольными, прежде всего с фермерами Франции, Германии и особенно Ирландии, и без того страдающей из-за "брексита".



На противоположном берегу океана сделке угрожает подъем левого популизма во внутренней политике. Прежде всего в Аргентине, где на октябрьских президентских выборах сторонник открытой экономики Маурисио Макри рискует уступить власть противникам торгового соглашения с ЕС.



Бразилия и Аргентина вообще неохотно допускают чужаков на свой рынок, и соглашение с ЕС призвано помочь им выйти из гавани протекционизма в открытые воды свободной торговли. До сих пор самой существенной попыткой было создание Меркосур.



Однако за 30 лет членам этой организации так и не удалось договориться между собой. Они не смогли создать ни полноценный таможенный союз, ни единый рынок. Крупная сделка с ЕС может придать ускорение континентальному торговому проекту.



За это выступает новый президент Бразилии Жаир Болсонару - "тропический Трамп" с крайне либеральной экономической программой.



"Исторический момент! Одно из важнейших торговых соглашений всех времен принесет огромную пользу нашей экономике. Великий день!" - написал он в "Твиттере".



Histórico! Nossa equipe, liderada pelo Embaixador Ernesto Araújo, acaba de fechar o Acordo Mercosul-UE, que vinha sendo negociado sem sucesso desde 1999. Esse será um dos acordos comerciais mais importantes de todos os tempos e trará benefícios enormes para nossa economia. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 28 June 2019







Его надежды связаны, прежде всего, с готовностью Европы приоткрыть самый защищенный товарный рынок: сельскохозяйственный. ЕС пообещал выделить квоты на говядину, мясо птицы и сахар.



В ответ страны Меркосур отменят импортные тарифы на продукцию европейской промышленности, которые сейчас составляют от 14% до 20% на химикаты, промышленное оборудование и лекарства и 35% - на автомобили, одежду и обувь. И вдобавок разрешат беспошлинный ввоз вина, кондитерской продукции, крепкого алкоголя и сыров, которые сейчас облагаются по ставкам от 20% до 35%.



Одновременно южноамериканцы подписались под защитой географических указаний европейских деликатесов: они запретят местным производителям называть свой сыр, например, пармезаном, а ветчину - пармской.



"Постыдная сдача рынка"



Отныне пармезаном в Южной Америке будет называться только итальянский пармиджано-реджано



Еще прошлой осенью президент Франции Эммануэль Макрон отказывался подписывать это соглашение, поскольку Болсонару угрожал вслед за США выйти из парижского климатического соглашения.



Теперь в текст внесли обязательство Бразилии, которую экологи обвиняют в бездумной вырубке тропических лесов, бороться с изменением климата. Макрон осторожно согласился, предупредив, что будет очень внимательно следить за тем, как будет развиваться это торговое соглашение. С прицелом на защиту не только планеты в целом, но и французских фермеров в частности.



А они очень недовольны.



"Соглашение с Меркосур неприемлемо, оно обернется недобросовестной конкуренцией против наших фермеров и тотальным обманом потребителя!! Не везите сюда никому не нужную сельхозпродукцию и еду!" - возмущается Кристиан Ламбер, глава крупнейшего французского профсоюза работников сельскохозяйственной отрасли.



В Европе много семейных ферм, жесткие правила защиты животных, ограничения на применение лекарств и пестицидов. Это дорого, и фермеры боятся наплыва дешевой заокеанской продукции агрохолдингов, не обремененных европейскими ограничениями.



"Сделкой с Меркосур нынешняя Еврокомиссия открывает ящик Пандоры двойных стандартов в сельском хозяйстве", - выступил от имени европейского объединения фермерских союзов Copa-Cogeca его генсек Пека Пессонен и призвал ЕС пересмотреть соглашение после обновления Еврокомиссии этой осенью.



А в нынешнем виде соглашение не поддержит парламент Ирландии, уверена фермерская ассоциация страны. Коровники приносят Ирландии 3 млрд евро в год, и она зависит от производства говядины как никто другой в ЕС.



"Этот договор - результат закулисных договоренностей и преклонения перед крупными компаниями вроде Mercedes и BMW. Их волнуют только продажи машин в Южную Америку. Это жалкая и постыдная сдача значительной части нашего ценнейшего рынка говядины латиноамериканским ковбоям и агрохолдингам", - недоволен президент Ассоциации фермеров Ирландии Джо Хили.



Еврокомиссия признала, что соглашение "обещает некоторые сложности европейским фермерам", и пообещала выделить до 1 млрд евро на субсидии.



"Чтобы договор оказался обоюдовыгодным, мы будем тщательно определять квоты на сельскохозяйственную продукцию из стран Меркосур с целью исключить риск ее наплыва на европейский рынок и угрозу благополучию фермеров в ЕС", - сказал еврокомиссар Фил Хоган. Более того, переговорщики пошли дальше и помимо обнуления пошлин в торговле товарами - сельскохозяйственными и промышленными, договорились снять часть нетарифных ограничений для ключевого сектора услуг, включая госзакупки, санитарные нормы, авторские права. Сейчас из-за этих ограничений торговля услугами между ними втрое меньше, чем товарами.Теперь им предстоит убедить парламенты каждой страны-участницы ратифицировать сделку. Тогда через несколько лет она постепенно вступит в силу, и на карте появится зона свободной торговли с общим населением более 770 млн человек и совокупным ВВП в $21 трлн - это четверть всей мировой экономики.Вторая в этом году торговая мегасделка ЕС заключена на фоне роста протекционизма в мире и торговых войн между двумя крупнейшими экономиками планеты - США и Китаем. Она стала не только иллюстрацией различий во взглядах на мировую торговлю между уходящей Еврокомиссией и президентом США Дональдом Трампом, но и доказательством того, что на заключение торговых соглашений уходят годы и даже десятилетия."Это - исторический момент, и поверьте, я тщательно подобрал слова, - сказал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. - Соглашение сэкономит обеим сторонам 4 млрд евро пошлин в год, что делает его крупнейшим в истории ЕС. Среди нарастающей напряженности в международной торговле мы посылаем нашим южноамериканским партнерам четкий сигнал о том, что мы выступаем за игру по правилам".Победы на этом фронте приносят Европе очки как в соревновании за лидерство в мире, так и в борьбе за единство собственных рядов в свете решения Великобритании покинуть ЕС. Сторонники "брексита" утверждают, что в одиночку Лондон быстро договорится со всеми странами о выгодной торговле. Противники говорят, что от имени крупнейшего в мире единого рынка ЕС договариваться проще, да и условия лучше.Их аргумент - за последние пять лет ЕС заключил полтора десятка торговых соглашений, включая эпохальные сделки с Канадой и Японией, а теперь вот и с четырьмя странами, объединенными в организацию общего рынка Южной Америки - Меркосур.Однако торжественное подписание, обмен ручками и банкет еще не означают, что беспошлинные немецкие BMW доедут до Патагонии, а бразильская говядина завалит немецкие супермаркеты.Ратифицировать сделку придется уже другому Европарламенту и другой Еврокомиссии. К осени власть в ЕС обновится, и ей придется заново договариваться с недовольными, прежде всего с фермерами Франции, Германии и особенно Ирландии, и без того страдающей из-за "брексита".На противоположном берегу океана сделке угрожает подъем левого популизма во внутренней политике. Прежде всего в Аргентине, где на октябрьских президентских выборах сторонник открытой экономики Маурисио Макри рискует уступить власть противникам торгового соглашения с ЕС.Бразилия и Аргентина вообще неохотно допускают чужаков на свой рынок, и соглашение с ЕС призвано помочь им выйти из гавани протекционизма в открытые воды свободной торговли. До сих пор самой существенной попыткой было создание Меркосур.Однако за 30 лет членам этой организации так и не удалось договориться между собой. Они не смогли создать ни полноценный таможенный союз, ни единый рынок. Крупная сделка с ЕС может придать ускорение континентальному торговому проекту.За это выступает новый президент Бразилии Жаир Болсонару - "тропический Трамп" с крайне либеральной экономической программой."Исторический момент! Одно из важнейших торговых соглашений всех времен принесет огромную пользу нашей экономике. Великий день!" - написал он в "Твиттере".Его надежды связаны, прежде всего, с готовностью Европы приоткрыть самый защищенный товарный рынок: сельскохозяйственный. ЕС пообещал выделить квоты на говядину, мясо птицы и сахар.В ответ страны Меркосур отменят импортные тарифы на продукцию европейской промышленности, которые сейчас составляют от 14% до 20% на химикаты, промышленное оборудование и лекарства и 35% - на автомобили, одежду и обувь. И вдобавок разрешат беспошлинный ввоз вина, кондитерской продукции, крепкого алкоголя и сыров, которые сейчас облагаются по ставкам от 20% до 35%.Одновременно южноамериканцы подписались под защитой географических указаний европейских деликатесов: они запретят местным производителям называть свой сыр, например, пармезаном, а ветчину - пармской.Еще прошлой осенью президент Франции Эммануэль Макрон отказывался подписывать это соглашение, поскольку Болсонару угрожал вслед за США выйти из парижского климатического соглашения.Теперь в текст внесли обязательство Бразилии, которую экологи обвиняют в бездумной вырубке тропических лесов, бороться с изменением климата. Макрон осторожно согласился, предупредив, что будет очень внимательно следить за тем, как будет развиваться это торговое соглашение. С прицелом на защиту не только планеты в целом, но и французских фермеров в частности."Соглашение с Меркосур неприемлемо, оно обернется недобросовестной конкуренцией против наших фермеров и тотальным обманом потребителя!! Не везите сюда никому не нужную сельхозпродукцию и еду!" - возмущается Кристиан Ламбер, глава крупнейшего французского профсоюза работников сельскохозяйственной отрасли.В Европе много семейных ферм, жесткие правила защиты животных, ограничения на применение лекарств и пестицидов. Это дорого, и фермеры боятся наплыва дешевой заокеанской продукции агрохолдингов, не обремененных европейскими ограничениями."Сделкой с Меркосур нынешняя Еврокомиссия открывает ящик Пандоры двойных стандартов в сельском хозяйстве", - выступил от имени европейского объединения фермерских союзов Copa-Cogeca его генсек Пека Пессонен и призвал ЕС пересмотреть соглашение после обновления Еврокомиссии этой осенью.А в нынешнем виде соглашение не поддержит парламент Ирландии, уверена фермерская ассоциация страны. Коровники приносят Ирландии 3 млрд евро в год, и она зависит от производства говядины как никто другой в ЕС."Этот договор - результат закулисных договоренностей и преклонения перед крупными компаниями вроде Mercedes и BMW. Их волнуют только продажи машин в Южную Америку. Это жалкая и постыдная сдача значительной части нашего ценнейшего рынка говядины латиноамериканским ковбоям и агрохолдингам", - недоволен президент Ассоциации фермеров Ирландии Джо Хили.Еврокомиссия признала, что соглашение "обещает некоторые сложности европейским фермерам", и пообещала выделить до 1 млрд евро на субсидии."Чтобы договор оказался обоюдовыгодным, мы будем тщательно определять квоты на сельскохозяйственную продукцию из стран Меркосур с целью исключить риск ее наплыва на европейский рынок и угрозу благополучию фермеров в ЕС", - сказал еврокомиссар Фил Хоган. bbc.com Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: договор, Европа, торговля, Южная Америка — статья прочитана 78 раз Комментарии