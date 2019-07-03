Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Доминик Бутен Здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото



Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил



Он уточнил, что сумма составила около 33 миллионов евро.



Ранее заместитель главы российского МИД Александр Грушко заявлял, что Москва без промедлений внесет взнос, как только права ее делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы будут полностью восстановлены. Это произошло на прошлой неделе — ПАСЕ пригласила Россию к участию в июньской сессии, а 26 июня приняла резолюцию, подтверждающую ее права в полном объеме. После этого российская делегация вернулась к полноформатной работе в ассамблее. Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.Он уточнил, что сумма составила около 33 миллионов евро.Ранее заместитель главы российского МИД Александр Грушко заявлял, что Москва без промедлений внесет взнос, как только права ее делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы будут полностью восстановлены. Это произошло на прошлой неделе — ПАСЕ пригласила Россию к участию в июньской сессии, а 26 июня приняла резолюцию, подтверждающую ее права в полном объеме. После этого российская делегация вернулась к полноформатной работе в ассамблее. Россия и ПАСЕ



Москву лишили основных прав в Парламентской ассамблее пять лет назад — из-за событий на Украине и вокруг Крыма. После этого санкции только ужесточались.



Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и в конце июня 2017 года приостановила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока права ее делегации не будут восстановлены. Как признали в ПАСЕ, эти меры привели к финансовым трудностям: пришлось заморозить бюджет на девять процентов, дефицит составил полтора миллиона евро.



Весной ПАСЕ подготовила резолюцию, приглашающую Москву вернуться. Некоторые члены ассамблеи высказали крайнее возмущение: Киев, Тбилиси и Лондон подготовили более 200 поправок к документу, но принята была лишь одна, после чего голосование прошло в пользу России.



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Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.



По его словам, это взнос за часть 2017 года и 2018-й.



Ранее внесенные Москвой 33 миллиона евро — это выплата за текущий год, отметил Хольтген. РИА Новости Категории: общество, в Европе Ключевые слова: Россия, финансирование, резолюция, ПАСЕ, приглашение — статья прочитана 127 раз Комментарии